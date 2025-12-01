上環美食｜泰國過江冬甩店「Drop by Dough」登港 必試香港限定開心果味/招牌煙肉芝士/芒果椰漿味

香港店位於上環德輔道中，設約20個堂食位，冬甩以外亦提供各款咖啡及飲品。裝潢延續曼谷分店的深藍色木系設計，代表自家品牌的小狗掛畫則融入了紅色的士、筷子、小籠包及高樓大廈等香港特色。

香港店位於上環德輔道中。

香港店設堂食位。

轉行開冬甩店 6年設計逾100款口味

Drop by Dough2019年於曼谷創立，創辦人之一Oat與另一位創辦人本身從事品牌行銷工作，喜歡吃冬甩的他們到訪不同國家時都會品嚐各地的冬甩，所以之後打算創業時都順理成章想到開冬甩店。沒有做餐飲業經驗的他們開業前特別聘請廚師教他們製作冬甩，二人慢慢發展出自己的食譜，6年間設計了超過100款口味。冬甩選擇多、口味特別賣相又靚，加上不時都有新口味，很快便成為當地人氣店，至今在泰國已有3間店，還有另一姊妹冬甩品牌Donut Disturb。

創辦人之一Oat。

香港店每天供應十多款冬甩。

店內鮮製冬甩 香港限定開心果味

香港店的冬甩每天於店內鮮製，為保持新鮮每次只少量製作，賣完再炸。Oat表示他們選用無反式脂肪的米糠油去炸冬甩，亦特別因應香港市場調整了甜度。香港店目前供應十多款口味，每個$38-$48，因為知道開心果是近年香港很多食品的大熱口味，於是也推出了開心果冬甩作為香港的限定口味。冬甩內唧滿混入純開心果醬的吉士，面層還淋上開心果朱古力及灑上烘香的開心果碎，開心果味突出不過甜，冬甩口感鬆軟。

冬甩每天於店內新鮮製作。

香港限定的開心果冬甩（$45）。

鹹甜交融 煙肉車打芝士/鹹蛋黃吉士味

較特別的口味非煙肉車打芝士味及鹹蛋黃吉士味莫屬，前者入面唧滿芝士醬，頂層是白朱古力及煙肉脆脆；後者以自家製鹹蛋黃吉士醬做餡，上面再淋上白朱古力、鹹蛋黃crumble及鹹蛋黃醬，食落甜中帶鹹，味道豐富。

煙肉車打芝士冬甩$48（下）

冬甩版「芒果椰漿糯米飯」

Oat試過多個國家的冬甩，覺得每個地方的冬甩風味都很不一樣，於是品牌亦有不少代表泰國味道的口味，像之前出過泰茶味，今次就將以芒果椰漿糯米飯為靈感的芒果椰漿味及以泰國常見的椰青入饌的椰青杏仁味。當中芒果椰漿味以「冬甩」作為澱粉質去代替「糯米飯」，入面是混入芒果肉的芒果果醬，外面則加上椰漿、烤椰子片及新鮮芒果肉，充滿泰式風情。

為保持新鮮感，香港店亦會像泰國店不時推出節日/季節限定版，像萬聖節造型冬甩、焦糖香蕉及甜粟米等期間限定口味，未來亦可能將目前只有泰國店供應的冬甩漢堡帶來香港。

芒果椰漿冬甩$48

Drop by Dough

地址：上環德輔道中239號地舖（地圖按此）

文、攝：Amy Luk

