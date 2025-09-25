專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
上班族小心「大象腿」！快學這5招消滅「下半身水腫」，找回你的纖細美腿
你是不是也有這樣的經驗，早上穿得寬鬆自在的褲子，下午卻覺得褲管越來越緊，小腿脹得連走路都不舒服？這並不是錯覺，而是典型的「下半身水腫」警訊。對於久坐辦公的上班族來說，更是最惱人的日常健康困擾。
好消息是，水腫並非無解。以下精選5個隨手可做、立刻見效的消水腫秘訣，不只能讓雙腿輕盈起來，長期實踐還能幫助改善體質，和「大象腿」徹底說再見。
1.每小時起身「走一走」：打破循環停滯，避免囤積
這是最簡單、卻最有效的第一步。建議設定鬧鐘，提醒⾃⼰每隔50分鐘就起身活動，不論是走去茶水間、上洗手間，還是單純伸個懶腰，都能幫助腿部血液回流，避免水分囤積。
2.坐著偷練腿部運動：腳踝與⼩腿微伸展
就算不能離開座位，你也能悄悄進⾏以下動作：
腳踝繞圈：將一隻腳微抬，順時針、逆時針各轉10下，接著再換另一隻腳，幫助活絡關節，促進血液循環。
腳尖幫浦：腳尖向上勾起、再往下踩，反覆15-20次，就像「幫浦」一樣，幫助小腿肌肉收縮，將滯留的水分往上推。
3.內服外用：吃對食物，才能排掉多餘水分
想讓水腫不再回來，從飲食下手最關鍵。多攝取富含鉀離子的食物，能幫助身體排出多餘鈉，帶走滯留水分。午餐可多選擇香蕉、酪梨等高鉀食材；下午茶時，不妨準備無調味堅果或一杯紅豆水，既解嘴饞又能幫助利水。
4.穿上壓力襪：替雙腿「加壓減重」
如果你是嚴重⽔腫體質，或需要長時間久坐久站的人，「壓力襪」是相當實用的輔助工具。適度的壓力能幫助血液回流，減少水分堆積，也能有效緩解腿部腫脹與痠痛。
5.睡前抬腿：利用姿勢排水腫
這招幾乎是人人認證的「最有感」方法。睡前將雙腿抬高靠牆呈90度，或是用枕頭墊高雙腳維持10～15分鐘，就能借助重力幫助血液與水分回流，徹底舒緩腿部一天的疲勞腫脹。
下半身水腫雖然惱人，但並非無法改善。從每天起身走動、在座位上做點小運動，到選擇正確的飲食與養成睡前抬腿的習慣，只要把這些動作融入日常生活，就能逐漸看到變化。當雙腿不再緊繃腫脹時，你就能重新找回輕盈感，跟⼤象腿說再⾒。
原⽂出⾃傳太醫：https://taiyi.care/iC4FW
