宏福苑五級火｜情緒支援熱線
上環找換店遭刀匪劫走 10 億日圓 警拘 1 人｜Yahoo
【15:40 更新】
【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》接消息，上環一間找換店職員今早（18 日）報案，稱遭刀匪劫去 10 億日圓，折合 5,000 萬港元。警方追捕疑兇，至今 1 人被捕。案件交港島總區重案組跟進。
現場消息稱，事發位置是永樂街新紀元廣場對開。受害人和司機乘車到上述位置，打算從該處滙豐銀行兌換十億日圓，將日圓兌換成港元。當他們落車時，隨即被 3 人攔截，其中兩人手持開山刀。3 人搶去財物後登上一部私家車逃離現場，向文咸東街方向逃走。
受害人報警求助，警方隨即兜截，並在上環港鐵站 D 出口外拘捕一個 43 歲持篋男子，搜查後發現篋內有大量日圓，相信與案件有關。據悉，這批日圓由另一人擁有，受害人經營外貿生意，過往透過協助他人以日圓兌換貨幣賺取差價，其生意已經營多年，以往都沒有發生過搶劫事件。
其他人也在看
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 2 小時前
鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 1 天前
周冠威《自殺通告》被指「不利國安」禁映 田啟文促交代準則：究竟係針對人定事？｜Yahoo
由周冠威執導的電影《自殺通告》被香港政府禁止上映，稱「上映會不利於國家安全」。香港電影工作者總會發言人田啟文在電台表示，希望當局提供清晰準則和界線，否則無法向投資者交代，業界只能夠自行猜測。他認為，要先看過電影才可評論，「未睇過部戲真係唔知，究竟係（針對）人定係事先？」他續說：「如果係事，咪針對件事解決，如果係人，就得個知字。咁下一個 question 係：仲有冇，仲有邊個？得個知字。我唔希望係咁啦，但都係要了解囉。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
聖誕2025｜店員罐裝飲品陣砌「微笑雪人」 AEON：希望港人開心過聖誕
聖誕將近，各大商場及店舖換上節日裝飾，近日，有網民發現連鎖超市AEON有員工「大展身手」，以罐裝飲品砌出「微笑雪人」及聖誕樹，創意設計引發社交平台熱議，AEON官方社交平台並轉載照片。am730 ・ 1 天前
黎智英案｜梁振英斥黎影響力屬「反對派總和」 籲善於鬥爭「不能僅靠國安法」｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。曾任職行政長官的全國政協副主席梁振英今（18 日）在社交平台撰文，形容「黎智英影響之大之壞，是所有其他反對派的總和，我認為對此人的量刑也應該這樣考慮。」他又指，以往多年來透過公開點名，又以特首身份主動約見《蘋果日報》的大廣告客戶，最終讓《蘋果》的全版和半版廣告「壓縮到接近零」，如果大家能夠及早「勇於鬥爭，善於鬥爭」，而非事後鬥爭，「相信 2019 年黑暴事件以至香港歷史至少有些部份可以改寫」，明言善於鬥爭「不能僅靠國安法。」Yahoo新聞 ・ 4 小時前
謝婷婷與男友相戀兩年 上載多張甜蜜合照慶祝周年紀念：萬中無一嘅好伴侶
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密產女，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。佢喺今年5月上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。噚日（17日），謝婷婷喺社交網站上載多張合照，慶祝與Mathew嘅周年紀念日。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
近2成情侶聖誕大餐預算500蚊 海外旅遊熱情減 男士北上意欲增
【on.cc東網專訊】又到聖誕，不少情侶正忙於準備如何與另一半共度佳節。不過交友約會公司調查發現，香港情侶消費趨向保守，在餐飲消費上更多人傾向花費500港元以下，女士比例由15%增加至17%，男士更由去年的11%大增至17%；另外調查亦發現香港情侶海外旅遊熱情稍on.cc 東網 ・ 2 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
黎智英案｜黎采對定罪判決感痛心 料或無法再見父親：返港不安全｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物 3 罪罪成。黎智英女兒黎采接受外媒訪問表示，雖然父親被定罪是預料之中，但仍感到痛心，批評香港法治嚴重受創。她預計自己可能無法再見父親，因為知道返港並不安全。Yahoo新聞 ・ 47 分鐘前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 12 小時前
英皇道交通黑點 女子帶小孩路中央推四輪車 電單車手斥「Very Bad」
社交平台流傳影片，有電單車駕駛者目擊炮台山一名女子帶小孩過馬路時沒使用斑馬線，女子站在英皇道路中間十字路口的著名「交通黑點」，扶住騎四輪車的小孩慢慢前行，惟因小孩不肯向前，女子於轉燈前急忙連人帶車抱起走往路壆邊，情況驚險，拍片駕駛者斥「Very Bad」。am730 ・ 23 小時前
芬蘭議員做涉種族歧視拉眼角動作 總理向中日韓道歉
【on.cc東網專訊】芬蘭小姐德莎夫塞（Sarah Dzafce）因做出涉帶種族歧視的拉眼角瞇眼動作而遭褫奪后冠，但芬蘭人黨有議員相繼做出相同動作聲援她，引起爭議。芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）周三（17日）在社交平台發文，正式向中國、南韓和日本民眾on.cc 東網 ・ 3 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 8 小時前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 2 小時前
屯馬綫明年兩周日實施特別安排 乘客須紅磡站轉車 車程或多5分鐘
港鐵屯馬綫紅磡站至尖東站之間將會進行路軌改道的跟進工序，在明年2月1及2日和3月8及9日的凌晨時分進行。為配合工序2月1日及3月8日實施特別服務安排，屯馬綫班次維持正常，各車站亦可乘車，但由烏溪沙及屯門開出的列車，將以紅磡站為終點站，之後折返原方向。大部分乘客車程如常，但車程須途經紅磡站的乘客，只須下車往對面月台轉車可am730 ・ 11 小時前
灣仔「莎巴馬來西亞餐廳」明年2月結業｜通關後生意挫三成 獲蔡瀾、十年米芝蓮、馬國政府加持都撐唔住｜大馬籍老闆繼續留港：我好鍾意香港！
有傳媒報道，位於灣仔、開業23年的「莎巴馬來西亞餐廳」，將於2026年2月7日正式結束營業；其舖位租約則於同月14日屆滿，店方表示，會提前一周收拾，為「收爐」作準備。28Hse.com ・ 2 小時前