上海華爾道夫酒店涉再陷歧視爭議 中國客穿拖鞋入餐廳被拒

近日，內地社交平台流傳，指上海華爾道夫酒店涉再陷歧視中國人的風波。據網友描述，自己因穿著涼鞋拖鞋而被拒絕在孔雀廊門外，被要求換回正常鞋子才能進入用餐，其後卻有外籍旅客穿著人字拖及短褲順利入內，且未受任何阻攔，認為存在差別待遇行為。該經歷發布後，在網上迅速引發廣泛關注與批評。

事件曝光後，多位網友透過微博、小紅書等平台分享類似遭遇。有網友認為，酒店工作人員對中外顧客執行著裝要求時存在明顯雙重標準，質疑酒店是否存在制度性偏見或「內外有别」的潛規則。有評論甚至將此事與歷史上「華人與狗不得入內」的歧視標語相提並論，表達強烈不滿。

希爾頓中國方面回應稱，其著裝要求「適用於所有賓客，不分國籍」，並表示高檔餐廳設形象規範是為維護用餐環境，所有員工均接受公平執行相關規定的培訓，惟未就「差別對待」提供解釋。

上海華爾道夫酒店位於外灘核心地段，前身為遠東最著名的禮查飯店，現由美國希爾頓集團經營，物業則屬中國錦江國際集團所有。值得注意的是，上月該酒店亦曾發生類似爭議，一名身穿蘿莉塔風(Lolita)洋裝的女子被一名自稱經理的人員制止，指她穿著「不得體」，並直言「我就是歧視」，引發輿論批評。

