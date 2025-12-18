執法人員在現場搜證。

上環發生巨額劫案。兩名男子在皇后大道中疑遭4名持刀賊人當街劫走十億日圓現鈔，折合近5千萬港元。警方正追緝在逃賊人。

案發於昨早9時，事主當時拖著4個行李箱途至皇后大道中181號新紀元廣場對開，遭4名持刀男子搶走。據報，當時行李箱內放有十億日圓現鈔。

賊人相信是有計劃犯案，得手迅即登上接應的一輛銀色七人車，向文咸東街方向逃去。

警員接報到場調查，其後在步程約5分鐘的的蘇杭街發現一輛懷疑賊車。警方拉起封鎖線調查，政府化驗所人員到場蒐證，包括在車內套取指紋。

廣告 廣告

據了解，事發前，39歲內地男子與51歲本地司機，以4個行李箱載着該批日圓，在新紀元廣場對開遇劫。消息指，該批日圓屬另一名經營外貿生意的商人。

根據資料，日圓面額最大的鈔票是一萬日圓，每張重約1克，涉十億日圓現鈔有一定重量，最少重約100公斤。

政府化驗所人員套取車內指紋。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/上環街頭巨額劫案-4刀匪掠10億日圓現鈔/629422?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral