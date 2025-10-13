下周轉涼｜東北季候風將影響華南 下周三最低氣溫 22 度｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】踏入 10 月中旬，料本港將漸有涼意。天文台在今早（13 日）的九天天氣預報表示，預料一股東北季候風會在下周初影響華南，氣溫稍為下降，其中天文台預測下周三（22 日）最低氣溫會降至 22 度。

天文台說，隨著現時影響廣東沿岸的低壓槽遠離及受高空反氣旋影響，未來數日廣東沿岸天色大致良好，天氣炎熱，預計本周多日最高氣溫仍然達 32 度，不過氣溫會在周日（19 日）、周一（20 日）開始稍為下降，其中周二（22 日）最低氣溫會降至 23 度，當日大致多雲，有幾陣驟雨，出外市民可能需要帶備雨具。

另外，天文台指一個低壓區會在本週後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在週末期間移向呂宋一帶。受東北季候風影響，其隨後路徑及發展存在變數。

人工智能預報模式 Google FNV3 亦指，上述低壓區會在周末移向呂宋，不過由於相關預測比較遠期，後續走勢難確定，宜繼續觀望。

香港九天天氣預報，2025年10月13日11時30分

Google FNV3 集合預報模式，預期西北太平洋低壓區走向及強度。（資料擷取時間：香港時間 10 月 13 日凌晨 2 時）（SMCA）