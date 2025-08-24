焦點

潘浠淳父母宣布放棄獎項　轟吹哨人網絡欺凌

下一代 iPhone 將於明年發佈，配備四顆相機、Touch ID 及 Apple 自家蜂窩模組

Bloomberg 的 Mark Gurman 今天在其 Power On 通訊中透露了一些關於即將推出的可摺疊 iPhone 的更多細節。

根據報導，這款可摺疊 iPhone 將像書本一樣打開，顯示出更大的內部顯示屏，類似於許多 Android 可摺疊手機。可摺疊 iPhone 將配備五個攝像頭，其中一個位於前屏，一個在內部，還有兩個在背面。它還將使用 Touch ID 作為生物識別技術，並採用 Apple 自家的蜂窩調製解調器進行連接。

五個攝像頭的配置支持其多功能的形態設計。關閉時，可摺疊 iPhone 可以像普通 iPhone 一樣使用，配備一個 5-6 吋的外部觸控屏。

這款手機將配備一個前置攝像頭，而主後置攝像頭的解析度預期會更高，可以用來拍攝更優質的照片。

第二個後置攝像頭可能用於超廣角或長焦拍攝，目前尚不清楚具體功能。

當手機展開以顯示 8 吋的內部大屏時，第五個攝像頭鏡頭將作為主自拍攝像頭使用。

Apple 的 C1 調製解調器首次出現在 iPhone 16e 中，該芯片還將出現在纖薄的 iPhone 17 Air 型號中。明年，Apple 將推出其下一代 C2 調製解調器，支持更快的速度，而 C2 調製解調器將被包括在這款可摺疊設備中。

