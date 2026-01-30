宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
上環街頭 5,800 萬日圓劫案｜警至今拘 6 人 包括 1 名報案人 受害人疑於日港兩地先後遇劫｜Yahoo
【1 月 31 日 12:05 更新】
【Yahoo新聞報道】上環德輔道中日圓街頭劫案，警方昨日在香港機場拘捕 1 人。警務處處長周一鳴今早在警察學院結業禮後表示，案件至今有 5 男 1 女被捕，包括 3 名日本人、2 名內地人以及 1 名本地人，其中一名被捕人是報警的兩名事主之一，相信他是「內鬼」，有份提供資料予疑犯行劫。部份贓款已經起回，亦有部份贓款已經被轉換成其他貨幣。
對於案件是否跟東京羽田機場搶劫未遂案有關，周一鳴表示有需要會向日本警方了解詳情。
【1 月 31 日 00:10 更新】
上環德輔道中發生街頭劫案。周五早上（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。日本傳媒引述當地警方說，懷疑事主在上環劫案之前幾個小時，就已經先在東京羽田機場遭劫，當時事主力保不失，但到港後再遇賊人，終有損失。
30 日凌晨，東京羽田機場 3 號客運大樓一個停車場發生一宗日圓搶劫未遂案。一名 50 多歲男子準備接收一個載有 1.9 億日圓的行李箱時，一架白色私家車突然駛近，車上 3 人以疑似胡椒噴霧噴灑事主。他雖然雙眼受傷，但是成功保住行李箱和現金，賊人事敗逃離現場。事主之後繼續行程，將日圓帶到香港。當地警方說，羽田機場案件事主年齡等資訊，均與上環案件受害人吻合，懷疑兩案涉及同一名事主，正調查兩地案件關係。
上月中上環發生 10 億日圓劫案
上個月 18 日，上環街頭亦曾經發生一宗日圓現鈔搶劫案。當日早上，兩名從事加密貨幣及奢侈品業務的日本公司職員，當日乘車到上環打算將 4 個旅行箱裝着的 10 億日圓兌換。他們在永樂街 33 號下車時，一輛私家車突然出現，並有 3 人在車廂衝出，其中一人拿着牛肉刀指嚇。4 個旅行箱遭搶走，隨即被放上賊車，3 名匪徒迅速逃離。上述賊車逃離後，疑犯在同區附近位置跟同黨會合，4 個旅行箱被搬到另一輛七人車當中，這輛七人車隨即駛走，至於第一部搶錢的車輛最終停在蘇杭街被棄置。警方事後最少拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，部份人被落案起訴。
美國總統特朗普周五在社交平台Truth Social發文，宣布提名聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）為下任聯儲局主席，接替任期於5月15日屆滿的現任主席鮑威爾。沃什被視為較傳統的選擇，期貨市場顯示交易員預期美國聯邦基金利率目標區間將由現時介乎3.5厘至3.75厘，於年底前僅減兩次，至約3厘，仍遠高於特朗普所期望的1厘水平。 期貨炒家料今年僅降半厘 特朗普在帖文中稱，已認識沃什一段長時間，毫無疑問他將成為其中一位偉大的聯儲局主席，甚或是最好的。特朗普提到，他曾會晤現任聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）、貝萊德全球定息收入投資總監里德（Rick Rieder）和其他潛在人選。 現年55歲的沃什於8年前曾競逐聯儲局主席，最後敗給鮑威爾。特朗普於2017年11月提名鮑威爾出掌聯儲局，但他揚言後悔當初的選擇，因鮑威爾沒有聽從他的要求大幅減息。 鷹派前理事 岳父為共和黨金主 2024年11月美國大選後，特朗普的團隊把沃什列為財長及聯儲局主席的潛在人選，其岳父勞德（Ronald Lauder）為化妝品王國雅詩蘭黛（Estee Lauder）繼承人及知名共和黨金主，且為特朗信報財經新聞 ・ 9 小時前