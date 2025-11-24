不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰

ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。

播出的首集，節目請來主持之一鄧小巧與其外籍丈夫「白先生」作為第一對嘉賓，分享二人由拍拖到結婚的點滴，以及如何在跨文化、跨年齡差異之中學懂磨合與體諒。節目一開始，Adams便問二人對對方的第一印象。「白先生」直言覺得對方「Very pretty」。小巧則透露，二人當初透過網絡認識，身在另一地區的「白先生」為了與她見面，不惜花上約九百港元交通費專程赴約，這份認真態度令她印象非常深刻。談到由歌手變成人妻的心路歷程，小巧亦坦言做人妻比做歌手困難。她解釋婚姻生活是兩個人的關係，需要共同面對，並不能依靠外人幫忙。

阿正問夫妻爭吵時如何收科，小巧笑言，自己在吵架時最常向丈夫大喊：「I wish you speak Cantonese！」；「白先生」在旁補充，每當小巧不知道如何用英語「還擊」，便會顯得特別沮喪。兩人也不諱言，文化差異為日常相處帶來不少小誤會。小巧舉例指，「白先生」說自己很疲倦，她出於關心說了一句「Go to sleep」，在她眼中是體貼叮囑，但「白先生」卻會覺得這句說話像在「管著自己」，反映出中西文化在語氣與解讀上的落差。

除了文化背景，年齡差距亦是外界最關心的話題之一。原來小巧與「白先生」年齡相距十五年或以上，不過「白先生」認為，當大家過了三十歲，年齡數字已不是關係的關鍵因素。小巧亦表示，當初拍拖時其實沒有「一定要結婚」的念頭，所以從未把年齡視為障礙。真正推動兩人走進婚姻的，是日復日的堅持——無論工作多忙、多累，他們每天也會通話、Facetime三至四次，風雨不改，以有規律的面對面式溝通大大鞏固了彼此間的關係。

為了這段感情，「白先生」更主動提出由加拿大搬到香港與小巧共同生活。小巧坦言，非常感激對方願意為自己放下當地的朋友和原有生活圈子。談到真正令二人感到「文化衝擊」的地方，她笑言竟然是飲食習慣：「白先生」堅持每日早餐都要有煎蛋、乳酪和咖啡等西式餐點；偶爾二人同桌吃晚餐，畫面會變成「白先生」在切牛排，而小巧則在旁邊自顧自打邊爐。

節目尾聲，阿正追問「白先生」，究竟比較喜歡歌手身份的小巧，還是人妻身份的小巧？「白先生」回答更喜歡她作為人妻的一面，並笑稱「女人最重要係綁得住男人個胃。」小巧再問，那麼自己在台上表演時是否會變得特別有魅力？「白先生」則回應，舞台上的「鄧小巧」可以讓觀眾去喜歡和欣賞，而他自己則可以擁有小巧的「全部」。一番甜到漏的告白，瞬間令主持們「肉麻到打冷震」。

