全球最大Legoland樂高樂園落戶上海！門票優惠低至8折 8大主題區：全球首個《西遊記》主題園區、逾70個遊樂設施

全球最大Legoland樂高樂園度假區早前於上海開幕！樂園設有8大主題園區及主題酒店，當中還有全球首個以《西遊記》為創作靈感的「悟空小俠」主題園區、樂高「幻影忍者」、60米高觀光塔等逾70多個玩樂設施。想率先入場玩，現Trip.com推出門票優惠，低至8折，想知更多詳情，即看下文！

全球最大Legoland樂高樂園度假區早前於上海開幕，設有8大主題園區及主題酒店！（圖片來源：官網）

8大主題園區：設全球首個《西遊記》主題區

佔地面積超過31.8萬平方米、全球規模最大的上海Legoland樂高樂園度假區，結合了專為2至12歲親子家庭打造的樂高主題樂園及主題酒店，內設8大主題園區，包括積木街、樂高積木、樂高中心大樓、樂高城、樂高好朋友、樂高悟空小俠、樂高「幻影忍者」及樂高城堡，大玩過山車、飛天千秋、遊船河等超過75個玩樂設施、表演和打卡景點。當中還有全球首個以《西遊記》為靈感的「悟空小俠」主題園區，遊客可沉浸在孫悟空的奇幻冒險中！

樂高大飛車（圖片來源：官網）

飛龍過山車（圖片來源：官網）

摩托艇追逐（圖片來源：官網）

樂高忍者之旅（圖片來源：官網）

樂高樂園游船（圖片來源：官網）

樂高悟空小俠花果山冒險（圖片來源：官網）

酒店設5大主題房：幻影忍者、悟空小俠等

至於樂高樂園酒店方面，單是外部建築設計已相當搶眼，樓高7層、擁有250間房間的主題酒店，由54塊樂高積木建造，設有5大主題房，包括樂高幻影忍者、樂高悟空小俠、樂高城市、樂高城堡及樂高好朋友，每種房型設計都別樹一格，猶如置身在樂高世界中。除外，酒店還設有互動樂高裝置、主題遊樂區、泳池及小童專屬娛樂活動，大人細路都一樣可以樂在其中！

樂高樂園酒店樓高7層、擁有 250間房間。（圖片來源：官網）

酒店設有5大主題房，包括樂高幻影忍者、樂高悟空小俠、樂高城市、樂高城堡及樂高好朋友。（圖片來源：官網）

每種房型設計都別樹一格，猶如置身在樂高世界中。（圖片來源：官網）

門票低至8折 人均$278.7起

想要飛去上海大玩特玩，就不要錯過早鳥門票優惠！上海樂高樂園度假區設有不同門票價格，會根據入園日期分為6種，包括平季日、常規日、特別常規日、旺季日、高峰日及特別高峰日，成人一日票為人民幣319至599起、兒童(2至12歲)則為人民幣255至479起。現Trip.com有推出9月門票8折優惠，成人及長者門票只需港幣$278.7起、兒童則只需港幣$246起！另外，Trip.com還額外有親子套票，一大一小門票港幣$501.7起，除返開人均只需$250.9，啱晒一家大細齊齊去玩！

上海樂高主題樂園一日票｜9月

成人（13歲或以上）｜價錢：$278.7起 （原價$348.7）

兒童（2-12歲）｜價錢：$222.9起 （原價$278.73）

長者（60歲或以上）｜價錢：$278.7起 （原價$348.7）

親子套票（一大一小）｜價錢：$501.7起，人均$250.9 （原價$627.4）

於Trip.com購買門票

上海樂高樂園度假區

地址：上海市金山區楓涇鎮999號（地圖）

開放時間：10am-7pm（營業時間會因季節或特殊活動而有所調整，出發前請瀏覽官網以作準確）

交通：乘搭高鐵從上海虹橋火車站搭乘至金山北站，車程約18分鐘，再步行10分鐘至樂園，金山北站也有接駁巴士至園區。

