上野動物園龍鳳胎將歸華 日盼繼續熊貓交流

【on.cc東網專訊】中日關係持續緊張，日本傳媒周一（15日）指東京上野動物園的龍鳳胎大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將於明年1月下旬歸還中國，日本境內大熊貓數量將在50年來首次歸零。日本內閣官房長官木原稔指，期待能繼續透過大熊貓的交流。

木原稔表示，「曉曉」和「蕾蕾」長期受到大家的喜愛，由衷希望牠們在中國也能健康地生活，並強調通過大熊貓的交流迄今為止一直在為改善日本和中國人民感情作貢獻。

雄性的「曉曉」和雌性的「蕾蕾」是以繁育研究為目的借給日本的大熊貓「真真」與「力力」所生龍鳳胎，因此「曉曉」和「蕾蕾」的所有權屬於中國，明年2月是歸還期限。

