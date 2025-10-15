劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
歎下午茶送香水！尖沙咀W酒店聯乘MCM下午茶快閃5折 人均$249起食煙燻鴨肉三文治/洋甘菊醃三文魚酥盒/雲南蘑菇撻
W酒店推出全新MCM collection主題下午茶，折後人均$248.5起，立即睇內文：
當香水的靈感遇上精緻糕點，會碰撞出怎樣的火花？位於尖沙咀的W酒店與德國奢華品牌MCM攜手猜來全新聯乘下午茶，將MCM動物狂想香氛系列的獨特個性轉化為舌尖上的藝術創作。5折優惠後，2人享用人均只需$248.5起，享用W招牌魚子醬配小圓餅和配料、Mighty Bear煙燻鴨肉三文治（紅加侖子醬、佛手柑果凍）、Darling Doxie洋甘菊醃三文魚酥盒（醃小紅蔥、柑橘忌廉芝士）、Wild Adventures雲南蘑菇撻（番茄乾）等，記得上Klook入手優惠！
W酒店全新主題下午茶 折後人均$248.5起
今次位於尖沙咀的香港W酒店六樓WOOBAR，推出全新下午茶「MCM collection 新動物狂想音氛」主題體驗，將MCM香水系列中八個動物角色的獨特性格，巧妙融入每一道鹹甜點心之中。代表力量與堅毅的「Mighty Bear」化身為煙燻鴨肉三文治，配搭紅加侖子醬與佛手柑果凍，層次豐富的口感如熊般厚實有力。而象徵智慧與寧靜的「Zen Elephant」則以西柚為靈感，青檸魚子與忌廉芝士慕絲的結合，帶來清新脫俗的味覺體驗。
鹹點方面，除了備受矚目的Mighty Bear煙燻鴨肉三文治外，「Darling Doxie」洋甘菊醃三文魚酥盒以其優雅的香氣配搭醃小紅蔥和柑橘忌廉芝士，展現了臘腸犬的活潑可愛。「Wild Adventures」雲南蘑菇撻則以番茄乾提升鮮味，完美詮釋了冒險精神。當然，不能錯過W酒店的招牌魚子醬配小圓餅，為整個下午茶體驗增添奢華質感。甜點「Charming Pup」以東加豆配搭64%朱古力魔鬼蛋糕，濃郁香甜如小狗般討喜。「Jolly Rabbit」薑味撻配燴梨與杏仁忌廉，溫暖香料與清甜果香的完美平衡，正如兔子般溫馴可愛。最令人驚豔的當屬「Daring Dragon」蜂蜜荳蔻鬆餅，搭配荔枝玫瑰花瓣醬與英式忌廉，東西方風味的大膽融合，完美體現了龍的神秘與霸氣。
這次聯乘下午茶除了味覺上的享受，更提供超值禮遇。每份兩位用的下午茶套餐，均可獲贈MCM迷你香水試用裝3.5毫升一支，讓客人在品嚐美食的同時，也能親身體驗MCM動物狂想香氛系列的獨特魅力。此外，還可獲得價值$450的禮券一張，為這次奢華體驗增添更多價值！
【5折優惠】W Hong Kong x MCM Collection 下午茶 兩位用｜可獲贈MCM迷你香水試用裝 3.5毫升1支及港幣$450禮卷1張
優惠價：$497起/2位，人均$248.5（
原價：$911起/2位）
W酒店 WOOBAR
地址：九龍港鐵九龍站柯士甸道西 1 號(地圖)
