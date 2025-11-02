上環美食｜noc 中上環新店以暖木質感開啟「Live Slow」新篇章

在這個快節奏的城市裡，有些美好需要我們慢下來細細品味。來自嘉咸街斜坡的精品咖啡品牌noc，踏入第10年之際，選擇回歸繁華的中上環心臟地帶，於在中環寶軒酒店隆重開幕全新分店。這不只是一間咖啡店的擴張，更是對「Live Slow」慢活理念的深度演繹，用暖木色調與咖啡紋理的巧妙設計，在德輔道中與文華里交界的街角，打造出一個讓人停下腳步、重新與自己連結的靜謐空間。​





特設吧台座位區 近距離欣賞手沖咖啡

走進noc中環寶軒酒店分店，最令人印象深刻的莫過於那些充滿流線形圖案的設計元素。這些靈感源自咖啡在杯中留下的自然紋理，透過藝術漆在咖啡吧和牆身位置演繹出品牌全新的視覺語言，並巧妙融合了標誌性的noc灰與白色調。

設計師運用鋁材和暖白燈管打造前衛的格柵天花造型，配合近7米長的特色燈箱，以日式和紙及溫暖木質材料製成，懸掛在主要座位區上方，讓柔和光線自然灑落，營造溫馨舒適的用餐氛圍。​

店內首次特設吧台座位區，讓顧客能近距離欣賞咖啡師精心沖煮手沖咖啡的過程，不僅增進與咖啡師的交流，也為獨自到訪的客人提供一個專屬的獨處空間。更貼心的是，店內的慢活元素體現在每個細節中：書架上的書籍鼓勵顧客透過閱讀暫離忙碌，而黑膠唱片機在日間成為典雅的視覺點綴，到了晚上則播放悠揚音樂，為noc的晚市概念「noc.turnal」營造沉浸式的聽覺體驗。





限定美食驚喜味蕾

為了慶祝新店開幕，noc團隊特別設計了中環寶軒酒店分店限定的全新菜式和飲品。招牌的薯仔窩夫配蟹肉沙律（$118）將香脆的薯仔窩夫與清新牛油果、鮮甜蟹肉沙律和濃郁蛋黃醬完美結合，頂層再放上太陽蛋，口感層次豐富，堪稱完美早午餐的不二之選。

而季節性的冰梨洋甘菊茶（$55）則以清潤的雪梨茶為基底，巧妙加入清新薄荷葉與淡雅洋甘菊，甜而不膩的清涼口感最適合在這個季節飲用，亦可以$158享用這個限定餐飲組合。

noc中環寶軒酒店分店將營業時間延長至每天早上8時至晚上10時，讓無論是趕早班的上班族，或是想在夜晚享受一杯精品咖啡的都市人，都能在任何時候享受到noc的優質服務。這個時間安排也呼應了品牌的「noc.turnal」晚市概念，讓咖啡不再只是晨間的專屬，而是一整天都能享受的生活態度。





noc 中環寶軒酒店分店

地址： 上環德輔道中 237-239 號香港寶軒酒店地下 Shop A

營業時間： 8am - 10pm

電話： 3160 8348