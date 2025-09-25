Yahoo娛樂圈 AGA專訪 時刻自問當歌手初心
上漲動能熄火 亞股多收低
（法新社香港25日電） 近來率股市屢創新高的買盤動能熄火，亞洲主要股市指數今天跌多漲少；美國預計於本週稍晚和下週公布的通膨及就業數據，將成為左右市場走向的關鍵。
自美國總統川普（Donald Trump）4月祭出關稅政策，引發全球股市震盪以來，投資人持續積極進場布局。之後美國陸續與多國達成貿易協議，加上有跡象顯示聯邦準備理事會（Fed）準備重啟降息計畫，市場氛圍轉為樂觀。
聯準會上週宣布降息1碼（25個基點），理由是就業市場疲弱和通膨未明顯升溫，並預期年底前可能再降息2次。
交易者押注寬鬆週期已啟動之際，包括Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在內的部分聯準會官員則審慎以待，強調通膨壓力仍高。
鮑爾23日發表談話時指出，目前股市價格「相當高估」，且利率政策「沒有無風險之路」，這番話壓抑了市場原本的樂觀情緒。
聯準會正緊盯預計本週稍晚公布的個人消費支出物價指數（PCE），這是Fed偏好的通膨指標，並關注下週出爐的非農就業報告。
亞股方面，香港、上海、台北、首爾、威靈頓及馬尼拉股市收低，東京和雪梨股市收高。
亞洲市場普遍交易冷清，追隨美股3大指數昨天續跌的走勢。
