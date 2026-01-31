上環日圓搶劫案｜警拘6人 一名日本報案人疑為內應 調查是否與羽田機場劫案有關(湯偉圓報道)

【Now新聞台】兩名日本找換店職員周五在上環找換店外被搶走5100萬日圓，部分人案發後打算離港。警方以涉嫌行劫在機場等地拘捕6人，包括3名日本人，其中一人同時是報案人，相信是「內應」。

行動中警方起回約1100萬日圓現鈔，並檢獲手機、涉案疑犯的衣物、背包等。

事發在周五早上，兩名日本找換店職員持約1億9000萬日圓由日本坐飛機到香港，打算到找換店兌換外幣、購買貴金屬，乘坐的士駛至上環德輔道中一間找換店附近，被2名男子劫走藏有5100萬日圓的背包。

警方翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定疑犯逃走路線，在機場及尖沙咀拘捕3名日本男子、2名內地人以及一名香港人，包括涉嫌處理贓款的虛擬貨幣找換店職員，以及參與準備工作的內地女子，年紀介乎23至52歲，並從他們身上及行李和另一間找換店中分別起回約460萬日圓和700萬日圓現金。

警方形容犯案手法迅速，相信其中一名日籍報案人是「內應」，負責提供資料予匪徒行動。

港島總區刑事總部(行動)警司冼國明：「我們發現匪徒對受害人他們的行車路線以及到達的時間似乎非常掌握，這是不尋常的情況。第二，有人在警方調查之後，是前言不對後語，亦引起我們極大的懷疑，所以到最後，綜合各方面的證據及資訊，我們有理由相信該名人士是內應。至於(起回)700萬日圓的找換店有沒有牽涉其中，在我們初步調查，其純粹為某些人兌換錢，暫時未有直接證據指向他們牽涉打劫或串謀當中。」

日媒報道，日前羽田機場亦有持大量現金的男子遇襲，之後抵港。警方稱，需待有關部門提供資料跟進。

冼國明：「是否與日本案件有關，我們也啟動調查，根據既定程序與相關部門聯絡。在未有確實資訊或資料給我們前，暫時我們不適合給意見。若日後有相關資訊給我們，警方一定會積極跟進。」

警方稱會繼續循是否涉及黑社會或洗黑錢等方向調查，不排除更多人被捕。

