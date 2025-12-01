大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
上環美食｜泰國過江冬甩店「Drop by Dough」登港 必試香港限定開心果味/招牌煙肉芝士/芒果椰漿味
來自泰國曼谷的人氣冬甩店Drop by Dough月前登陸香港開設首間海外分店，帶來十多款每天於店內鮮製的手工冬甩，當中還有香港限定的開心果口味，即睇Yahoo專訪：
香港店位於上環德輔道中，設約20個堂食位，冬甩以外亦提供各款咖啡及飲品。裝潢延續曼谷分店的深藍色木系設計，代表自家品牌的小狗掛畫則融入了紅色的士、筷子、小籠包及高樓大廈等香港特色。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
轉行開冬甩店 6年設計逾100款口味
Drop by Dough2019年於曼谷創立，創辦人之一Oat與另一位創辦人本身從事品牌行銷工作，喜歡吃冬甩的他們到訪不同國家時都會品嚐各地的冬甩，所以之後打算創業時都順理成章想到開冬甩店。沒有做餐飲業經驗的他們開業前特別聘請廚師教他們製作冬甩，二人慢慢發展出自己的食譜，6年間設計了超過100款口味。冬甩選擇多、口味特別賣相又靚，加上不時都有新口味，很快便成為當地人氣店，至今在泰國已有3間店，還有另一姊妹冬甩品牌Donut Disturb。
店內鮮製冬甩 香港限定開心果味
香港店的冬甩每天於店內鮮製，為保持新鮮每次只少量製作，賣完再炸。Oat表示他們選用無反式脂肪的米糠油去炸冬甩，亦特別因應香港市場調整了甜度。香港店目前供應十多款口味，每個$38-$48，因為知道開心果是近年香港很多食品的大熱口味，於是也推出了開心果冬甩作為香港的限定口味。冬甩內唧滿混入純開心果醬的吉士，面層還淋上開心果朱古力及灑上烘香的開心果碎，開心果味突出不過甜，冬甩口感鬆軟。
鹹甜交融 煙肉車打芝士/鹹蛋黃吉士味
較特別的口味非煙肉車打芝士味及鹹蛋黃吉士味莫屬，前者入面唧滿芝士醬，頂層是白朱古力及煙肉脆脆；後者以自家製鹹蛋黃吉士醬做餡，上面再淋上白朱古力、鹹蛋黃crumble及鹹蛋黃醬，食落甜中帶鹹，味道豐富。
冬甩版「芒果椰漿糯米飯」
Oat試過多個國家的冬甩，覺得每個地方的冬甩風味都很不一樣，於是品牌亦有不少代表泰國味道的口味，像之前出過泰茶味，今次就將以芒果椰漿糯米飯為靈感的芒果椰漿味及以泰國常見的椰青入饌的椰青杏仁味。當中芒果椰漿味以「冬甩」作為澱粉質去代替「糯米飯」，入面是混入芒果肉的芒果果醬，外面則加上椰漿、烤椰子片及新鮮芒果肉，充滿泰式風情。
為保持新鮮感，香港店亦會像泰國店不時推出節日/季節限定版，像萬聖節造型冬甩、焦糖香蕉及甜粟米等期間限定口味，未來亦可能將目前只有泰國店供應的冬甩漢堡帶來香港。
Drop by Dough
地址：上環德輔道中239號地舖（地圖按此）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多中環美食推介
中環美食｜「全日本最難預約燒鳥店」香港開姊妹店Torikaze 備長炭三黃雞燒鳥 午市$350起/晚市廚師發辦$780
中環美食｜Uncle Quek 推出全新歡樂時光及單點菜單！必食Uncle Quek 小食拼盤/沙嗲封門柳串燒/印度薄餅配鹹蛋牛油醬
中環美食｜超打卡芭菲專門店「All Day Parfait」 招牌焙茶蜜瓜芭菲/創意鹹芭菲
中環美食｜米芝蓮推介意大利雪糕店「Snack Baby」進駐中環BaseHall 必試限定口味「士多啤利月亮」
中環美食｜成都川菜師傅加盟「霞飛飛」！全新川味菜譜必食松茸浮萍雞豆花/清燉手抓羊/響鈴豆腦龍蝦球/缽香神仙雞
中環美食｜韓國人氣湯飯店Um Yong Baek即將登港 曾獲Netflix美食節目及大勢男團SEVENTEEN推介 必試密陽式豬肉湯飯
中環美食｜菠蘿包漢堡店「Bolo Bolo」必試沙爹芝牛堡/占占菠蘿油
中環美食｜唐詩詠麵包店「33 Cubread」逆市擴充 分店將進駐中環砵典乍街
中環美食｜米芝蓮名廚Shane Osborn新餐廳Servo進駐中環！澳洲All Day Dining必試和牛腩包
中環美食｜日式禪意庭園風格餐廳NIWA 廚師發辦菜單品嚐時令食材風味 必食喜之次壽司/吞拿魚腩壽司
中環美食｜日本高級天婦羅鐵板燒料理 「鉄板焼．天ぷら 旬」正式開幕！主打日本鐵板燒天婦羅廚師發辦
中環美食｜GOLDEN GIP中環長駐店正式開幕！必食韓式風味亞洲料理 力推自家泡菜炒腸粉/原隻花蟹麻婆豆腐/香烤豬頸肉
中環美食 | 睡飽吃吃開手工Gelato雪糕店！7款口味必試橄欖油/鹹花生/開心果
文、攝：Amy Luk
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 17 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 17 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 15 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
中國｜習近平《求是》：把權力關進制度籠子 減少權力尋租空間
12月1日出版的第23期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推進黨的自我革命要做到「五個進一步到位」》。Fortune Insight ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 16 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 146 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 146 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 5 天前
青馬大橋中年漢上周日墮海 7日後尋獲遺體
【on.cc東網專訊】今午(30日)12時20分，執法部門接獲報案，指有人於青馬大橋對開海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援船隻接報趕至現場，並將事主救起，證實他是一名男子，惟經檢驗後證實他已經斃命。on.cc 東網 ・ 1 天前
太平香港承保宏福苑 據報已投再保險
中國太平(0966.HK)旗下中國太平保險(香港)承保宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險等保險。內地媒體報道,太平香港承保的宏福苑相關保險已投保再保險分散風險,具體需理賠金額仍待勘定。infocast ・ 2 天前