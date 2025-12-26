上環10億日圓劫案再多兩疑犯提堂 押後明年3月中再訊

【Now新聞台】上環10億日圓劫案再多兩名疑犯提堂。

36歲的李運廣及28歲的利震華周二被捕，早上由警車押往到粉嶺裁判法院應訊。兩人報稱裝修工人，被控一項串謀搶劫罪。控罪指，兩人上周四在中環永樂街33號外與另外七人串謀搶劫，劫走10億8千萬日圓。

裁判官將案件押後至明年3月17日再訊，以作進一步調查，包括分析閉路電視片段、手機紀錄等以及追查涉案車輛，兩名被告要還柙。

案件至今17人被捕，其中7人同樣被控串謀搶劫，早前已提堂，同樣押後至明年3月再訊。

#要聞