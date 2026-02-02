宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
上環5100萬日圓搶劫案 3男1女被控串謀搶劫還押候訊
兩名日籍男子上周五（1 月 30 日）在上環一間找換店外，被搶去 5,100 萬日圓（折約 257 萬港元），3 名日籍男子及一名中國籍女子被控串謀搶劫罪，周一（2 月 2 日）在東區裁判法院首度提堂。女被告報稱傳譯員。
其中一名日籍被告申請保釋，主任裁判官張志偉聽畢陳詞拒絕申請，另應控方要求，將案件押至 4 月 14 日再訊，候進一步調查。4 人須還押。
3 被告為日本籍
另一人報稱傳譯員
4 名被告依次為日本籍男子下村桂吾（23 歲，報稱無業）、山口將人（28 歲，報稱無業）、中國籍女子李楠（52 歲，報稱傳譯員）及日本籍男子鈴木悠介（27 歲，報稱文員），被控一項串謀搶劫罪。
4 人有律師代表，分別獲日語、普通話傳譯。控方反對 4 人保釋，首 3 名被告沒保釋申請，鈴木悠介申請保釋。主任裁判官張志偉聽畢陳詞拒絕申請，另應控方要求，將案件押至 4 月 14 日再訊，候進一步調查。
控罪指，4 人於 2026 年 1 月 30 日在上環興業商業中心外串謀搶劫，並劫去一名日本籍男子 5,100 萬日圓現金。
案件編號：ESCC303/2026
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。
元朗住宅傳異味 41歲男租客倒斃床上 警方檢獲遺書
元朗一住宅今日(月1日)早上發生疑似尋短事件。一名男租客被發現倒斃屋內，警方正展開調查。事發於上午11時許，警方接獲位於元朗紅棉圍7號順通樓一名業主報案，指其單位傳出異味，懷疑男租客在屋內暈倒。救援人員接報到場，進入單位後發現41歲姓黃男事主倒臥床上，當場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，案件暫列作「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。
上環街頭 5,100 萬日圓劫案｜日本公司職員押1.9億來港兌錢買貨 「內鬼」報信2日籍疑犯行劫 警至今拘 6 人 疑於日港兩地先後遭劫｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。
男子旺角櫃員機存款遇劫失5萬元 非華裔男子被捕
一名36歲本地男子本周二(27日)在旺角彌敦道一間銀行內的櫃員機存款期間，被一名男子從後盜去5萬元現金。警方昨日拘捕一名非華裔男子。一名46歲非華裔男子被捕旺角警區情報組人員經調查及翻查閉路電視片段後，昨日在尖沙咀一間賓館內拘捕一名46歲非華裔男子，涉嫌盜竊。該名男子正因另外一宗案件而被法庭扣留，案件已交由旺角警區刑事調查隊跟進。
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
農曆新年將至，同時迎來2026年第一個節氣「立春」！「立春」由2026年2月4日起至2月18日的半個月時間，正是一眾犯太歲者攝太歲的好時機。犯太歲人士可以按吉日前往廟宇拜神攝太歲，務求馬年順順利利。Yahoo Travel為大家整合2026年丙午馬年犯太歲生肖、需要佩戴的飾物、攝太歲最佳吉時及注意事項，並列出本地6間廟宇開放安排。
非常檢控觀 全劇劇情︳少有TVB自家劇 馬德鐘 吳偉豪 賴慰玲演現代版《包青天》？
少有TVB自家劇 馬德鐘 吳偉豪 賴慰玲演現代版《包青天》？
緬北電騙白家犯罪集團4名主犯伏法 白所成已因病死亡
內地傳媒報道，緬北電騙白家犯罪集團案，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，涉及殺人、詐騙、販賣、製毒、綁架、開設賭場等罪，去年11月於一審被判死刑，其後白所成因病死亡，而其餘4人的上訴於去年12月被駁回，維持原判，深圳市中級人民法院收到最高人民法院命令後，依法對4人執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。最高人民法院確認，以白應蒼等為首要份子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐，並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電騙、開設賭場、故意殺人等犯罪，詐籌資金290多億人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。法院認為，被告人白應蒼組織、領導白家犯罪集團，武裝庇護電詐犯罪集團實施犯罪，其餘被告分別組織、領導、參加電詐犯罪集團或團夥實施犯罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。 (ST)
新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷對待動物被捕｜Yahoo
元朗新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷待動物被捕。
農曆新年2026｜香港10大廟宇新春開放時間！上頭炷香除黃大仙祠還可到這裡！附還神／還太歲須知＋觀音開庫廟宇
2026年農曆新年將至，相信一眾善信都忙於還神、還太歲，甚至乎已經計劃年三十晚到哪間廟宇上頭炷香！打算在新春期間到香港寺廟祈福、求好運的話，就要留意以下10大香港廟宇新春開放時間，內文還附上還神、還太歲須知，大家不妨分享此文章給親朋戚友，方便大家查詢。
山東街唐樓單位起火烈燄竄出窗 濃煙席捲半空
【on.cc東網專訊】旺角發生火警。今午(2月1日)1時16分，山東街71號一唐樓單位起火冒煙，驚動多人報案。據網上片段所見，起火單位火舌竄出窗外，火苗墮下，波及晾掛窗外的衣物。一批住客自行疏散。
女子被控虐待10月大女兒 庭上透露女嬰不止一次被發現「身上有毒品痕跡」
38 歲女子被指於 2025 年 2 月在元朗虐待 10 個月大的女兒，被控一項虐兒罪，案件周五（30 日）在屯門裁判法院首度提堂。署任主任裁判官鄧少雄將案件押後至 3 月 27 日再訊，批准被告以 300 元現金、居住在報稱地址等條件保釋。
許仕仁逝世 終年77歲
據了解，前政務司司長許仕仁昨日下午在東區醫院逝世，終年77歲。許仕仁離任後捲入貪污案，被指於擔任積金局行政總監期間，獲地產商免租入住豪宅；出任政務司司長前後，亦有收受利益，傾向優待個別地產商。許仕仁2012年3月被廉政公署拘捕，2014年在高等法院被裁定公職人員行為失當、串謀向公職人員提供利益等5項罪名成立，判監7年半。原本獲頒授大紫荊勳章和金紫荊星章的許仕仁，亦因貪污罪成被褫奪勳章，太平紳士身份亦被撤銷。許仕仁2019年12月刑滿出獄。（BC)#許仕仁
陸地盾臂龜陳屍北角碼頭對出橋躉 警列虐待動物案調查
北角發生懷疑殘酷對待動物案件。一隻龜被困北角碼頭對出東區走廊橋躉，市民於昨午4時發現並報警。消防、漁護署及愛護動物協會人員到場，消防員繫上安全繩經長梯才能抵達石躉，初步相信為一隻50厘米乘30厘米大的盾臂龜，並已證實死亡，將它放入膠籠帶走；疑遭人棄於上址，警方將案件列作「殘酷對待動物」處理。翻查資料，蘇卡達象龜，又名非洲盾臂龜、盾臂龜及蘇卡塔爾陸龜，是世上體形第三大的大陸陸龜品種，可長達60至90厘米，重100至200磅，分布撒哈拉沙漠南部邊緣地帶，屬草食性，以肉質植物為主。
鄧炳強：安全帶保障生命安全是不爭事實 研是否加入豁免條款
巴士強制佩帶安全戴法例實施不足一周，引起社會極大迴響，其後政府承認條文有不足之處，未能完全反映立法原意，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。保安局長鄧炳強表示，雖然現時乘巴士時沒有佩戴安全帶並不違法，警方亦會以勸喻為主，但他強調安全帶在交通意外中可保障生命安全，是不爭的事實。對於日前有巴士安全帶被剪，鄧炳強斥責挑戰社會制度，屬「反社會行為」，強調會嚴肅處理。
11.18油麻地｜4人暴動上訴被駁回 判詞指上訴方沿用另案敗訴理據 大狀非傳聲筒不應浪費法庭時間
2019 年 11 月 18 日，警方圍封理工大學，213 人涉在油麻地「圍魏救趙」被控暴動，4 人經審訊被判囚 5 年 1 個月至 5 年 4 個月。他們分別提出定罪及刑罰上訴均被駁回，上訴庭周五（30 日）頒下判決理由。
屯門新墟教會天花石屎剝落 女子頭部受傷送院
屯門發生石屎墮下事件。今日(1日)中午12時許，警方接報，指青山公路新墟段250號一間教會內，其天花板突有石屎剝落，一名50多歲的女子被擊中，頭部受傷。
屯門多輛私家車及單車起火 警方拘捕2男縱火
屯門昨日凌晨有多輛私家車、單車及電單車起火，兩男以涉嫌刑事毀壞及縱火被捕。昨日凌晨5點03分，警方接獲報案，指屯門和田邨對開一個單車休憩處，有一部電單車同幾部單車起火。而在大約1小時後，警方再次接獲報案，在距離和田邨大約200米的寶塘下露天停車場，有7架車起火。拘捕2名無業非華裔男子消防員到場將火撲熄，並認為起火原因有可疑。警方在場進行調查時，發現現場有閉路電視被破壞。警方其後鎖定兩名涉案的非華裔男子，昨日拘捕分別25及26歲男子，其中一人持有香港身份證，兩人均報稱無業。
屯門教會天花冧石屎 女職員中頭獎受傷送院
【on.cc東網專訊】屯門發生墮物傷人事件。今日（2月1日）中午12時03分，青山公路新墟段250號彩暉花園C座地下一間教會，其辦公室近門口一幅面積約1米乘1米的天花石屎突然剝落，連同假天花一併墮下，擊中一名姓陳(33歲)女職員，其同事大驚報案。
騙案｜騙徒假扮廉署人員 訛稱市民洗黑錢要求繳款
廉政公署表示近日再有不法之徒假扮廉署人員詐騙，呼籲市民提高警覺。應停止與騙徒對話廉署發現有騙徒致電市民，訛稱市民身分被盜用或涉嫌觸犯洗黑錢等罪行，要求事主繳交款項至銀行戶口作調查用途，有個別騙徒甚至相約事主見面收取現金。廉署呼籲市民若收到懷疑詐騙電話，應停止與騙徒對話，切勿轉賬或交錢給任何人士。市民如懷疑有人冒認廉署人員，應立即致電廉署24小時舉報熱線2526 6366查詢或舉報。如懷疑遇到騙案，市民應立即報警或致電警方「反詐騙協調中心防騙易」熱線18222。