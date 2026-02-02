上環5100萬日圓搶劫案 3男1女被控串謀搶劫還押候訊

兩名日籍男子上周五（1 月 30 日）在上環一間找換店外，被搶去 5,100 萬日圓（折約 257 萬港元），3 名日籍男子及一名中國籍女子被控串謀搶劫罪，周一（2 月 2 日）在東區裁判法院首度提堂。女被告報稱傳譯員。



其中一名日籍被告申請保釋，主任裁判官張志偉聽畢陳詞拒絕申請，另應控方要求，將案件押至 4 月 14 日再訊，候進一步調查。4 人須還押。

3 被告為日本籍

另一人報稱傳譯員

4 名被告依次為日本籍男子下村桂吾（23 歲，報稱無業）、山口將人（28 歲，報稱無業）、中國籍女子李楠（52 歲，報稱傳譯員）及日本籍男子鈴木悠介（27 歲，報稱文員），被控一項串謀搶劫罪。

廣告 廣告

4 人有律師代表，分別獲日語、普通話傳譯。控方反對 4 人保釋，首 3 名被告沒保釋申請，鈴木悠介申請保釋。主任裁判官張志偉聽畢陳詞拒絕申請，另應控方要求，將案件押至 4 月 14 日再訊，候進一步調查。

控罪指，4 人於 2026 年 1 月 30 日在上環興業商業中心外串謀搶劫，並劫去一名日本籍男子 5,100 萬日圓現金。

案件編號：ESCC303/2026