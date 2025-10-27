超火紅職場厭世IP「星期一的布魯斯」，系列總銷量達50萬！2025新作《上班N年後，永遠是明天的我更努力》，引起職場打工仔共鳴｜誠品書店《閱見自己》

有留意「星期一的布魯斯」嗎？這個可愛又厭世的上班族，是近期網上超人氣的IP，也推出了漫畫集《上班N年後，永遠是明天的我更努力》​​，紀錄布魯斯的上班日常。其上班所遇到的小劇場，如跟同事們的午餐對話，也許會引起打工仔們的共鳴。

在這個節奏飛快的時代，「活得像放假」並非遙不可及的夢想，而是一種一轉念就可以實踐的生活態度。誠品書店精選出當代打工人的療癒書單，從藝術家的低潮共鳴、職場生存的幽默智慧，到倦怠心理的自我療癒，陪伴你在日常中尋回從容與愜意。

這次來推薦各位來閱讀這本《上班N年後，永遠是明天的我更努力》​​，由品牌「星期一的布魯斯」和Phoebe Fu共同創作的職場療癒系漫畫，以幽默又貼近現實的角度，描繪現代社畜的工作日常。故事以主角布魯斯為中心，展現上班族在績效壓力、財務困境、手遊沉迷、友情與自我認同間掙扎的心路歷程。

「無能者過勞，能者過勞死」

誰不想輕鬆過活？但社畜的日常，就是在無休止的任務與會議夾縫中尋找喘息的片刻。於是，下班玩玩遊戲、與朋友到居酒屋聚聚，計劃假日的旅程，成為我們努力上班的動力

厭世上班族布魯斯雖然不想上班，卻每日來到辦公室打卡，支撐着他的，竟然是玩手機遊戲的慾望？沈迷在虛擬世界中，以為能逃離現實生活的無奈，但遊戲裏也有遊戲幣，還有不升級就過不了的關卡⋯⋯

作者以「只要今天過得去就好」的生存哲學，幽默自嘲現代職場的種種困境，比如「被老闆念」、「下班累到只會滑手機」、「唯一提升的不是職等而是手遊等級」等情節，讓無數上班族產生強烈共鳴。書中融合療癒短篇、魔法小語及角色祕密，鼓勵大家用不失禮貌的尷尬微笑面對主管和同事，重拾工作的動力。故事亦特別收錄薪水小偷的心聲和Q版角色紙撲滿，作為限量贈品，讓讀者能感受到作者的惡搞溫柔。

《上班N年後，永遠是明天的我更努力》

作者｜星期一的布魯斯

出版｜悅知文化

（誠品圖片）

關於「活得像放假」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店

作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。

網站：誠品書店專頁

專欄頁：《閱見自己》

