全球最長的客機單程航線昨正式通航！搭載282名旅客的中國東方航空MU745航班「上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯」順利首航，由上海經新西蘭奧克蘭飛往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，航程約25小時，較要在歐洲或北美轉機的「北向航路」傳統航線縮短約4小時。

新航線的旅客昨在上海浦東國際機場登機，途經奧克蘭，停留兩個多小時後，再飛往布宜諾斯艾利斯，於當地時間周四下午抵達。首航航班客座率達到96%。來自阿根廷的旅客埃米利奧說：「這條航線節省時間，令出行更加便捷。對南美洲的人們來說，航線的開通也是來華拓展業務的新機遇。」

全長2萬公里開闢「南向通道」

這條約2萬公里的新航線，除打破全球最長單程航線紀錄，亦填補上海至南美核心城市直飛航線的空白，開闢了連通大洋彼岸的「南向通道」。航線橫跨東西半球以及南北半球，較傳統須在歐洲、中東或北美轉機的路線，需時縮短最少4小時。

廣告 廣告

根據東航航班資料，新航線採用波音777-300ER機種，往返編號為MU745/MU746；預計每周有兩班往返航班，去程每周一和周四由上海出發，航程約25小時；回程每周二和周五從布宜諾斯艾利斯出發，航程約29小時。

東航市場營銷部副總經理公丕才表示，除了這條新航線開通外，東航還與阿根廷航空簽署協議，在逾50條航線上開展聯營合作，範圍覆蓋南美、歐美以及阿根廷國內航線，「未來我們還將透過代碼共享、聯營合作等方式，進一步拓展在大洋洲，以及智利、巴西等拉美主要經濟體的網絡布局。」另外，東航亦成功申請航線的第五航權，可以在停留新西蘭時上落貨，當局稱將有助促進中國、新西蘭和阿根廷三方經貿和人員往來。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/上海飛阿根廷首都-航程約25小時-全球最長單程航線開通/625062?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral