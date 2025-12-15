上野動物園龍鳳胎下月還中國 在日熊貓數量將歸零

【on.cc東網專訊】共同社周一（15日）採訪相關人士獲悉，位於日本東京都台東區的上野動物園龍鳳胎大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，下月下旬將歸還中國。日本首相高市早苗涉台言論令中日關係惡化，新的熊貓租借無望實現。

雄性的「曉曉」和雌性的「蕾蕾」是以繁育研究為目的借給日本的大熊貓「真真」與「力力」所生龍鳳胎，因此「曉曉」和「蕾蕾」的所有權屬於中國，明年2月的歸還期限臨近，歸還後日本國內飼養的大熊貓數量為零。

報道指出，和歌山縣白濱町的娛樂設施「冒險世界」4隻大熊貓今年6月歸還中國，日本飼養的大熊貓目前只剩上野動物園的這對龍鳳胎，作為受民眾喜愛的中日友好象徵，大熊貓的身影將在日本消失。

