上環美食｜手工千層麵專門店「The Lasagna Factory」必試和牛牛小排/伏特加醬蟹肉千層麵

位於上環荷李活道的「The Lasagna Factory」主打手工千層麵及一系列意式美食，菜式由人氣平鐵牛扒餐廳Flat Iron Steak及阿根廷扒房Picanhas’的團隊打造，靈感源自意大利祖母的家傳食譜，是充滿傳統意式家庭懷舊風味的comfort food。這兒不但食物頗有水準，氣氛亦很好，晚市時段不時會有意大利樂手表演，還可能遇上「意大利嫲嫲」與大家互動，相當有趣，就像舉行派對般熱鬧，非常適合與家人或朋友們慶祝。

位於上環荷李活道。

招牌和牛牛小排/伏特加醬蟹肉千層麵

主打的手工千層麵有幾款，包括和牛牛小排、伏特加醬蟹肉及素食人士都可享用的蘑菇千層麵。招牌的和牛牛小排千層麵，自家製千層麵皮與以紅酒慢煮24小時的牛肉、水牛芝士、意大利羊奶芝士、秘製番茄肉醬及白醬層層推疊，再烤至頂層金黃微脆，紅酒牛肉的濃郁、白醬的creamy加上芝士香與番茄的清新共冶一爐，層次非常豐富。另一款伏特加醬蟹肉千層麵亦非常人氣，特別之處是大廚於自家熬煮的番茄醬基底中混入伏特加增添風味，加上啖啖藍蟹蟹肉，味道鮮美。

千層麵於店內新鮮製作。

伏特加醬蟹肉千層麵 $188

素食版千層 蘑菇千層麵/茄醬烤焗千層茄子

素食人士也不愁沒選擇，可選蘑菇千層麵，混合新鮮及乾燥的牛肝菌及時令菇菌，再配以三重芝士，味道絕對不輸有肉的版本。另一道同樣都是「千層」概念的素食之選茄醬烤焗千層茄子同樣層次十足：茄子片與番茄醬、水牛芝士、巴馬臣芝士及羅勒相互交疊，蘸上粉漿炸至金黃，再淋上番茄醬及芝士烤香，食落外酥內嫩，非常惹味。

茄醬烤焗千層茄子 $138

必試經典意式肉丸

千層麵以外這兒還有不少選擇，推薦自家製的意式肉丸，特別混合牛肉及牛仔肉製作，肉香與口感兼備，加上自家番茄醬開胃不膩；自家製意式蒜蓉包亦出色，塗滿蒜香牛油的麵包再灑上大量芝士烤，有濃濃的蒜香及如瀑布般的拉絲效果，非常邪惡。此外，餐廳亦提供數款牛扒，包括姊妹店Flat Iron Steak 主打的1公斤T骨牛扒及1.2公斤的斧頭牛扒，適合大家開心share。

意式肉丸 $88

自家製意式蒜蓉包 $78

T骨牛扒(約1公斤) $1098

逢星期三任食自家製意粉

餐廳最近還推出了性價比高的PastaSlut全日優惠，逢星期三每位只需$168（午市）或$228（晚市），即可享用Flat Icon牛扒搭配仼食指定意粉：大廚們會每20分鐘捧著各款意粉走遍餐廳，讓食客無限添食，款式包括香辣蕃茄長通粉、焗芝士通心粉、香蒜橄欖油手捲意粉、黑胡椒芝士長通粉、香草醬薯仔團子和意式蕃茄豬頰肉長通粉等，意粉控不要錯過。

必試經典Tiramisu。

The Lasagna Factory

地址：香港上環荷李活道208號（地圖按此）

文、攝：Amy Luk

