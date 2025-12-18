上環找換店遭刀匪劫走 10 億日圓 警拘 1 人｜Yahoo

【15:40 更新】

【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》接消息，上環一間找換店職員今早（18 日）報案，稱遭刀匪劫去 10 億日圓，折合 5,000 萬港元。警方追捕疑兇，至今 1 人被捕。案件交港島總區重案組跟進。

現場消息稱，事發位置是永樂街新紀元廣場對開。受害人和司機乘車到上述位置，打算從該處滙豐銀行兌換十億日圓，將日圓兌換成港元。當他們落車時，隨即被 3 人攔截，其中兩人手持開山刀。3 人搶去財物後登上一部私家車逃離現場，向文咸東街方向逃走。

受害人報警求助，警方隨即兜截，並在上環港鐵站 D 出口外拘捕一個 43 歲持篋男子，搜查後發現篋內有大量日圓，相信與案件有關。據悉，這批日圓由另一人擁有，受害人經營外貿生意，過往透過協助他人以日圓兌換貨幣賺取差價，其生意已經營多年，以往都沒有發生過搶劫事件。