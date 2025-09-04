Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
全球最大Legoland樂高樂園落戶上海！門票優惠低至8折 8大主題區：全球首個《西遊記》主題園區、逾70個遊樂設施
全球最大Legoland樂高樂園度假區早前於上海開幕！樂園設有8大主題園區及主題酒店，當中還有全球首個以《西遊記》為創作靈感的「悟空小俠」主題園區、樂高「幻影忍者」、60米高觀光塔等逾70多個玩樂設施。想率先入場玩，現Trip.com推出門票優惠，低至8折，想知更多詳情，即看下文！
8大主題園區：設全球首個《西遊記》主題區
佔地面積超過31.8萬平方米、全球規模最大的上海Legoland樂高樂園度假區，結合了專為2至12歲親子家庭打造的樂高主題樂園及主題酒店，內設8大主題園區，包括積木街、樂高積木、樂高中心大樓、樂高城、樂高好朋友、樂高悟空小俠、樂高「幻影忍者」及樂高城堡，大玩過山車、飛天千秋、遊船河等超過75個玩樂設施、表演和打卡景點。當中還有全球首個以《西遊記》為靈感的「悟空小俠」主題園區，遊客可沉浸在孫悟空的奇幻冒險中！
酒店設5大主題房：幻影忍者、悟空小俠等
至於樂高樂園酒店方面，單是外部建築設計已相當搶眼，樓高7層、擁有250間房間的主題酒店，由54塊樂高積木建造，設有5大主題房，包括樂高幻影忍者、樂高悟空小俠、樂高城市、樂高城堡及樂高好朋友，每種房型設計都別樹一格，猶如置身在樂高世界中。除外，酒店還設有互動樂高裝置、主題遊樂區、泳池及小童專屬娛樂活動，大人細路都一樣可以樂在其中！
門票低至8折 人均$278.7起
想要飛去上海大玩特玩，就不要錯過早鳥門票優惠！上海樂高樂園度假區設有不同門票價格，會根據入園日期分為6種，包括平季日、常規日、特別常規日、旺季日、高峰日及特別高峰日，成人一日票為人民幣319至599起、兒童(2至12歲)則為人民幣255至479起。現Trip.com有推出9月門票8折優惠，成人及長者門票只需港幣$278.7起、兒童則只需港幣$246起！另外，Trip.com還額外有親子套票，一大一小門票港幣$501.7起，除返開人均只需$250.9，啱晒一家大細齊齊去玩！
上海樂高主題樂園一日票｜9月
成人（13歲或以上）｜價錢：$278.7起
（原價$348.7）
兒童（2-12歲）｜價錢：$222.9起
（原價$278.73）
長者（60歲或以上）｜價錢：$278.7起
（原價$348.7）
親子套票（一大一小）｜價錢：$501.7起，人均$250.9
（原價$627.4）
上海樂高樂園度假區
地址：上海市金山區楓涇鎮999號（地圖）
開放時間：10am-7pm（營業時間會因季節或特殊活動而有所調整，出發前請瀏覽官網以作準確）
交通：乘搭高鐵從上海虹橋火車站搭乘至金山北站，車程約18分鐘，再步行10分鐘至樂園，金山北站也有接駁巴士至園區。
更多相關文章：
上海好去處｜精選咖啡迷必到10間咖啡店！上海Citywalk踩點、必嚐Dirty天花板、冠軍咖啡師獨創特調
內地電子支付懶人包｜WeChat Pay香港/大陸版開通教學 一文睇清港陸版分別 附達人使用心得
深圳酒店｜小梅沙美高梅酒店68折優惠再減$200！2大1小人均$596起 送旅拍服務、户內外親子樂園
深圳首間海底撈兒童主題樂園！大玩海洋球波波池/發光積木，尤如迷你版meland
深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$323起！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷/按摩套票
深圳寶安機場都有三跑？已完成真機試飛，預計年內啟用 佔地40萬平方米新T2航廈也正式開工
北上旅遊｜中山超值美食2天團6折優惠 ！人均$79起再送上網卡 住5星酒店兼食海鮮自助晚餐
北上旅遊團｜香港直飛桂林陽朔4天團低至半價！每日人均$249.8連稅及服務費、送上網卡
