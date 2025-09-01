上海連續26天高溫 創8月最多高溫日的紀錄

【on.cc東網專訊】上海中心氣象台周日（8月31日）發布高溫黃色預警信號，為該市連續26個高溫日，創下8月最多高溫日的紀錄。該氣象台周一（9月1日）繼續發布高溫黃色預警，預計全市當天最高氣溫將達35℃，提醒民眾注意用火用電安全，做好防暑防曬工作。

上海徐家匯氣象站周日上午11時許氣溫衝上35℃高溫線，拿下今年第45個高溫日，自上月6日以來連續26天高溫，刷新1926年24天的連續高溫日數紀錄。此外，上海上月有27天高溫，超過去年8月26天的高溫日數，創下1951年以來8月高溫日數最多紀錄。惟當地周日午後出現強對流天氣，上海中心氣象台先後發布雷電黃色預警、大風藍色預警和冰雹黃色預警。

上海氣象部門表示，今年上海持續高溫的核心原因在於西北太平洋副熱帶高壓的異常活動，今年首個高溫日出現在6月17日，較常年偏早10天，自此當地高溫天氣以時間早、日數多、持續久等特點，開啟「超長待機」模式。隨着環流形勢調整及副熱帶高壓階段性南退，上海本月初雲量和降水料逐漸增多，高溫天氣有望緩解。

