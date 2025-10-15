Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

歎下午茶送香水！尖沙咀W酒店聯乘MCM下午茶快閃5折 人均$249起食煙燻鴨肉三文治/洋甘菊醃三文魚酥盒/雲南蘑菇撻

當香水的靈感遇上精緻糕點，會碰撞出怎樣的火花？位於尖沙咀的W酒店與德國奢華品牌MCM攜手猜來全新聯乘下午茶，將MCM動物狂想香氛系列的獨特個性轉化為舌尖上的藝術創作。5折優惠後，2人享用人均只需$248.5起，享用W招牌魚子醬配小圓餅和配料、Mighty Bear煙燻鴨肉三文治（紅加侖子醬、佛手柑果凍）、Darling Doxie洋甘菊醃三文魚酥盒（醃小紅蔥、柑橘忌廉芝士）、Wild Adventures雲南蘑菇撻（番茄乾）等，記得上Klook入手優惠！

>>按此查看W酒店下午茶優惠<<

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

W酒店全新主題下午茶 折後人均$248.5起

今次位於尖沙咀的香港W酒店六樓WOOBAR，推出全新下午茶「MCM collection 新動物狂想音氛」主題體驗，將MCM香水系列中八個動物角色的獨特性格，巧妙融入每一道鹹甜點心之中。代表力量與堅毅的「Mighty Bear」化身為煙燻鴨肉三文治，配搭紅加侖子醬與佛手柑果凍，層次豐富的口感如熊般厚實有力。而象徵智慧與寧靜的「Zen Elephant」則以西柚為靈感，青檸魚子與忌廉芝士慕絲的結合，帶來清新脫俗的味覺體驗。

鹹點方面，除了備受矚目的Mighty Bear煙燻鴨肉三文治外，「Darling Doxie」洋甘菊醃三文魚酥盒以其優雅的香氣配搭醃小紅蔥和柑橘忌廉芝士，展現了臘腸犬的活潑可愛。「Wild Adventures」雲南蘑菇撻則以番茄乾提升鮮味，完美詮釋了冒險精神。當然，不能錯過W酒店的招牌魚子醬配小圓餅，為整個下午茶體驗增添奢華質感。甜點「Charming Pup」以東加豆配搭64%朱古力魔鬼蛋糕，濃郁香甜如小狗般討喜。「Jolly Rabbit」薑味撻配燴梨與杏仁忌廉，溫暖香料與清甜果香的完美平衡，正如兔子般溫馴可愛。最令人驚豔的當屬「Daring Dragon」蜂蜜荳蔻鬆餅，搭配荔枝玫瑰花瓣醬與英式忌廉，東西方風味的大膽融合，完美體現了龍的神秘與霸氣。

這次聯乘下午茶除了味覺上的享受，更提供超值禮遇。每份兩位用的下午茶套餐，均可獲贈MCM迷你香水試用裝3.5毫升一支，讓客人在品嚐美食的同時，也能親身體驗MCM動物狂想香氛系列的獨特魅力。此外，還可獲得價值$450的禮券一張，為這次奢華體驗增添更多價值！

今次位於尖沙咀的香港W酒店六樓WOOBAR，推出全新下午茶「MCM collection 新動物狂想音氛」主題體驗。

【5折優惠】W Hong Kong x MCM Collection 下午茶 兩位用｜可獲贈MCM迷你香水試用裝 3.5毫升1支及港幣$450禮卷1張

優惠價：$497起/2位，人均$248.5（ 原價：$911起/2位 ）

SHOP NOW

W招牌魚子醬配小圓餅和配料、煙燻鴨肉三文治、洋甘菊醃三文魚酥盒

可獲赠MCM迷你香水試用裝3.5毫升1支及$450禮卷1張

W酒店 WOOBAR

地址：九龍港鐵九龍站柯士甸道西 1 號(地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？