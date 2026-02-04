下午茶2026｜20間精選特色下午茶推介！酒店High Tea低至$123/送緊緻修護療程/聯乘美妝護膚品牌

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

下午茶推薦2026｜20間精選特色下午茶推介！酒店High Tea低至$123/送緊緻修護療程/聯乘美妝護膚品牌

下午茶是不少女士與閨蜜共渡時光之選，2026年的酒店下午茶又會有甚麼驚喜跟優惠？這次為大家精選的20間酒店下午茶，除了與美容品牌合作，亦有推出不少美食主題的下午茶，立即看看有哪份下午茶最得你歡心！

下午茶推薦1.九龍東皇冠假日酒店星幕：士多啤梨迷必去 低至$168起

現在正是品嚐士多啤梨的最好時間！ 星幕推出「士多啤梨綺韻下午茶」，食客能品嚐多款士多啤梨鹹甜滋味，包括吉列草莓蝦球、鵝肝醬多士配草莓啫喱、和牛臉頰肉配草莓燒汁；而甜點則有櫻花草莓慕絲蛋糕、千層酥、泡芙、開心果撻等，再配上香濃咖啡或精選茗茶，每位只需$168起。

星幕

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕（地圖按此）

電話：3983 0638

士多啤梨綺韻下午茶

下午茶推薦2.悅品酒店‧荃灣COZi Lounge：Häagen-Dazs主題雙人下午茶每位只需$119.6起

平時喜歡打邊爐又喜歡食雪糕的話，COZi Lounge最近跟Häagen-Dazs合作，推出「Häagen-Dazs x COZi Lounge • 茶韻雙人下午茶」，首推Häagen-Daz 雪糕火鍋，另外還有多款精緻鹹食，包括極上阿根廷珍寶紅蝦、三文魚他他伴魚子醬、日式燒鰻魚配壽司蛋等，現在KKday還有快閃優惠低至每位$119.6起。

COZi Lounge

地址：葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層UG（地圖按此）

電話：3891 1938

Häagen-Dazs x COZi Lounge • 茶韻雙人下午茶

下午茶推薦3. 8度海逸酒店：芒果時光下午茶套餐！菲律賓呂宋芒炮製鹹甜美點

8度餐廳推出芒果時光下午茶套餐（$123/位），選用菲律賓呂宋芒炮製多款鹹甜美點，包括芝士焗黑松露肉醬配脆多士、芒果水牛芝士雞肉開邊三文治、芒果芝士撻及皇牌芒果拿破崙等，連無限量供應咖啡或茶，芒果控最愛！另外果漾蜜語下午茶正在推出買一送一優惠，低至$99/位。下午茶時段消費滿港幣400元，可免費泊車2小時。

8度餐廳

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖（地圖按此）

電話：2126 1960

香芒の誘惑下午茶。

下午茶推薦4.嘉里酒店：2月份推出3款下午茶

下午茶都可以眼花繚亂？黃埔嘉里酒店在2月份分別推出3款下午茶，包括璀璨冬日黑松露下午茶（優惠價$575/2位）、「草莓戀曲」情人節下午茶（優惠價$749/2位）以及「迎春接福」新春下午茶（優惠價$749起/2位），冬日黑松露下午茶以矜貴頂級黑松露入饌，呈獻一系列精緻鹹甜美點，好像黑松露栗子忌廉湯揭開序幕、黑松露意式奶凍、雞蛋沙律三文治配黑松露忌廉等；而情人節下午茶則以香甜多汁的士多啤梨為主題，最後的「迎春接福」新春下午茶只在2月16至22日呈獻，以皇帝蟹、魚子醬及鴨肝等矜貴食材，匠心呈獻一系列鹹甜美點。茶點更以柑桔及炮仗為設計靈感，祝願客人於新一年好運連連，喜氣洋洋。現在於KKday預約還有85折優惠！

香港嘉里酒店大堂茶座

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓（地圖按此）

電話：2252 5237

「草莓戀曲」情人節下午茶

下午茶推薦5.六國酒店：六國酒店×GLYCEL「煥妍鑽肌」下午茶 送GLYCEL美肌禮品+護理療程

六國酒店與瑞士頂尖肌膚科研專家GLYCEL再次攜手合作，隆重推出「煥妍鑽肌」二人下午茶體驗（優惠價$249/位）。此次聯乘以GLYCEL的「高效細胞再生科技深度修護肌膚」為靈感，將創新的護膚理念融入精緻的餐飲藝術，為賓客打造一場煥活身心的奢華下午茶。酒店大廚以「高效修護‧肌耀鑽光」為創作核心，精心設計多款蘊含美肌概念的鹹甜美點，旨在達到「水、嫩、亮、白、緊、彈、潤」的極緻效果。

凡惠顧「煥妍鑽肌」下午茶，每位顧客可獲贈GLYCEL美肌禮品乙份，而且憑療程換領信可於指定GLYCEL美妍中心免費享用燕窩高效緊緻修護療程、高溫瑜伽鬆筋刀．小腿減壓舒緩療程、或全身穴位按摩等護理療程。

Le Menu

地址：灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓（地圖按此）

電話：2866 3808

「煥妍鑽肌」二人下午茶

下午茶推薦6.歷山酒店：情迷「紫」刻下午茶送美酒

浪漫不一定需要付出高昂價格，歷山餐廳最新推出的下午茶人均不用$200.00。情迷「紫」刻下午茶（優惠價$199/位）包括羅勒青醬香煎大蝦配窩巴、煙三文魚紅桑子忌廉芝士包、炸釀芝士意大利飯球；西班牙火腿蜜瓜卷，以及蛋黃醬鮮蝦墨西哥薄餅卷。另外還有6款甜點，外脆內軟的紅莓鬆餅、擁有淡雅花香的玫瑰花瑪德蓮、薰衣草士多啤梨慕絲蛋糕、香芋芝士蛋糕、紅石榴奶凍以及紫薯拿破崙滿足感十足。下午茶已包括可享用指定紅酒、白酒、葡萄汽泡酒一杯，讓美酒的馥郁香氣相伴；或可選擇葡香檸露一杯，以果香與清爽氣息點綴浪漫時光；加上無限添飲即磨咖啡或Tea WG優質茗茶。

情迷「紫」刻下午茶

供應時段：即日起至3月31日

歷山餐廳

地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂（地圖按此）

電話：3893 2868

情迷「紫」刻下午茶

下午茶推薦7.WOOBAR：本地食材製「綻放‧蜜語」下午茶

食下午茶都可以支持本地食材！WOOBAR以頌揚香港本地風土為核心，推出「綻放‧蜜語」下午茶（優惠價$580/2位），下午茶最特別之處，將聚焦於秋冬採集、風味層次獨特的稀有鴨腳木蜜。行政餅廚顏健邦師傅與團隊匠心設計出一系列鹹甜點心，巧妙地將蜂蜜獨特的甘苦韻味融入其中。

鹹點精選以精緻的青蜜燒鰻魚展開，緊接著是濃郁的蜜糖芥末火腿牛油梨醬芝士三文治。甜點精選則充分展現了蜂蜜非凡的多樣性，包括荔枝蜂蜜杏仁白朱古力蛋糕、龍眼蜂蜜柑橘柚子果撻、桉樹蜂蜜法式橙酒香草酵母蛋糕，但整個下午茶最大的亮點必數招牌香港鴨腳木蜂蜜茉莉花鬆餅，再佐以自家製金橘醬與英式奶油忌廉。

WOOBAR

地址：九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店6樓（地圖按此）

電話：3717 2889

「綻放‧蜜語」下午茶

下午茶推薦8.香港喜來登酒店視佳廊：享櫻花春日下午茶 可獲贈ACCA KAPPA香水及身體護理限量體驗套裝

食下午茶都有禮物收？說的是喜來登酒店頂樓視佳廊 (Sky Lounge) 的「櫻花春日下午茶」（優惠價$304/位），酒店跟意大利百年經典品牌ACCA KAPPA攜手合作，推出全新春季限定下午茶，以ACCA KAPPA的皇牌「Sakura Tokyo東京櫻花」香水系列為靈感，將櫻花的淡雅芬芳與春天的輕盈美學融入精緻美饌中，為意大利及日本經典小食甜點換上櫻花的嬌美衣裳，重新呈現成一系列清新的東京粉櫻甜鹹糕點。凡惠顧「櫻花春日下午茶」的賓客，更可獲贈ACCA KAPPA精心準備的限量體驗套裝乙份、 ACCA KAPPA門店邀請卡乙張及專屬購物禮遇（總值$250）。

視佳廊Sky Lounge

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓（地圖按此）

電話：2732 6909

櫻花春日下午茶

下午茶推薦9.唯港薈The Market：日本岩手縣大船渡直送 怪物級真蠔下午茶

下午茶不再只是甜點限定！ The Market 首次以日本時令特大生蠔為主題，推出「極尚蠔饗」（$468起/位）！下午茶食客可細味兩款來自日本岩手縣大船渡鮮味十足的頂級生蠔，配搭豐盛的日式海鮮丼；最後品嚐清新細膩的清酒雜莓雪葩及香濃回甘的自家製焙茶巴斯克芝士蛋糕，每位客人更可免費獲贈精選清酒一杯，為下午茶時光增添驚喜！

The Market

地址：九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈2樓（地圖按此）

電話：3400 1300

極尚蠔饗下午茶

下午茶推薦10.麗思卡爾頓酒店大堂酒廊：高空嚐經典下午茶

想一邊嘆下午茶，一邊飽覽香港維多利亞港景觀， 位於102樓的大堂酒廊是經典下午茶場所的最佳選擇。大堂酒廊推出香港麗思卡爾頓酒店經典下午茶（星期一至四$787/2位用，星期五至日及公眾假期$835/2位用），保留傳統下午茶的精緻茶點之餘，同時酒店廚師團隊又巧妙地為經典的茶點增添幾分玩味。鹹點方面包括三款簡單卻別緻的三文治，包括經典蛋黃醬三文治、蘇格蘭煙三文魚配刁草和酸忌廉三文治，以及奢華的佩里戈爾松露鴨肝醬三文治。甜點重點推介野莓雲呢拿拿破崙蛋糕，酥脆的千層酥皮和柔滑的雲呢拿忌廉，配合酸甜馥郁的野莓，增添果香與自然酸甜。

大堂酒廊

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店102樓（地圖按此）

電話：2263 2270

大堂酒廊下午茶。

下午茶推薦11.JW萬豪酒店：與芬蘭知名設計品牌Marimekko合作推出「花悅綻放」下午茶

芬蘭知名設計品牌Marimekko的設計可以說是無處不在，最近JW萬豪酒店將與芬蘭知名設計品牌Marimekko聯手推出「花悅綻放」主題下午茶($708/2位)，以藝術美學演譯北歐經典滋味，精緻甜點採用映照Marimekko全新2026春季家品系列的色調，配襯櫻花粉Unikko印花圖案，除了美食以外，最為人熟悉的經典印花Unikko圖案家品系列將The Lounge寬敞開揚的空間注滿繽紛藝術氣息。

The Lounge（JW萬豪酒店）

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂（地圖按此）

電話：2810 8366

「花悅綻放」主題下午茶

下午茶推薦12.瑞吉酒店：聯乘Venchi呈獻朱古力藝術下午茶 送贈限量版Venchi朱古力禮盒

喜歡朱古力的話，就千萬不能錯過瑞吉酒店與Venchi聯名打造的朱古力藝術下午茶（$888/2位），這次的下午茶以一系列靈感源自Venchi的創意點心，燉牛肉酥則以無糖黑朱古力與蘊含泥土芬芳的羊肚菌為核心，包裹於精緻酥皮之中;特濃黑朱古力可麗露內含飽滿濃郁的甘納許，黑朱古力青檸蛋糕層疊特濃朱古力慕斯與清新青檸奶油醬、無麵粉海綿蛋糕及朱古力脆餅。凡訂購Venchi下午茶套餐的賓客，將獲贈限量版Venchi朱古力禮盒，數量有限，送完即止。

The Drawing Room

地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓（地圖按此）

電話：2138 6800

Venchi朱古力藝術下午茶

下午茶推薦13.樂聚廊：新任糕餅主廚上場！新年迎春納福下午茶

新的一年剛開始，不少下午茶都會加入新年元素，港麗酒店樂聚廊就推出「迎春納福下午茶」（優惠價$340/位），由新任糕餅主廚冼湯美率領團隊合力打造，將新春吉祥物化為精巧美點。各款精緻味美的鹹點美點以中國風古典層架呈上，全以人手巧製而成，將經典中式美點融匯現代藝術氣韻，充滿賀年特色，當中最可愛首推以精細手藝打造立體的「招財進寶」花生蔗糖慕絲蛋糕。「新春大吉」柑桔慕絲蛋糕以柑桔造型亮相。下午茶更附上熱呼呼的薑汁芝麻湯圓，有闔家團圓之意。

樂聚廊

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層（地圖按此）

電話：2822 8891

迎春納福下午茶

下午茶推薦14.香港麗晶酒店：與本地銅藝品牌合作 推出一星期限定綻愛下午茶

為慶祝情人節，香港麗晶酒店與本地銅藝品牌抒銅 (COXPER)合作推出﹐只供應一星期的「The Journey of Love 綻愛下午茶」（優惠價$788起/位）。本地銅藝品牌抒銅匠心打造精緻下午茶層架「The Blooming Swans」，這件流光溢彩的銅藝作品象徵恆久的愛與深思的匠藝，每塊銅片皆可循環再用、重新設計或延展應用，詮釋美感與可持續性之間的平衡。其雋永設計隨四季更迭，可在每個季節展示全新推出的糕點，與自然萬物復甦的韻律互相呼應，每位客人包括一杯香檳，下午茶更在中午12點至6點供應，供應時段為2月9日至15日。另外亦有經典下午茶可選，於KKday可設優惠價低至$400/位。

香港麗晶酒店 大堂酒廊

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂（地圖按此）

電話：2313 2313

The Journey of Love 綻愛下午茶

下午茶推薦15：Salisterra x Mi Xun Teahouse 謐尋茶室下午茶

平時喜歡吃茶的甜點？Salisterra與成都居舍榮獲米芝蓮殊榮的謐尋茶室聯乘推出2026年首個限定四川風味下午茶體驗，是次跨居舍合作體現出兩間居舍對創意及可持續發展的追求，謐尋茶室以其精緻素食及可持續餐飲理念聞名，連續五年榮獲米芝蓮一星殊榮，同時為成都唯一一間榮獲米芝蓮綠星的餐廳。是次合作秉持可持續餐飲原則，為客人帶來一系列以新鮮時令食材入饌的精緻茶點。下午茶菜單設有多款以四川口味為靈感的茶點，包括美味可口的雲南羊肚菌、川味蓮藕及招牌菠菜擔擔麵、桂花米酒芋頭糕、黑芝麻馬卡龍等美饌。kkday正推出快閃優惠，第二位半價並每位送一杯無酒精雞尾酒，低至$289起/位。

Salisterra

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場居舍49樓（地圖按此）

電話：3968 1106

Salisterra x Mi Xun Teahouse 謐尋茶室下午茶

下午茶推薦16.半島酒店：經典下午茶與天星小輪「世星號」維港遊

以為半島酒店的下午茶已經夠經典？適逢遠東貴婦開業96週年及香港另一經典品牌天星小輪創業126週年，兩個本土傳奇携手合作推出的海上美食體驗維港半島經典下午茶（優惠價$1,804起/2位），下午茶之旅讓客人於「世星號」上一邊享用由半島酒店廚藝團隊悉心製作的下午茶餐點，一邊欣賞維多利亞港的沿岸美景。還有獨具魅力的現場音樂演出，但要留意下午茶有指定的衣著要求。

上船地點：尖沙咀天星碼頭（地圖按此）

維港半島經典下午茶

下午茶推薦17.Madame Fù：中環古蹟享粉霧漫蝶・花漾下午茶 贈送招牌無酒精雞尾酒

Madame Fù位於中環大館，環境優美，甜點部主廚以「蝶舞繁花」為靈感（優惠價$327起/位），將當季鮮材化為指尖藝術，好像桂花雪梨白雪耳糖水果凍、菠蘿椰子慕絲、藍芝士煙三文魚意式三文治等，於KKday預訂還可贈送招牌無酒精雞尾酒。

Madame Fù

地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓（地圖按此）

電話：2114 2118

粉霧漫蝶・花漾下午茶

下午茶推薦18.香港文華東方酒店：下午茶嚐招牌玫瑰果醬

香港文華東方酒店 Mandarin Oriental, Hong Kong 向來以傳統英式下午茶聞名，於酒店閣樓的快船廊 Clipper Lounge 及Café Causette均有供應。英式下午茶餐單（優惠價$345起/位）包括各款精選三文治或麵包、一系列於文華餅店熱賣的法式甜點，以及不可不提的經典英式鬆餅及提子鬆餅，並配上酒店馳名的玫瑰果醬及奶油忌廉。此外，賓客可選擇不同飲品以供配搭，包括精選茗茶、咖啡、熱朱古力等。另外亦有新年及情人節主題下午茶供應。

快船廊

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓（地圖按此）

電話：2825 4007

英式下午茶餐單

下午茶推薦19.合和酒店：大堂咖啡廳 X SOFINA ALBLANC 潤白光蘊下午茶

平時有沒有用開SOFINA的朋友？今次SOFINA Hong Kong聯乘合和酒店大堂咖啡廳，精心呈獻「潤白光蘊下午茶」（優惠價$445/2位），將護膚靈感化成一口口精緻美點，為你帶來由內而外嘅輕盈亮澤享受。酒店以 ALBLANC 潤白美肌新系列「抗糖化雙效護理」為靈感，匠心打造 4 款天然甜味甜點，呼應深層滋潤與雙重抗糖化精髓，再配搭開胃鹹點同伯爵茶鬆餅，低負擔又有質感，讓下午茶都變成一場美肌儀式。每位享用下午茶的賓客，更可獲贈SOFINA ALBLANC潤白美肌旅行套裝（價值 $500）及禮遇邀請卡一份。

合和酒店大堂咖啡廳

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓（地圖按此）

電話：2620 2765

潤白光蘊下午茶

下午茶推薦20.張保仔號：75分鐘維港海上之旅 享Dim Sum Library點心

張保仔號仿照18世紀三桅海盜船製造，標誌性的紅色帆布在維港非常醒目，融合了中式復古外觀與現代舒適的設計。張保仔號設有75分鐘的下午菜之旅，船客可享用精心製作的二人下午茶（$399起/位），同時欣賞維港兩岸景色。當中的點心是由Dim Sum Library廚師精心製作再配合來自 Aqua 餐廳的美味蛋糕和甜點。

上船地點：尖沙咀碼頭/中環碼頭

海上下午茶之旅

