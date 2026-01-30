上環街頭劫案 兩日籍男遭匪徒劫走5800萬日圓(高詩敏報道)

【Now新聞台】兩名日籍男子在上環街頭遭匪徒劫走5800萬日圓，折合近300萬港元，警方將案件列作搶劫案，暫時未有人被捕。

大批警員到場，又帶走一名女子協助調查。

事發在早上約9時，兩名分別是27及51歲的日籍男子，持現金乘車到德輔道中272號一間找換店對出，下車後不久便遭兩名匪徒劫走5800萬日圓現金，匪徒得手後登上接應私家車逃去，找換店職員目睹經過，協助兩人報警求助，事主並無受傷。

就在事發地點附近，上月十八日亦曾發生類似劫案，一名男子在皇后大道中被4名持刀男子搶劫，損失10億日圓。

被問到該區保安是否需要加強，曾是警隊員佐級協會主席的立法會議員陳祖光，則相信警方會採取合適行動。

立法會議員(選舉委員會)陳祖光：「這次的事件亦反映到這一區，特別是找換店，會有大量的外幣找換，可能已成為匪徒的目標，不同的分區其實都會特別對於金舖、銀行或是找換店特別提高戒備的。」

他又建議市民若需要找換大量的資金，不要對外透露自己的行程，亦可以考慮分批找換以減低風險。

