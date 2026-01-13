Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

上海感受極速盛宴！2026年F1中國大獎賽門票＋5星級酒店套票優惠｜金普頓前灘酒店／外灘英迪格酒店／世博洲際酒店

各位賽車迷注意！2026年F1一級方程式中國大獎賽將於上海國際賽車場將於2026年3月13日至3月15日再次燃起戰火。Yahoo Travel為大家搜羅了Klook最新門票連酒店優惠，讓你可以一邊親歷引擎轟鳴的震撼，一邊享受精選豪華住宿，即睇預訂詳情！

2026年F1中國大獎賽將於春季進駐著名的上海國際賽車場。（圖片來源：Klook）

傳奇上賽道激戰連場

2026年F1中國大獎賽將於春季進駐著名的上海國際賽車場。這條擁有獨特「上」字形設計的賽道，以高難度的連續彎道及極速直路聞名，考驗車手技術之餘更保證賽事充滿超車火花。作為亞洲區內其中一站最高水平的職業賽車盛事，屆時全球最頂尖的20位車手將齊集上海，上演一場速度與激情的極致對決，絕對是賽車愛好者不能錯過的年度盛宴。

上海國際賽車場以高難度的連續彎道及極速直路聞名，考驗車手技術之餘更保證賽事充滿超車火花。（圖片來源：Klook）

3天通票優惠介紹

想完整體驗賽車週末？現在經Klook預訂3天通票套餐，內容涵蓋週五練習賽、週六排位賽及週日正賽門票。以Grandstand A Low分區為例，觀眾可於2026年3月13日至3月15日期間坐足3日觀賞最前線賽況。單買門票套餐現特價只需$6,291起，更附送「海外車迷禮包」1份，內有定制棒球帽、賽事汗巾、冰箱貼、官方海報及環保袋各1份。需注意賽事實行實名制，持護照或回鄉證的觀眾需完成人臉綁定方可入場。

【Grandstand A Low】 三天通票

價錢：$6,291起

經Klook預訂

【Grandstand A Low】上海金普頓前灘酒店套餐（圖片來源：Klook）

3款5星級酒店＋門票套餐

想舒舒服服觀賞比賽，買酒店加門票套餐便最方便。像上海金普頓前灘酒店套餐安排入住「酷享客房」大床或雙床房型共2晚，入住日期為2026年3月12日至3月14日，並已包含雙人早餐及2份海外車迷禮包，連Grandstand A Low分區三天通票2張，套餐特價只需$17,584起，人均$8,792起，觀賽後更可前往酒店酒吧小酌一杯，在藝術氣息中放鬆心情。酒店位於時尚的前灘區域，設計揉合了上海老建築靈感與現代摩登風格。

【Grandstand A Low】上海金普頓前灘酒店套餐

價錢：$17,584起／2人，人均$8,792起

經Klook預訂

上海金普頓前灘酒店

地址：上海浦東新區前灘大道199弄9號（地圖按此）

交通方法：地鐵6、8或11號線至東方體育中心站，4號口出站步行約13分鐘。

上海感受極速盛宴！2026年F1中國大獎賽門票＋5星級酒店套票優惠（圖片來源：Klook）

至於坐落於黃浦江畔的上海外灘英迪格酒店，房間裝修充滿老上海情懷又不失現代感。套餐同樣包Grandstand A Low分區三天通票2張、雙人早餐及2份海外車迷禮包，並安排入住「豪華江景客房」大床或雙床房型2晚，二人同行只需$16,324起，人均$8,162起，入住客人更可享每晚Cha吧入場券乙張及「狂飆飛車」特調雞尾酒乙杯。

【Grandstand A Low】上海外灘英迪格酒店套餐

價錢：$16,324起／2人，人均$8,162起

經Klook預訂

上海外灘英迪格酒店

地址：上海黃浦區中山東二路585號（地圖按此）

交通方法：地鐵9號線小南門站，3號口出站步行約15分鐘；或地鐵10、14號線豫園站步行約20分鐘。

上海世博洲際酒店套餐（圖片來源：Klook）

此外，上海世博洲際酒店亦有推出同類門票套餐，價格更低至$14,311，安排入住「豪華客房」雙床房型2晚，除了包Grandstand A Low分區三天通票2張、雙人早餐及2份海外車迷禮包外，更可於入住期間在酒店內Liquor Factory酒坊，享用每房每晚2杯「車神雞尾酒」。酒店鄰近世博區域，擁有開闊的園林景觀及江景客房，為長途跋涉觀賽的旅客提供最佳補給。

【Grandstand A Low】上海世博洲際酒店套餐

價錢：$14,311起／2人，人均$7,155.5起

經Klook預訂

上海世博洲際酒店

地址：上海浦東新區雪野路1188號（地圖按此）

交通方法：地鐵7或8號線耀華路站，轉乘接駁車或步行即可到達；或地鐵4號線南浦大橋站步行前往。

2026年F1一級方程式中國大獎賽將於上海國際賽車場將於2026年3月13日至3月15日再次燃起戰火。（圖片來源：Klook）

2026年F1中國大獎賽

日期：2026年3月13日至3月15日

地點：上海國際賽車場

官方網站

