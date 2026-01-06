跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
下一代打機沉浸「戰艙」？Razer 新概念椅 Project Madison 帶來燈光、環繞聲、觸覺震動全感官輸入｜CES 2026
同場加映已開賣的 Iskur V2 NewGen 系列。
Razer 再次挑戰遊戲椅極限，於 CES 2026 帶來全新概念產品 Project Madison。官方稱這已經唔單止係一張椅，而係一套配合螢幕畫面變化的多感官娛樂裝置。它能透過燈光、空間音效同多區域震動，令玩家更投入遊戲世界。
燈光 + 環繞聲 + 震動一次過齊晒
Project Madison 椅背兩側加入 Razer Chroma 燈帶，會因應遊戲場景變換色彩光效。聲音方面就用上 THX Spatial Audio，支援 5.1 或 7.1 聲道環繞聲，模擬更立體音場。座椅內部亦內置 6 組震動致動器，由 Razer Sensa HD Haptics 系統驅動，可以跟隨遊戲內爆炸、撞擊等情節，輸出對應觸覺震動，將畫面動作變成實際感覺。
Razer 暫時未透露是否有量產計畫，就算發售，單係諗都知應該唔會平啦。
Iskur V2 系列更新，加入 CoolTouch 物料
除咗概念產品，Razer 今次亦有帶來比較貼地、真係可以買到的 Iskur V2 NewGen 系列遊戲椅。新品依然保留標誌性動態腰部支撐系統同雙密度冷泡棉座墊設計，不過外層物料就升級為 Razer 第二代 EPU 皮革。配合 CoolTouch Technology，主打長時間坐都保持涼爽觸感。
Razer 透露新物料擁有較高熱擴散能力，使用時可以保持涼爽。此外還有同樣使用 CoolTouch 仿皮物料、但定位相對平價的 Iskur V2 X NewGen。其功能與用料略為簡化，但長時間打機仍有較舒適體驗。
兩張新椅現已上架，不過 Razer 暫時未有公佈實際出貨日期。Iskur V2 NewGen 要價 HK$4,799，Iskur V2 X NewGen 則售 HK$2,890，皆有多種配色可選。
Iskur V2 NewGen
Razer 香港官網售價 HK$4,799
Iskur V2 X NewGen
Razer 香港官網售價 HK$2,890
