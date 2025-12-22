上環 10 億日圓劫案｜匪徒 30 秒搶四個喼 出動牛肉刀指嚇 警拘 15 人涉串謀行劫 竊款下落仍不明｜Yahoo

圖：Travela 莎朗 FB

【Yahoo 新聞報道】上周四（18 日）上環找換店遭劫走 10 億日圓案件，警方拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，其中 6 男 1 女已被落案起訴。警方說，仍在追查遭到竊取的款項下落。

港島總區刑事部（行動）警司冼國明指，案件發生在上周四上午 9 時，兩名在加密貨幣及奢侈品業務日本公司工作的職員，當日乘車到上環，打算將 4 個旅行箱裝着的 10 億日圓兌換。他們在永樂街 33 號下車時，一輛私家車突然出現，並有 3 人在車廂衝出，其中一人拿着 20 厘米長牛肉刀指嚇兩名受害人。4 個旅行箱遭搶走，隨即被放上賊車，迅速逃離，兩名受害人即時報警，過程中無受傷。

上述賊車逃離後，疑犯在同區附近位置跟同黨會合，4 個旅行箱被搬到另一輛七人車當中，這輛七人車隨即駛走，至於第一部搶錢的車輛最終停在蘇杭街被棄置。警方深入調查後，將當日有參與案件的所有匪徒和相關人士全部拘捕，被捕人士 11 男 4 女，年齡介乎 20 至 69 歲，全部為本地人，部份有黑社會背景。

港島總區重案組第一隊總督察文智陽指，今次涉案分子事前精心策劃案件，而且具兇暴性：他們事先在現場埋伏，當受害人抵達上址就隨即以車攔截，搶走旅行箱，30 秒內就完成整個搶劫過程，將車駛離現場；他們事後又跟另一架車的會合，兩賊負責將旅行箱轉移至第二部車，合作性相當高，顯示涉案人全部有明確及仔細分工。