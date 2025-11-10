HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
上海平機票優惠｜香港航空上海機票連稅$111！潮聖今年新開Chiikawa旗艦店+全球最大樂高樂園｜Trip.com雙11優惠2025
Chiikawa上海旗艦店剛於9月底開幕，相信一眾粉絲都等緊機會飛當地潮聖！Trip.com將於11月14日晚上9點推出上海一口價機票，香港航空來回機票連稅只需$111，搶不到的話亦有信用卡$111優惠碼，立即往下睇睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
香港航空連稅$111／$111信用卡優惠碼
Trip.com於11月11日至14日舉行「雙11狂賞」Mega Sale優惠活動，一連4日推出一口價機票，11月14日晚上9點推出$111上海來回機票優惠，乘搭香港航空經濟艙，出發日期為11月14日至2026年2月28日，機票有效期為最短2天、最長7天；優惠必須通過APP頁面點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享用，由於優惠機票數量不多，只有20張，建議揀選淡季出發，成功機率會較大。如果搶不到$111機票，平台同步釋出Mastercard內地機票$111優惠碼，淨票買滿$500即可享用，同樣抵買。
上海一口價機票$111
推出日期及時間：2025年11月14日9pm
旅遊日期：2025年11月14日至2026年2月28日
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）111HKD 預訂香港前往上海、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
潮聖今年新開Chiikawa旗艦店+樂高樂園
成功搶到機票的話，除可到訪Chiikawa上海旗艦店入手旗袍、大閘蟹、舞獅等限定周邊商品，還可前往同樣是今年新開的上海Legoland樂高樂園度假區，大玩8大主題園區；當然還有上海迪士尼，來一個超人氣IP之旅。
更多相關文章：
Trip.com雙11旅行優惠登場！$1高鐵飛、迪士尼半價優惠碼、機票/酒店減$1,111｜雙11優惠2025
Klook雙11旅行優惠！迪士尼/海洋公園/全線長隆酒店低至半價、澳門船飛$1、送澳洲機票
半價入手香港迪士尼樂園門票、每人低至$304.5！入園過夢幻白色聖誕｜雙11優惠2025
雙11優惠2025｜曼谷機票＋酒店只要$1,111！2024年開幕新Accor酒店、鄰近EmSphere商場｜泰國平機票
東京平機票優惠｜香港航空連稅$111、優惠低至1折｜Trip.com雙11優惠2025
台灣平機票優惠｜台北機票買1送1！中華航空人均低至$688起｜Trip.com雙11優惠2025
澳洲平機票優惠｜悉尼Qantas來回機票連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
高鐵優惠單程低至$1！香港直達福田、深圳北高鐵車票｜雙11優惠2025
莫文蔚香港演唱會12月啟德開唱！即睇「家場」限定版售票日期時間
啟德JOYPOLIS SPORTS門票買2送2！每人每小時只需$90 暢玩3大主題遊樂區｜雙11優惠2025
旅人必備！精選7件旅遊超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋
旅行背囊推介！Backpacker旅客必睇 歐遊防盜旅行背包/超大容量60L/附USB充電埠
其他人也在看
南韓慶州擁52處世界文化遺產 旅行社指鄰近城市直航太少影響港人到訪
【Now新聞台】剛舉辦了APEC峰會的南韓慶州擁有不少歷史遺址，其中52處被列入世界文化遺產地區。但有旅行社認為當地沒有國際機場，鄰近城市釜山等的直航班次亦太少，影響港人到訪意欲。距離釜山一個多小時車程的慶州被譽為「無圍牆的博物館」，隨處可見一千年前新羅王朝時期作為古都的歷史遺址，包括當年的觀星設備瞻星臺、大陵苑及佛國寺等等，共有52處被列為世界文化遺產，去年就吸引逾100萬人次外國旅客到訪。荷蘭旅客Lianne Bosch：「我們剛到這裡，在韓屋裡吃了一餐非常好的飯。這裡較釜山的高樓大廈好，因為這裡較傳統些，氛圍也安靜及平和些。」澳門旅客黎先生：「我來過三次，因為第一有美景，第二就是有歷史。日本也去得多，但就是南韓便宜些，若有時吝嗇些時就來南韓。」古蹟以外，附近皇理團路很多舊韓屋改建而成的特色餐廳和商店等，不少遊客都喜歡去打卡。當地地接社導遊表示，這裡的機場沒有國際線，大部分外地旅行團也是由釜山出發來這裡一日遊。當地地接社導遊李先生：「通常平均一個月接待4至5團(台灣團)，算是比較多，夏天季節像是放假期間，多的時候可能接待7至8團。」這裡還有電動觀光車可租用，90分鐘約3萬韓圜，方便去附近不同景點，不過如果像記者沒有車牌就不能租用。本港赴南韓團費一般約三千至五千元，旅行社稱，去釜山等南部的直航班次不多，令到這些旅行團只佔整體南韓團約一成。旅行社主席禤國全：「因為去過首爾的客人量多，大家若再去南韓就想去新地方，我們希望航空公司看到客量有需求，將運力增強，方便客人可以舒適地直飛到南部的釜山、大邱、慶州玩。」由九月底起，南韓政府向中國3人以上的團體旅客試行免簽證入境政策，期望帶來一百萬人次內地客和刺激當地旅遊業。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
【萬寧】yuu會員折扣日 全場95折（只限10/11）
今日11月10日萬寧yuu會員折扣日，會員到萬寧門市及網店購物（優惠碼「NOVYUU5」）可享95折！獨家會員優惠價包括Oilatum嬰兒潤膚乳霜 350毫升折實價 $70.3/件、Kanro甘樂潤喉糖折實價 $9.4/件、Dr.Wu超A醇煥顏緊緻精華1.5% 30毫升折實價 $385.7/件！YAHOO著數 ・ 47 分鐘前
GUCCI手袋萬元內之選！「這裡買」比官網價再平？皇牌Ophidia小手袋低至$7,100
名牌手袋閒閒地都近萬元一個，對於不少剛出社會的小資女來講，可能要草幾個月人工先可以負擔到。各位想入手名牌手袋的話，除了可以去官網或專門店外，英國大型百貨公司Selfridge亦是一個值得留意的尋寶之地，不少名牌手袋、波鞋、飾物都比香港平一截。近日Yahoo購物專員更發現原來Selfridges入手GUCC手袋比官網平，部分款式相等於8折入手，非常划算！想知如何可以以更精明方式購買GUCCI手袋？即看以下攻略！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$57起／增強免疫力／整腸暢便｜雙11優惠2025
上班一族生活忙碌，經常吃外賣，有點飽飽滯滯又消化不良？適逢iHerb腸胃相關Supplment推出雙11優惠低至74折，大家又可以盡情入手益生菌營養補充品！益生菌與腸道健康息息相關，養好腸胃連帶過敏、便秘、精神亦有助改善，但到底該選哪款益生菌？iHerb上又有哪些破萬好評的益生菌補充食品？一起來深入了解吧！Yahoo Food ・ 51 分鐘前
成都平機票優惠｜成都機票連稅$399，平過搭高鐵！銀白色絕美九寨溝+國寶大熊貓｜雙11優惠2025
Trip.com「雙11狂賞」Mega Sale優惠活動即將於11月11日開鑼，一連四日9pm發售一口價機票，11月14日輪到成都，香港航空來回機票連稅只需$399，比高鐵更平，航程約3個半小時便到達中國十大古都之一，探望國寶熊貓，以及到睹世界自然遺產「九寨溝」的壯麗景色，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
【萬寧】今日出位價（只限10/11）
萬寧官網限定出位價高露潔貝齒特涼薄荷漱口水 500毫升 x 2支低至 $29.9/2件；含CPC12小時殺滅99.9%口腔細菌、不含酒精、24小時幫助預防口氣、有效抗菌。YAHOO著數 ・ 3 小時前
尖沙咀超抵大閘蟹、片皮鴨放題人均$305！iSQUARE港滙軒突發第二位$111 食足120分鐘／任食蟹粉小籠包／拌麵｜雙11優惠2025
佔盡地理位置優勢的尖沙咀iSQUARE港滙軒，11月10日晚上6點於KKday推出超抵大閘蟹及片皮鴨放題限時第二位$111優惠，折後人均只需$304.5即可食足120分鐘之餘，更可以無限任食蟹粉扒時蔬、蟹粉小籠包等多款特色美食，cp值極高！iSQUARE港滙軒附近有多個大型購物廣場，最適合大家shopping購物完再去大吃特吃，絕對是集美食、購物及便利於一身的完美選擇，各位快趁優惠價去KKday訂購啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
辛辣麵原來唔係正式名？韓版好食過中國版！一招教你如何分辨
辛辣麵（正名：辛拉麵），可謂是韓國人心目中的「國民拉麵」。還記得疫情肆虐之時曾出現一輪超市掃貨盲搶熱潮，不少港人紛紛大量囤貨，即食麵是其中最重要的一環，但來自韓國的辛辣麵，想不到因一個原因於疫情期間無人問津，甚至更曾於超市出現辛辣麵麵牆，整個貨架劃一都是辛辣麵，場面相當震憾！關於辛辣麵更有不少傳言，例如韓版好食過中國版，究竟是否真確？想知辛辣麵的秘辛就繼續看下去吧。Yahoo Food ・ 5 小時前
【惠康】至筍美食優惠 韓國富有柿$13.9/3個（即日起至13/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有韓國富有柿、菲律賓袋裝香蕉、香印青提 、袋裝南非/澳洲臍橙8個裝、牛腩仔、 Real Farmers各款輕鹽香腸/煙燻腸、秘魯南美海參、武藏野急凍中細烏冬、每日鮮語100%鮮牛奶同埋斧頭牌檸檬/茉莉花茶/西柚洗潔精補充裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
平機票優惠2025｜歐洲機票大減價？最平$3,917飛羅馬！一文睇晒10個Long haul好去處、直航/轉機最抵價
最近不少長途航線機票價格相當吸引，甚至與直飛日本票價相近。如果你正考慮趁年尾清假來一趟遠行，不妨參考這篇文章——我們為你精選了多個外地目的地的平價機票選項，無論是歐洲還是美國，通通有驚喜！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
東京富士山1日遊半價！每人$169.2起、遊6大熱門景點：河口湖賞紅葉、漫步金鳥居、御殿場Outlets｜雙11優惠2025
秋冬季是去日本東京旅行，當然不能錯過經典賞楓賞富士山行程，Yahoo Travel有超抵玩一日遊推介！Trip.com於11月11日12pm推出東京富士山一日遊半價優惠，每人只需$169.2起，遊盡6大熱門景點，包括富士山、河口湖、金鳥居、御殿場Outlets等，今年年底前安排一個東京遊出發啦！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
中國航空業者 正式恢復中國、印度航線
周日（9 日）13:02 分，東航 MU563 航班搭載 248 名旅客，從上海浦東國際機場飛赴印度德里，這也是時隔 5 年，中國航空業者執飛的首趟中印客運航班，象徵中國航空業者正式恢復中印航線。鉅亨網 ・ 9 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 9 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 46 分鐘前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 分鐘前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃
【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前