上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo

上環劫案其中兩名被告，下村桂吾（左）和山口將人（右）容貌被公開。（TBS NEWS DIG Powered by JNN YouTube 截圖）

【Yahoo新聞報道】上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。

1 名受害人日港先後遇劫

東京上周四和周五（1 月 29 日、30 日）先後發生兩宗搶劫案，其中在上周四晚上，5 名男女在上野街頭遭 3 名男子襲擊並噴灑疑似催淚氣體，期間被搶去逾 4.23 億日圓（逾 2,100 萬港元）現金。約兩個半小時後的上周五凌晨，羽田機場又發生一宗搶劫未遂案，受害人接收一個載有 1.9 億日圓（逾 950 萬港元）的行李箱時，一架白色私家車突然駛近，車上人士以疑似胡椒噴霧噴灑事主。受害人力保不失，成功將該批日圓運到香港，不料在上環遇劫，被搶走 5,100 萬日圓。

涉案車輛棄於神奈川縣

目前，日本警方繼續追查上述的上野搶劫案和羽田機場搶劫未遂案兩者是否有關聯。在上野搶劫案中，匪徒曾經在逃走期間換車，之後乘坐一輛白色車途經茨城縣向栃木縣方向駛去。至於在羽田機場搶劫案事發半日後，警方在神奈川縣厚木市一處河邊發現懷疑犯案用車輛，該車在上月於埼玉縣春日部市被盜，車牌已被移除，車內還噴灑了粉紅色滅火劑，警方相信是要毀滅證據。

廣告 廣告

懷疑跟羽田機場搶劫未遂案有關的車輛，被發現處於神奈川縣厚木市一個空地。（TBS NEWS DIG Powered by JNN YouTube 截圖）

走私集團前高層：高峰期每周赴港 3 次

《TBS News》報道指，從日本將大量日圓現金運往香港風險高，但因有利可圖，有人仍然挺而走險。當現金被帶到香港後，人員會以現金購入黃金。由於香港購入黃金是免稅，當他們將走私的黃金帶返日本後，就會將黃金賣給收購商，從而賺取 10% 的消費稅價差。報道引述走私集團前高層說，曾經招攬 200 多人運錢到香港買金，他亦親身運過約 80 次，高峰時期每星期去 3 次，幾乎連睡覺的時間都沒有。

香港海關去年一次行動檢獲逾億元金條

根據海關數據，去年查獲 6 宗走私黃金出口案件，檢獲數量較前年增加 178 公斤，總值近 3.2 億港元。其中在去年 3 月底，海關在機場檢獲 145 公斤金條，市值 1.1 億港元，是海關有紀錄以來破獲的最大宗走私金條案。海關當時指，該批共 26 箱空運貨物在報關時聲稱為塑膠行李箱，但是每箱貨物的實際重量超過 23 公斤，與報稱的 10.4 公斤相去甚遠。人員打開後，發現黃金被 7 層膠箱和紙箱封住。

【相關報道】

上環5100萬日圓搶劫案 3男1女被控串謀搶劫還押候訊

上環街頭 5,100 萬日圓劫案｜日本公司職員押1.9億來港兌錢買貨 「內鬼」報信2日籍疑犯行劫 警至今拘 6 人 疑於日港兩地先後遭劫

東京連環搶劫巨額現金案 4 億日圓被搶 受害者包括中國人 原定運錢到香港