上環10億日圓劫案｜警拘15人涉嫌串謀行劫 未起回巨款（更新）

【12月22日更新】警方拘捕15人涉嫌「串謀行劫」。港島總區刑事部（行動）警司冼國明及表示，案發於12月18日早上9許時，兩名虛擬貨幣店職員到上環永樂街一間找換店兌換大批日圓，折合約5,000萬港元，期間賊車駛至，3名匪徒落車，其中1人持牛肉刀指嚇受害人，搶走4個裝錢旅行箱，登上接應車輛逃離現場，整個過程僅30秒。賊車駛離現場後，又將4個旅行箱過到另一輛七人車。受害人無受傷。警方經過數日調查，以涉嫌「串謀行劫」拘捕15人包括11男4女，年齡介乎20歲至69歲，包括當日落手的所有匪徒，全部為本地人，部分有黑社會背景，惟贓款未尋回。被捕人當中已落案起訴其中7人包括6男1女。

警方相信已經拘捕所有涉案人士包括主腦，他們部分人直接參與打劫，部分參與事前或期間「睇水」，部分供應車輛，分別報稱無業或地盤散工。受害的是一間經營虛擬貨幣或奢侈品的日本公司。

總區重案組第一隊總督察文智陽表示，搶劫團夥精心策劃，手法有一定的兇暴性。事前於現場埋伏，當事主一出現便將賊車駛前，落車搶去相關行李，手法相當熟練及快捷，整過過程僅約30秒，便乘坐賊車逃離現場，再於附近與另一輛接應車輛會合，另外兩名賊人將行李「過車」，合作性相當高，短時間完成，兩車便迅速逃離現場，各人有明確仔細的分工。案發現場附近尋獲第一輛涉案車輛，車內有其中一名賊人使用過的牛肉刀、使用過的口罩，及曾飲用的飲品；後來又於新界區位置尋獲第二輛接應車輛，但車內沒有相關失物。另外，已檢獲現場犯案的匪徒案發時穿著的衣物。目前會繼續追查涉款下落。警方於調查中翻查大量CCTV影片，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。警方呼籲如市民有任何與案有關的資料提供，請致電6892 3098與警方港島總區重案組1B隊聯絡。

【12月18日更新】上環發生巨額劫案。今日（18日）早上9時06分，兩名找換店職員手持4個共載有十億日圓，即折算約5千萬港元的行李篋，於上環皇后大道中181號新紀元廣場對開位置落車，突然3名劫匪撲出稱打劫，其中二人更手持開山刀，搶走4個篋後登上一輛接應七人車逃去，職員立即報警求助。

警方接報後趕至現場，於附近兜截，未幾在上環港鐡站D出口外，以涉嫌「搶劫」拘捕一名手持大量日圓篋的43歲姓叢內地男子，持雙程證來港，他被帶返中區警署調查，正追查其來港目的；並於上環蘇杭街138號路旁發現一輛可疑私家車，該車身有輕微損毀痕跡。不排除劫匪駕車至上址時，3刀匪與接應司機棄車而逃。警方正在追緝其餘在逃劫匪，案件由港島總區重案組1B隊跟進。

現場消息指，案中39歲受害人是永樂街一間找換店的職員，而該批被搶10億日圓是屬於另一擁有人的，事主經營外貿生意，賺取日圓並兌換成其他貨幣賺取差價，其生意已經營多年，以往沒有發生過搶劫事件。事發前找換店職員與其51歲司機，分4個篋盛載10億日圓現金，在新紀元廣場對開下車，打算到附近銀行將日圓兌換成港元。豈料當他們落車時即遇劫。

