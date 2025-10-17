下半年最強冷空氣襲內地 多地降溫逾10℃

【on.cc東網專訊】今年下半年來最強冷空氣過程正在影響內地，北方多地已迎來首場降雪，周四（16日）對內蒙古中部、西北地區東部造成明顯影響，部分地區降溫幅度逾10℃。此次冷空氣影響範圍廣、持續時間長，周五至周六（17至18日）料主要影響華北、東北、黃淮等地，西南地區東部到黃淮、江淮一帶雨勢仍強，東北地區雨雪天氣持續，黑龍江降雪將再增多，周六起淮河以南也將陸續出現降溫。

受冷空氣影響，未來一周北方大部的氣溫將持續偏低，京津冀的最高氣溫周五起將維持在10至15℃之間，東北地區大部的最高氣溫降至個位數。其中哈爾濱周五的最高氣溫將只有1℃，再創立秋後新低。周六起最低氣溫0℃線將南壓到華北北部一帶，最低氣溫10℃線會南壓至河南南部到湖北北部一帶，瀋陽、呼和浩特、西寧的最低氣溫將在立秋後首次降至0℃或以下。南方大部的最高氣溫周六起也將陸續由偏高轉為偏低，最高氣溫30℃以上的區域會逐漸消退。下周一（20日）前後，江南、華南大部的最高氣溫將降至不足20℃，江南部分地區最高氣溫僅約15℃。

華西至黃淮一帶的降雨周四進入最強時段，湖北和重慶交界一帶雨勢較強，內蒙古東北部等地仍有降雪出現。中央氣象台周五發布大風和暴雨藍色預警，預計當日內蒙古、黑龍江、吉林、西藏等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，周四至周五重慶、貴州等地局地有100至120毫米大暴雨，部分地區伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。

