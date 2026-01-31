上環日圓搶劫案｜警方拘6人 其中一名報案人疑是內應

【Now新聞台】兩名日本找換店職員昨日在香港上環兌換店外被搶走5100萬日圓，警方拘捕6人，包括3名日本人，其中一人同時是報案人，相信是內應。

行動中檢獲大量日圓紙幣、手機、涉案疑犯的衣物、背包等。

警方指，昨日早上，兩名日本找換店職員持約1億9000萬日圓，由日本坐飛機到香港，打算去上環一間找換店兌換，期間被劫走5100萬日圓。經深入調查，翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定疑犯，其後在機場及全港各區拘捕6人，包括3名日本人、2名內地人以及一名香港人，年紀介乎23至52歲，並起回約1100萬日圓贓款。

警方相信其中一人是「內應」，負責提供資料予匪徒行動。

港島總區刑事總部(行動)警司冼國明：「我們發現匪徒對受害人他們的行車路線以及到達的時間似乎非常掌握，這是不尋常的情況。第二，有人在警方調查之後，是前言不對後語，亦引起我們極大的懷疑，所以到最後，綜合各方面的證據及資訊，我們有理由相信該名人士是內應。」

