上環街頭 5,100 萬日圓劫案｜日本公司職員押1.9億來港兌錢買貨 「內鬼」報信2日籍疑犯行劫 警至今拘 6 人 疑於日港兩地先後遭劫｜Yahoo

【1 月 31 日 17:00 更新】

【Yahoo新聞報道】上環德輔道中日圓街頭劫案，警方周五（30 日）在香港機場拘捕 3 人。警務處處長周一鳴今早（31 日）在警察學院結業禮後表示，案件至今有 5 男 1 女被捕，包括 3 名日本人、2 名內地人以及 1 名本地人，其中一名被捕人是報警的兩名事主之一，相信他是「內鬼」，有份提供資料予 2 名日籍疑犯行劫。部份贓款已經起回，亦有部份贓款已經被轉換成其他貨幣。

對於案件是否跟東京羽田機場搶劫未遂案有關，周一鳴表示有需要會向日本警方了解詳情。

警方港島總區刑事部下午交代案情指，涉事有兩名屬於日本公司的職員，押運 1.9 億日元現金來港，相信是打算在香港兌換外幣，購買在香港免稅的貨品，賺取差價。惟二人周五早上約 9 時 30 分乘的士到德輔道中 272號時，遭兩名日籍男子粗暴搶去其中一個裝有 5100 萬現金的背囊，跳上接應私家車逃去。

警方周五首先在機場拘捕 3 人，包括行劫的兩名日籍男子、有份計劃行動的內地女子，3 人當時打算得手後離港，起回約 460 萬日元贓款。警方再於今日拘捕 3 人，包括報案人之一，相信該名人士是行劫集團「內應」，另外兩人為尖沙咀虛擬貨幣找換店職員，涉協助賊人處理部分贓款，警方另在找換店起回約 700 萬日元贓款。

【1 月 31 日 00:10 更新】

上環德輔道中發生街頭劫案。周五早上（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。日本傳媒引述當地警方說，懷疑事主在上環劫案之前幾個小時，就已經先在東京羽田機場遭劫，當時事主力保不失，但到港後再遇賊人，終有損失。

30 日凌晨，東京羽田機場 3 號客運大樓一個停車場發生一宗日圓搶劫未遂案。一名 50 多歲男子準備接收一個載有 1.9 億日圓的行李箱時，一架白色私家車突然駛近，車上 3 人以疑似胡椒噴霧噴灑事主。他雖然雙眼受傷，但是成功保住行李箱和現金，賊人事敗逃離現場。事主之後繼續行程，將日圓帶到香港。當地警方說，羽田機場案件事主年齡等資訊，均與上環案件受害人吻合，懷疑兩案涉及同一名事主，正調查兩地案件關係。

上月中上環發生 10 億日圓劫案

上個月 18 日，上環街頭亦曾經發生一宗日圓現鈔搶劫案。當日早上，兩名從事加密貨幣及奢侈品業務的日本公司職員，當日乘車到上環打算將 4 個旅行箱裝着的 10 億日圓兌換。他們在永樂街 33 號下車時，一輛私家車突然出現，並有 3 人在車廂衝出，其中一人拿着牛肉刀指嚇。4 個旅行箱遭搶走，隨即被放上賊車，3 名匪徒迅速逃離。上述賊車逃離後，疑犯在同區附近位置跟同黨會合，4 個旅行箱被搬到另一輛七人車當中，這輛七人車隨即駛走，至於第一部搶錢的車輛最終停在蘇杭街被棄置。警方事後最少拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，部份人被落案起訴。