下午茶買一送一！陳家廚房聯乘Häagen-Dazs下午茶人均$109起 歎傳統英式下午茶三層點心 雪糕火鍋/炮仗牛柳粒/鮑魚撻

銅鑼灣利景酒店陳家廚房與Häagen-Dazs™️聯手帶來期間限定「冬日二人下午茶」，將雪糕火鍋創意融入傳統英式三層點心架，配上火辣元素新派鹹點，如鮑魚撻、炮仗牛柳粒、麻婆豆腐春卷、泡菜蝦餅等，為冬日時光注入冰火交融的刺激感；更推出「買一送一」超值優惠，人均低至$109即可體驗這場忽冷忽熱的美味，限時開搶！

冰火下午茶 雪糕火鍋/炮仗牛柳粒/麻婆豆腐春卷

陳家廚房最近聯乘Haagen-DazsTM，帶來創意十足的期間限定「冬日二人下午茶」，不但將雪糕火鍋融入傳統英式下午茶三層點心，各款鹹甜點心與蘸滿濃厚朱古力醬的冰凍雪糕同桌出場，將「冰火相融」的極致體驗發揮得淋漓盡致！今次重點必屬Häagen-Dazs™️雪糕火鍋，6個雜錦口味迷你雪糕球在溫熱朱古力醬中輕蘸，冷熱交織的口感已經夠過癮，想不到配上辣辣的鹹點更驚喜！

點心陣容以陳家廚房招牌川味做主調，自來外酥裏嫩的炸鮮奶，然後是鹹香四溢的鮑魚撻，更有香辣過癮的炮仗牛柳粒，和經典川菜昇華的麻婆豆腐春卷，再搭配酸辣開胃的泡菜蝦餅，每一口都暗藏火辣辣的驚喜！甜點則是朱古力愛好者的盛宴，也正好以甜制辣！70%特濃朱古力咖啡蛋糕醇苦回甘，宇治抹茶白朱古力蛋糕平衡茶香與奶香，薄荷朱古力布朗尼帶來清涼的甜香，小薑餅意大利芝士蛋糕杯裹着冬日溫暖辛香；至於傳統英式鬆餅就以夏威夷果仁與原味雙選擇，配搭酸甜果醬與綿密奶油忌廉，還原經典了下午茶的雅致風情！

優惠價：$218起/2位，平均$109/位｜ 原價：$438起/2位

用餐時間 ：星期一至六 14:30 - 17:30 ；星期日 12:00 - 16:00

地址：香港灣仔道209-219號地庫一樓（地圖）

