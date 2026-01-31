上環5800萬日圓劫案6人落網 包括「內鬼」日籍漢 起回部分贓款

【on.cc東網專訊】上環昨晨(30日)2名日本籍男子於德輔道中272號一找換店對開，遭2名匪徒劫去約5,800萬日圓現金(折算約294萬港元)，得手後登上一輛接應私家車逃去。警員經追查後，在香港國際機場拘捕疑犯。消息指，案件至今有6人被捕(包括5男1女)，當中包括3名日本漢、1名本地人及2名內地人，並起回部分贓款，部分日圓已轉換成其他貨幣。據了解，其中一名被捕日本漢為案中其中一名事主，初步不排除案件疑為「內鬼」所為。

廣告 廣告

另外，日本傳媒指上環發生的劫案，其中一名事主懷疑與羽田機場企圖行劫案的事主為同一人。本地執法部門指，正與日本方面了解事件。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】