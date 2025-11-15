下半年首場大寒潮續影響多地 中俄界江饒河段入流冰期

【on.cc東網專訊】內地周六（15日）繼續發布大風和寒潮藍色預警，預計未來3日，寒潮繼續影響北方和中東部地區。下周二（18日）前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖北北部一帶，也是今年下半年以來影響內地的首場大範圍寒潮天氣。

中央氣象台預測，周六至下周一（17日）受寒潮影響，北方和中東部地區將自西向東和自北向南先後出現大幅度降溫，日平均或最低氣溫普遍下降6至10℃。其中內蒙古中西部、陜西南部、重慶北部、河南西部、湖北西部等地，將下降12至14℃，部分地區降溫可超過14℃。

受持續強冷空氣影響，中俄界江烏蘇里江饒河段水域周五（14日）進入流冰期，較往年提前約10天。隨着氣溫不斷降低，中俄最大界湖興凱湖今年明水期捕撈亦於同日結束，湖面逾200艘漁船全部撤出作業場所，禁止一切捕撈作業。

