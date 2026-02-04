上海親子酒店2026: 帶仔女放電必睇！10間超人氣Family Hotel推薦

市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
上海，呢個被稱為「魔都」嘅地方，唔單止係Shopping同美食嘅天堂，近年仲因為有世界級主題樂園同超完善嘅親子設施，成為香港家庭快閃短線遊嘅No.1選擇！想旅程玩得舒服又開心，揀一間啱心水嘅親子酒店，絕對係成個Trip嘅致勝關鍵！
唔使煩，Trip.com 已經幫各位爸爸媽媽做足功課，為你哋嚴選出2026年十大上海親子酒店。由地點、玩樂設施、房間特色到交通方便程度，我哋都會逐一分析，等你哋一Click就可以輕鬆Plan好個完美上海親子之旅，同屋企人一齊創造開心回憶！
住邊區最方便？上海親子住宿區域大拆解
揀啱住宿地點，可以慳返好多交通時間，玩都玩得盡興啲！上海嘅親子酒店主要集中喺浦東同浦西，當然仲有其他特色區域，各有各正，即刻睇下邊區最啱你！
1. 浦東新區：直搗迪士尼！樂園迷首選
如果你今次嘅主要目標係上海迪士尼樂園或者海昌海洋公園，咁住浦東就冇得輸！呢區嘅酒店普遍比較新，好多都係大型度假式酒店，親子設施多到玩唔晒，保證小朋友日日都電力十足！
必去Check-in位： 上海迪士尼樂園、上海海昌海洋公園、上海科技館、東方明珠塔。
2. 浦西（黃浦、靜安區）：感受繁華，體驗老上海風情
想帶小朋友感受「老上海」嘅經典魅力？浦西就最適合不過。外灘嘅萬國建築、南京路嘅熱鬧商店、豫園嘅古典園林全部集中喺呢度。由五星級豪華酒店到精品酒店都有，豐儉由人，總有一間啱你心水。
必去Check-in位： 外灘、豫園、南京路步行街、人民廣場、新天地。
3. 松江區：遠離塵囂，親親大自然
想遠離市區嘅煩囂，享受一個悠閒假期？被譽為「上海之根」嘅松江區就係你嘅理想地。呢度有佘山國家森林公園、廣富林文化遺址等自然靚景，酒店多數以度假村形式經營，俾你同小朋友喺大自然中叉足電。
必去Check-in位： 上海歡樂谷、瑪雅海灘水公園、佘山國家森林公園。
Trip.com 精選10大上海親子酒店推介
1. 上海迪士尼樂園酒店：住進童話，尊享VIP級待遇
作為迪士尼官方旗艦酒店，呢度可以俾你同小朋友一個最極致嘅童話住宿體驗。由大堂到房間，每個細節都充滿迪士尼嘅奇妙魔法。一入門口就彷彿置身夢幻國度，身為迪士尼粉絲，呢度絕對係必住之選！
必住亮點：
住客專享！可以提早一個鐘入園玩，避開人潮。
同樂園只係一湖之隔，有免費船或者巴士直達，超方便。
酒店設計充滿迪士尼夢幻元素，打卡一流。
有機會同米奇米妮佢哋一齊食早餐同影相！
Trip.com 評分： 9.3/10.0
參考價錢： 親子房型人均約 HK$2,500 起
地址： 上海市浦東新區申迪西路1009號
交通： 乘搭地鐵11號線到迪士尼站，轉乘免費穿梭巴士就到。
親子設施： 室內泳池「哈庫拉瑪塔塔」樂苑、兒童遊樂室、米奇老鼠遊樂室，仲可以喺「盧米亞廚房」同迪士尼朋友見面！
2. 上海佘山世茂艾美酒店：陽光與海灘的度假天堂
想喺上海都享受到東南亞風情嘅陽光與海灘？呢間萬豪集團旗下嘅度假酒店就做到！佢坐落喺風景優美嘅佘山，最出名就係佢個人造沙灘同超大戶外泳池，俾你喺城市中搵到一片寧靜又好玩嘅綠洲。
必住亮點：
擁有超廣闊嘅戶外人造沙灘同泳池，好似去咗個小布吉！
鄰近瑪雅海灘水公園同歡樂谷，玩樂一條龍。
部分房有向住園景嘅露台，夠晒Chill。
兒童俱樂部設施超多，活動夠晒豐富。
Trip.com 評分： 9.3/10.0
參考價錢： 親子房型人均約 HK$450 起
地址： 上海市松江區林蔭新路1288號
交通： 距離地鐵9號線佘山站約10分鐘車程，建議搭的士或網約車。
親子設施： 室內恆溫泳池、室外沙灘泳池、兒童俱樂部、健身中心。
點飛上海最抵？機票攻略話你知！
香港飛上海真係超方便，每日都有好多航班，航程只係2.5至3個鐘，帶住小朋友都唔會太辛苦。
航空公司選擇： 國泰、港航、東航、春秋航空等，由廉航到傳統航空公司都有，可以根據自己Budget揀。
機場點樣揀？
浦東國際機場（PVG）： 航班選擇最多，近迪士尼同好多新度假區。
虹橋國際機場（SHA）： 距離市中心比較近，仲駁住虹橋火車站，如果之後會搭高鐵去其他城市就超方便。
慳錢小貼士： 記得上 Trip.com 格下價，睇下唔同航空公司有冇兒童票優惠。如果時間彈性，避開公眾假期旺季出發，隨時買到平機票！
3. 上海太陽島度假酒店：獨佔小島，上天下海玩不停
呢間酒店勁到霸咗成個島！位於朱家角古鎮旁，四面環水，環境清幽，絕對係體驗慢活、親親大自然嘅絕佳選擇。酒店提供超多活動，由水上玩到陸地，騎馬、卡丁車、溫泉樣樣齊，保證大人細路都唔會悶。
必住亮點：
獨佔一個天然島嶼，私隱度極高，環境超靚。
活動超多：溫泉、騎馬、卡丁車、沙灘泳場，玩足幾日都唔厭。
設有專為家庭設計嘅別墅同主題套房。
有天然溫泉養生館，爸爸媽媽可以好好放鬆下。
Trip.com 評分： 9.4/10.0
參考價錢： 親子房型人均約 HK$400 起
地址： 上海市青浦區朱家角鎮沈太路2588號
交通： 距離市中心約一小時車程，建議自駕或的士前往。
親子設施： 沙灘泳場、室內恆溫泳池、Kidsclub、小小牧場、越野卡丁車、騎馬體驗。
4. 玩具總動員酒店：走進《反斗奇兵》電影世界
一齊「To Infinity and Beyond!」！呢間酒店完美還原《反斗奇兵》嘅世界，胡迪同巴斯光年庭院、太陽谷幼兒園主題餐廳，每個角落都係打卡位，俾你同小朋友一齊投入電影場景，展開一場充滿童趣嘅冒險！
必住亮點：
全球第一間以《反斗奇兵》為主題嘅酒店！
同樣尊享提早一小時入園禮遇。
酒店色彩繽紛，充滿電影元素，小朋友見到實開心到癲。
價錢相比迪士尼樂園酒店更親民，CP值高！
Trip.com 評分： 9.3/10.0
參考價錢： 親子房型人均約 HK$1,600 起
地址： 上海市浦東新區申迪西路360號
交通： 位於迪士尼度假區內，地鐵11號線迪士尼站轉免費穿梭巴士即達。
親子設施： 兒童遊樂室、胡迪牛仔苑、巴斯光年苑、戲水區，仲可以喺餐廳同迪士尼朋友見面！
5. 上海浦東嘉里大酒店：最強放電樂園，小朋友玩到唔願走
要講上海最強嘅親子酒店，香格里拉集團旗下嘅浦東嘉里大酒店一定榜上有名！佢最大賣點就係有個超大型嘅室內「兒童探險樂園」，入面有成幾層樓高嘅垂直滑梯、波波池、攀爬網，絕對係小朋友嘅放電天堂！
必住亮點：
擁有佔地超廣、設施超專業嘅室內兒童探險樂園 (Adventure Zone)！
地點超方便，同大型商場同地鐵站無縫連接。
提供免費穿梭巴士去迪士尼樂園。
酒店餐飲選擇多，質素有保證。
Trip.com 評分： 9.4/10.0
參考價錢： 親子房型人均約 HK$800 起
地址： 上海市浦東新區花木路1388號
交通： 地鐵7號線花木路站上蓋，一出就係。
親子設施： 兒童探險樂園、兒童泳池、提供兒童專用浴袍同拖鞋。
6. 上海松江廣富林宰相府酒店：住進古蹟，體驗穿越時空
想俾小朋友一個與別不同嘅文化體驗？呢間酒店就最適合！佢個大堂係由一座有500年歷史嘅明代進士府第原幢搬過嚟，古色古香，氣勢十足。住喺度就好似穿越返古代，絕對可以培養小朋友對中國傳統文化嘅興趣。
必住亮點：
酒店本身就係一座明代古宅改建而成嘅活古蹟。
位於廣富林文化遺址公園內，環境古樸清幽。
設有室內恆溫水樂園同埋好多親子手作活動。
可以體驗着漢服、參加狀元祈福等特色文化活動。
Trip.com 評分： 9.7/10.0
參考價錢： 親子房型人均約 HK$900 起
地址： 上海市松江區廣富林路3260弄10號
交通： 位於廣富林文化遺址內，建議搭的士或自駕。
親子設施： 室內恆溫水樂園、兒童樂園、書香工坊、萌寵樂園、親子DIY活動、狀元祈福活動。
7. 佘山世茂洲際酒店（深坑酒店）：世界建築奇蹟，瞓喺地平線下
呢間酒店本身已經係一個景點！作為全球首間起喺廢棄礦坑入面嘅酒店，佢被譽為世界建築奇蹟。酒店主體向下延伸88米，視覺效果超震撼！想追求新奇刺激、獨一無二嘅住宿體驗，帶小朋友嚟呢度打卡呃Like就最啱！
必住亮點：
全球首創，喺深坑入面起酒店，建築本身已經夠晒話題性。
有水下複式套房，可以喺房入面睇住水族館景觀瞓覺。
每晚定時有超精彩嘅水幕燈光Show。
提供攀岩等獨特嘅戶外體驗活動。
Trip.com 評分： 9.5/10.0
參考價錢： 親子房型人均約 HK$1,800 起
地址： 上海市松江區辰花路5888號
交通： 距離虹橋機場約24公里，建議搭的士前往。
親子設施： 室內恆溫泳池、兒童樂園、兒童俱樂部。
8. 海昌海洋公園度假酒店：與海洋動物做鄰居
作為海昌海洋公園嘅官方配套酒店，最大優點就係方便！酒店設計成一艘豪華郵輪，入面周圍都係海洋生物主題裝飾，仲有海豚、企鵝等五大主題房，小朋友一入酒店就已經開始佢哋嘅海洋探索之旅！
必住亮點：
住客專享！無限次出入樂園同快捷通道，玩到盡！
以海洋同郵輪為主題，充滿探索樂趣。
設有多款海洋主題家庭房，小朋友實鍾意。
就在海洋公園隔離，行幾步就到，慳返好多時間。
Trip.com 評分： 9.4/10.0
參考價錢： 親子房型（包樂園門票）人均約 HK$1,000 起
地址： 上海市浦東新區南匯新城鎮杞青路777號
交通： 鄰近地鐵16號線臨港大道站，酒店有接駁巴士。
親子設施： 兒童樂園、戶外露台、360度鰩魚觀景平台、免費租借BB床。
9. 滴水湖洲際酒店：湖邊桃花島，享受寧靜假期
呢間酒店嘅外型好似一朵喺湖上盛開嘅桃花，設計超靚超現代！酒店遠離市區，環境寧靜優美，空氣清新。如果想帶小朋友親親自然，或者去參觀附近嘅上海天文館、航海博物館，呢度就係一個充滿知性同悠閒嘅好選擇。
必住亮點：
外型設計獨特，係滴水湖畔嘅地標。
坐擁一線湖景，環境開闊優美。
鄰近上海天文館同中國航海博物館，啱晒鍾意科學嘅小朋友。
室內外泳池同康樂設施齊全。
Trip.com 評分： 9.4/10.0
參考價錢： 親子房型人均約 HK$750 起
地址： 上海市浦東新區南匯新城鎮滴水湖南島1號
交通： 距離浦東機場約30分鐘車程，近地鐵16號線滴水湖站。
親子設施： 室內恆溫泳池、室外泳池、兒童樂園、健身房。
10. 西郊賓館：市區中的秘密花園
想喺寸金尺土嘅上海市區，搵到一個超大花園？西郊賓館就係你嘅答案！呢間國賓館擁有一個大到誇張嘅宏偉園林，環境極度清幽，私隱度高。如果你追求高品質同寧靜，想喺市區搵到一片綠洲，呢個隱世寶藏就唔可以錯過。
必住亮點：
擁有市中心極罕見嘅巨大花園綠地，被譽為「花園國賓館」。
環境清幽，私隱度極高，好多名人都住過。
親子設施完善，包括大型室內泳池同兒童遊樂場。
服務質素頂級，有賓至如歸嘅感覺。
Trip.com 評分： 9.6/10.0
參考價錢： 親子房型人均約 HK$850 起
地址： 上海市長寧區虹橋路1921號
交通： 位於市區西部，近虹橋機場，可搭地鐵10號線至龍溪路站。
親子設施： 大型室內恆溫泳池、兒童遊樂場、健身中心、網球場、保齡球館。
總結：點揀最啱你嘅上海親子酒店？
Plan一個完美嘅家庭旅行，揀酒店絕對係最重要一環。建議各位家長訂酒店前，諗清楚以下幾點：
旅程重點係咩？ 主攻樂園？定係想行街睇景？
Budget有幾多？ 豐儉由人，設定好預算範圍。
小朋友有幾大？有咩喜好？ 揀返適合佢哋年齡嘅設施。
用 Trip.com 比較唔同酒店嘅即時房價，睇埋其他家庭嘅真實住客評價，就最穩陣！特別係迪士尼呢啲熱門酒店，或者打算喺長假期出發，記得要提早預訂，唔係就手快有手慢冇喇！
希望呢份超詳盡嘅上海親子酒店攻略，可以幫你輕鬆搵到喺上海嘅「第二個家」，同屋企人享受一個充滿歡笑嘅精彩旅程！
