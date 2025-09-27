上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉

▲孫藝真（如圖）近日上節目，被問到玄彬是被哪一點迷倒的，讓她害羞回：「沒迷倒玄彬」，不料就有粉絲狂翻證據打臉，表示：「玄彬早就暈船了」。（圖／翻攝自IG yejinhand）

[NOWnews今日新聞] 韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應：「可能根本沒被迷倒啦，哈哈哈」，不料有粉絲挖出一堆玄彬被迷倒的證據，笑稱：「玄彬早就暈船了」。

被問怎麼迷倒玄彬 孫藝真搞笑回：有相愛過嗎

孫藝真在YouTube節目《妖精在炯》，邊享用美食邊跟主持人鄭在炯閒聊。主持人鄭在炯隨即提問：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，她思考了一下，害羞回答：「應該沒被迷倒啦」，甚至開玩笑說：「我們真的有相愛過嗎」，讓粉絲都笑翻，表示：「這相處模式太老夫老妻了啦」。

粉絲翻出證據打臉 粉絲笑翻：玄彬愛意滿滿

節目播出後，就有粉絲上傳「玄彬被孫藝真迷倒」的滿滿證據，包括在《愛的迫降》拍攝花絮中，玄彬的看她的深情眼神、記者會上不自覺流露的寵溺表情等。網友紛紛留言：「玄彬眼神都在放愛心」、「這閃光太猛烈了，根本神仙眷侶」。

▲玄彬（右）與孫藝真（左）結婚3年，一直將老婆擺在第一位，感情相當甜蜜。（圖／翻攝自IG yejinhand）

《愛的迫降》擦出火花 婚姻低調但甜蜜

孫藝真與玄彬因2019年合作爆紅韓劇《愛的迫降》擦出火花，劇終不到一年便公開戀情，被譽為「神仙眷侶」。2022年3月31日兩人正式步入婚姻，隨後同年底迎來愛子，兩人婚後生活低調，夫妻倆現階段以孩子為生活重心，一家三口相當幸福。

