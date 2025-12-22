上環找換店遭劫 10 億日圓案件 警拘 15 人涉串謀行劫 稍後交代詳情｜Yahoo

【Now新聞台】大埔宏福苑大火發生後，有不少義工團體組織活動，幫助居民在臨時居所展開生活，有一班曾經親身進入火場的消防員亦在工餘時間出一分力。二十多個休班消防員這一日早上來到啟德一個過渡性房屋。先拆包裝，整理好再等居民領取，之後將電視搬入單位，仔細裝好，調整頻道。這幾位消防員入過宏福苑火場，他們親歷其景，所以更想出一分力。消防隊長陳啟濤：「我們當時去到是漆黑一片的，電器都不覺得是完整的，可能是一邊焦黑了或是熔了一部份，床亦是只剩床架，不可以說像一個家，我見到都很心悒。落了更，理論上是很累，但回家了都睡不著，為甚麼這麼希望幫他們，就是這個原因。」消防員高梓駿：「其實火場中我們已經很盡力，真的用光120%力，但是我覺得都不夠，所以放工的時間若許可或是可以報名，都盡量想幫助他們。」義工隊的周隊長稱，他們自大火之後，便著手組織活動。義工隊隊長周展材：「多位同事辛苦了大家，今日那麼忙，尤其是有同事剛昨晚下班便過來。雖然場火救熄了，但現在支援才剛開始，大家留意群組吧。」大火後，他們已組織十多次活動，幫助約500個單位，多數是組裝傢俬、鋪地板、搬電器等。周展材：「我(當時)都負責兩座大廈的搜救，亦有

now.com 新聞 ・ 1 天前