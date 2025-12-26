上環10億日圓巨劫案 兩被捕男子今早提堂 控串謀行劫罪

【on.cc東網專訊】上環找換店10億日圓劫案，警方累計拘捕17人，贓款仍未尋回。其中兩名被捕男子今早(26日)在粉嶺裁判法院提堂。兩名被告28歲及36歲，周二分別在元朗及屯門區被捕，各被控一項串謀行劫罪。

案發在上周四早上約9時，兩名經營虛擬貨幣及名牌手袋的日本公司職員，帶同4個載有總值10億日圓現金的行李篋，前往永樂街一間找換店進行兌換。二人途經皇后大道中181號新紀元廣場對開時，突然遭3名持刀匪徒攔途截劫，對方搶走載有巨款的行李篋，隨即登上一輛接應七人車逃去。

警員到場兜截，其後在蘇杭街發現涉案七人車，相信賊匪已經換車逃走。經一番調查後，警員早前已拘捕11男4女（20歲至69歲），包括參與行劫的匪徒及懷疑主謀，部分人疑有黑幫背景，惟贓款的下落仍然未明。

