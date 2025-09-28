下學年起增資助院校非本地生學額 教育局：絕不資助非本地學生

【on.cc東網專訊】新一份《施政報告》提出，下學年起，每間資助專上院校的非本地生自費學額，將由4成增至5成。教育局局長蔡若蓮表示，調整不會影響本地生的資源，院校須考慮是否用盡配額，又強調政府絕對不會資助非本地學生。被問及本港的非本地生是否以內地生為主，蔡若蓮指現時全球最大的留學輸出國是中國和印度。另外，她指明年當局會推出北都大學城概念發展綱要。

蔡若蓮今日（28日）在電台節目表示，直資學校在課程、教學語言、收生機制或津貼模式，有相對充足條件，並不會影響本地學生入學機會。她指有直資學校表達，期望能增加收生額，吸收更多非本地生，考慮到課程、師資及配套等因素，相信學校會逐年遞增，不會一下子大幅增加非本地收生。

為了招攬更多國際教研人才和學生，《施政報告》提出，由教育局會成立「留學香港專班」。蔡若蓮指專班會聯繫政府不同部門，並會與八大院校一同到外宣傳「留學香港」品牌，吸引對香港認識不多，但具有出外留學潛力的國家和地區，例如東盟及一帶一路國家。

被問及本港的非本地生是否以內地生為主，蔡若蓮指現時全球最大的留學輸出國是中國和印度，強調增加非本地生數量外，多元化及國際化都很重要。她認為香港的天然資源不多，除了外匯儲備，人才儲備亦相當重要，可為國家發展培育更多創科頂尖人才。

就教育局在優質教育基金預留20億港元，支援中小學數字教育。蔡若蓮表示，學生未來面對的是人工智能世界，要學習人工智能素養、應用價值觀、能力和態度。她預計學校會利用有關金額投放在軟硬件，以提升校園應用人工智能的環境，以及教學輔助等。

對於北部都會區大學城，政府提出成立「大學城籌劃及建設組」。蔡若蓮表示，政府非常重視北都發展，目前小組已開展工作，正參考世界不同大學城的發展模式和成功經驗，預計明年會推出概念發展綱要，認為推展進度已經很快。

蔡若蓮又指去年已與本港大專院校的代表會面，詢問對北都大學城的初步意向。她指大學城三個板塊，包括牛潭尾、洪水橋和新界北，各自有不同定位，希望院校提交意向書時，要考慮如何配合北都發展，強調建設大學城並非單單讓院校興建新校舍。

