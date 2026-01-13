渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
上海感受極速盛宴！2026年F1中國大獎賽門票＋5星級酒店套票優惠｜金普頓前灘酒店／外灘英迪格酒店／世博洲際酒店
各位賽車迷注意！2026年F1一級方程式中國大獎賽將於上海國際賽車場將於2026年3月13日至3月15日再次燃起戰火。Yahoo Travel為大家搜羅了Klook最新門票連酒店優惠，讓你可以一邊親歷引擎轟鳴的震撼，一邊享受精選豪華住宿，即睇預訂詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
傳奇上賽道激戰連場
2026年F1中國大獎賽將於春季進駐著名的上海國際賽車場。這條擁有獨特「上」字形設計的賽道，以高難度的連續彎道及極速直路聞名，考驗車手技術之餘更保證賽事充滿超車火花。作為亞洲區內其中一站最高水平的職業賽車盛事，屆時全球最頂尖的20位車手將齊集上海，上演一場速度與激情的極致對決，絕對是賽車愛好者不能錯過的年度盛宴。
3天通票優惠介紹
想完整體驗賽車週末？現在經Klook預訂3天通票套餐，內容涵蓋週五練習賽、週六排位賽及週日正賽門票。以Grandstand A Low分區為例，觀眾可於2026年3月13日至3月15日期間坐足3日觀賞最前線賽況。單買門票套餐現特價只需$6,291起，更附送「海外車迷禮包」1份，內有定制棒球帽、賽事汗巾、冰箱貼、官方海報及環保袋各1份。需注意賽事實行實名制，持護照或回鄉證的觀眾需完成人臉綁定方可入場。
【Grandstand A Low】 三天通票
價錢：$6,291起
3款5星級酒店＋門票套餐
想舒舒服服觀賞比賽，買酒店加門票套餐便最方便。像上海金普頓前灘酒店套餐安排入住「酷享客房」大床或雙床房型共2晚，入住日期為2026年3月12日至3月14日，並已包含雙人早餐及2份海外車迷禮包，連Grandstand A Low分區三天通票2張，套餐特價只需$17,584起，人均$8,792起，觀賽後更可前往酒店酒吧小酌一杯，在藝術氣息中放鬆心情。酒店位於時尚的前灘區域，設計揉合了上海老建築靈感與現代摩登風格。
【Grandstand A Low】上海金普頓前灘酒店套餐
價錢：$17,584起／2人，人均$8,792起
上海金普頓前灘酒店
地址：上海浦東新區前灘大道199弄9號（地圖按此）
交通方法：地鐵6、8或11號線至東方體育中心站，4號口出站步行約13分鐘。
至於坐落於黃浦江畔的上海外灘英迪格酒店，房間裝修充滿老上海情懷又不失現代感。套餐同樣包Grandstand A Low分區三天通票2張、雙人早餐及2份海外車迷禮包，並安排入住「豪華江景客房」大床或雙床房型2晚，二人同行只需$16,324起，人均$8,162起，入住客人更可享每晚Cha吧入場券乙張及「狂飆飛車」特調雞尾酒乙杯。
【Grandstand A Low】上海外灘英迪格酒店套餐
價錢：$16,324起／2人，人均$8,162起
上海外灘英迪格酒店
地址：上海黃浦區中山東二路585號（地圖按此）
交通方法：地鐵9號線小南門站，3號口出站步行約15分鐘；或地鐵10、14號線豫園站步行約20分鐘。
此外，上海世博洲際酒店亦有推出同類門票套餐，價格更低至$14,311，安排入住「豪華客房」雙床房型2晚，除了包Grandstand A Low分區三天通票2張、雙人早餐及2份海外車迷禮包外，更可於入住期間在酒店內Liquor Factory酒坊，享用每房每晚2杯「車神雞尾酒」。酒店鄰近世博區域，擁有開闊的園林景觀及江景客房，為長途跋涉觀賽的旅客提供最佳補給。
【Grandstand A Low】上海世博洲際酒店套餐
價錢：$14,311起／2人，人均$7,155.5起
上海世博洲際酒店
地址：上海浦東新區雪野路1188號（地圖按此）
交通方法：地鐵7或8號線耀華路站，轉乘接駁車或步行即可到達；或地鐵4號線南浦大橋站步行前往。
2026年F1中國大獎賽
日期：2026年3月13日至3月15日
地點：上海國際賽車場
更多相關文章：
深圳華南首間常駐姆明咖啡店 13號線石鼓站行3分鐘即達！還原北歐風打卡場景＋必買限定商品
深圳地鐵4條新線同步通車！大鵬新區首條地鐵＋羅湖直達機場＋東門站一出即商場
深圳灣口岸巴士總站歸位！一出關即有2條免費專線巴士｜網民：太好了，不用行死人
大灣區辦年貨旅行團！暢遊深圳/廣州/佛山/惠州/江門辦年貨景點！人均$139起送手機數據卡
其他人也在看
散水餅推介｜30間平靚正散水餅合集 最平$9.5起/布丁燒/爆谷/茶包/拿破崙/麻薯
想找平靚正又不失禮的散水餅？推薦布丁燒、麻糬曲奇和牛角包窩夫等特色選擇，還能客製搞笑字句，獨立包裝設計，夠得體同時亦十分方便！想在離職時送份心意，為他日「江湖」再見鋪路？今次Yahoo著數精選30間高質店舖，從精緻甜點到純素飲品都有，保證睇得又食得！即睇內文了解更多！YAHOO著數 ・ 7 小時前
北海道滑雪場男童卡縫送命！ 警方調查疏失的混亂大曝光！
這趟滑雪之旅本該是家庭樂趣，誰知變成心痛意外！12月28日上午，北海道小樽朝里川溫泉滑雪場，一名5歲男童跟家人從停車場搭電動輸送帶上山，準備享受白雪世界。沒想到在終點出口附近，他不小心滑倒，右手臂卡進輸送帶和牆壁的縫隙裡，當場動彈不得。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 5 小時前
深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到
Trip.com 為您整理了深圳口岸的免費巴士專線，一文看清口岸免費巴士可直達的景點與商場。Trip.com ・ 23 小時前
東京後花園！50分鐘走進多摩秘境，江戶老街、繪本村落超夢幻！
多摩景點1.江戶東京建築園位於小金井市的「江戶東京建築園」，是一處能實際走進歷史的戶外博物館，完整保存江戶時代至昭和中期的代表性建築。園區並非靜態展示，而是以街區形式重現生活場景，讓人能親身走入老屋、商店與民宅之中。2024年參觀人次約23萬，其中知名的「武居三...styletc ・ 1 天前
農曆新年快閃台北！每人低至$178登陽明山賞櫻兼拜財神、月老
農曆新年想去旅行避年，但沒有頭緒？Yahoo Travel推介大家快閃台北，可以參加這個陽明山一日遊Tour！一日行程，帶大家遊走著名賞櫻地點，兼拜財神、月老，每人最平$178就能夠「行大運」！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房
位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
郵輪Luminara以香港為始發港 旅發局：料吸引高端旅客到訪
The Ritz-Carlton Yacht Collection旗下的最新郵輪Luminara今日首度訪港，並以香港為始發港營運航程，旅發局表示歡迎。未來數月，該郵輪將展開以香港為開始或結束行程港口的亞太地區航程，進一步彰顯香港郵輪旅遊的多元化魅力，吸引更多高端旅客到訪。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，香港去年錄得189個郵輪船次，按年增加26%，涵蓋22個國際郵輪品牌，全年錄得郵輪乘客總流量63萬人次，當中訪港郵輪旅客總流量佔43萬人次，兩者都按年增加20%。展望未來，旅遊事務署及旅發局將繼續致力鞏固香港作為「亞洲郵輪樞紐」的地位，與業界攜手推動香港郵輪業的發展。該郵輪去年7月正式下水，全長794英尺，總噸位達46750噸，設有226間寬敞套房，可載客452人，每間套房均配備私人露台。郵輪包含5間頂級餐飲場所、7間酒吧，以及可直通海面的平台，提供多元水上活動。 (ST)infocast ・ 1 小時前
本港去年郵輪船次按年增加26% 訪港郵輪旅客量增兩成
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，香港在2025年錄得189個郵輪船次，按年增加26%，涵蓋22個國際郵輪品牌；全年郵輪乘客總流量為63萬人次，當中訪港郵輪旅客總流量佔43萬人次，兩者皆按年增加兩成。 同時，旅發局歡迎The Ritz-Carlton Yacht Collection旗下的最新超級遊艇Luminara今日(13日)首度訪港，並以香港為始發港營運航程，進一步彰顯香港郵輪旅遊的多元化魅力，吸引更多高端旅客到訪。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 54 分鐘前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 10 小時前
「最強小三」五索公開懷孕時家庭照高調放閃 自稱「黑圖大放送」
35歲「五索」鍾睿心與已婚大生銀行主席馬清鏗開展婚外情，並育有四名子女，今年為二人拍拖第10年。日前，有「最強小三」之稱嘅五索再度出擊，於社交平台高調放閃，不僅曬出與馬清鏗甜蜜合照，更罕有公開之前懷孕時一家人喺海邊嘅溫馨照片。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 6 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解
內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。am730 ・ 1 天前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 天前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 6 小時前