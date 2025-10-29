上環美食｜上環新晉居酒屋SIÜ SIÜ重新定義香港清酒文化！送酒必食香脆原條馬友/海膽和牛釜飯/招牌新潟杯裝清酒

一家充滿玩味精神的居酒屋SIÜ SIÜ於上環開業，不只是CENSU CREW團隊的又一力作，更是一個讓人真心交流、舉杯共樂的溫暖空間。SIÜ SIÜ提供CENSU CREW旗下所有餐廳中最豐富的清酒選擇，如招牌新潟杯裝清酒，以及一系列的送酒美食：送酒必食香脆原條馬友、海膽和牛釜飯等，絕不能錯過！

SIÜ SIÜ創意小食的玩味演繹

SIÜ SIÜ這個名字本身就是一個有趣的故事，粵語中的「少少」意味着適量品嚐的哲學，同時諧音「笑笑」，透過特殊的Ü字型設計向每位客人展露笑容。更巧妙的是，這個設計還結合了日語中的「酒」（しゅ），將飲酒文化和舉杯祝賀的喜悦完美融合。正如行政主廚佐藤峻所說：「這間餐廳充滿玩味、現代感，真正反映了我們當下的身份」。

上環新晉居SIÜ SIÜ居酒屋重新定義香港清酒文化！

餐單充分展現了居酒屋不拘一格的精神，從$68的醃漬蘿蔔伴山形醃菜開始，每道菜都在傳統基礎上帶來驚喜。特別值得一提的是CENSU芝士漢堡春卷（$88），這道將CENSU TOKYO招牌帶到香港的創意料理，外脆內嫩的和牛春卷包裹着芝士漢堡的懷舊風味，配搭酸爽醃瓜與辛香醬汁，完美詮釋了東西方飲食文化的融合。

醃漬蘿蔔伴山形醃菜

CENSU芝士漢堡春卷

鐵板料理是SIÜ SIÜ的另一大亮點，香脆原條馬友（$238）堪稱人氣之選，原條馬友去骨後在鐵板上燒至魚皮完美酥脆，搭配芫茜味噌的濃厚風味和柚子的清新提升，每一口都是味覺與視覺的雙重享受。而海膽和牛釜飯（$298）更是奢華的代表，鬆軟的新潟米融入豐腴和牛、細滑海膽，以及散發海水鹹鮮的帆立貝高湯，口味溫暖而層次豐富。

紹酒醉紅蝦

「笑笑」芭菲

清酒、雞尾酒與更多選擇

作為現代清酒主打居酒屋，SIÜ SIÜ提供CENSU CREW旗下所有餐廳中最豐富的清酒選擇，聚焦於日本頂級酒藏。招牌新潟杯裝清酒（$118）以剛剛好的108毫升小酌份量，讓大家可以在整晚的用餐過程中配對多款料理風味。餐廳同時提供雞尾酒與無酒精雞尾酒，滿足不同客人的口味和心情需求。

新潟杯裝清酒（Niigata Cup Sake） ($118)

SIÜ SIÜ

電話：6604 9083 （僅限WhatsApp）

地址： 香港上環文咸東街49號The Strand地下（地圖按此）

營業時間：星期一至六 6pm – 11pm

