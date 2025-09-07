上節目宣傳ZB1新碟 成韓彬為搞笑發呻吟聲惹爭議

【on.cc東網專訊】韓國限定男團ZEROBASEONE（ZB1）隊長成韓彬與成員石馬修昨日（6日）亮相諧星金大熙主持的網上節目《ggondaehee》，宣傳組合於本月1日推出的大碟《NEVER SAY NEVER》。

節目上石馬修爆料指成韓彬駕駛時每當經過減速帶都會發出怪聲，成韓彬便解釋指：「經過減速帶時，屁股不是會好痛嗎，每當那個時候我們都會發出聲音，為了讓大家發笑而發出『哎喲』的聲音。」成韓彬即席模仿怪叫聲，更用高音聲線叫「Yummy」，惹來不少網民批評似有性暗示：「到底好笑的地方在哪裏？」、「太令人不快了」、「是在扮女人的呻吟聲嗎？這也能播出來嗎？」，亦有網民表示：「只是為了好笑而說的，太敏感了吧」、「反而給人更親近的感覺」、「明明很有趣」。

節目其後將惹起爭議的場面刪走，成韓彬亦透過付費聊天程式向粉絲致歉：「我在《ggondaehee》中表現太過火了，我完全沒有那樣的意圖，是為了搞笑而過火了，如果令ZEROSE（ZB1官方粉絲名）感到不快，真心向大家道歉，對不起，要改進一下口才了成韓彬。」

