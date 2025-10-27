上班偷懶能玩什麼遊戲？網激推Steam「這款」：老闆站你後面也看不出來！

對許多上班族來說，日復一日的工作難免讓人感到乏味。除了去茶水間倒杯咖啡、上個廁所放空一下，有些人還是會想：「能不能在上班時偷玩一下遊戲，不被主管發現就好？」最近就有網友發文求推薦，想找能「上班偷玩」的遊戲，結果意外發現網友們一致狂推一款放置型養成遊戲──《Melvor Idle》，笑稱這款「主管走到你身邊都不一定發現你在打遊戲」。

遊戲畫面長這樣（圖源：Melvor Idle）

由 Games by Malcs 開發的《Melvor Idle》是一款受到經典 MMORPG《RuneScape》啟發的放置養成遊戲，根據 Steam 遊戲頁面說明，玩家只要透過簡單的滑鼠操作，就能升級技能、挑戰更強敵人。除了戰鬥外，遊戲中還能進行釣魚、種植、烹飪等生活技能，並能讓不同技能彼此產生交互效果，形成多層次的養成樂趣。

《Melvor Idle》最大特點在於「掛機也能推進進度」。支援離線遊玩與雲端存檔，讓玩家不論是在家還是辦公室，都能默默讓角色練功、升級。這也讓不少網友認為，這款遊戲簡直是上班族偷懶神器。

沒錯，遊戲畫面真的長這樣（圖源：Melvor Idle）

此外，除了《Melvor Idle》之外，也有人推薦其他放置類或時間殺手型遊戲，如向經典網頁遊戲致敬的《Milk Way Idle》網友笑稱「很快就下班了」，不過，也有網友驚訝地表示：「原 PO 的公司電腦竟然沒擋 Steam？」直呼若能在辦公室連上 Steam，根本已經贏在起跑點。

