張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。
播出的首集，節目請來主持之一鄧小巧與其外籍丈夫「白先生」作為第一對嘉賓，分享二人由拍拖到結婚的點滴，以及如何在跨文化、跨年齡差異之中學懂磨合與體諒。節目一開始，Adams便問二人對對方的第一印象。「白先生」直言覺得對方「Very pretty」。小巧則透露，二人當初透過網絡認識，身在另一地區的「白先生」為了與她見面，不惜花上約九百港元交通費專程赴約，這份認真態度令她印象非常深刻。談到由歌手變成人妻的心路歷程，小巧亦坦言做人妻比做歌手困難。她解釋婚姻生活是兩個人的關係，需要共同面對，並不能依靠外人幫忙。
阿正問夫妻爭吵時如何收科，小巧笑言，自己在吵架時最常向丈夫大喊：「I wish you speak Cantonese！」；「白先生」在旁補充，每當小巧不知道如何用英語「還擊」，便會顯得特別沮喪。兩人也不諱言，文化差異為日常相處帶來不少小誤會。小巧舉例指，「白先生」說自己很疲倦，她出於關心說了一句「Go to sleep」，在她眼中是體貼叮囑，但「白先生」卻會覺得這句說話像在「管著自己」，反映出中西文化在語氣與解讀上的落差。
除了文化背景，年齡差距亦是外界最關心的話題之一。原來小巧與「白先生」年齡相距十五年或以上，不過「白先生」認為，當大家過了三十歲，年齡數字已不是關係的關鍵因素。小巧亦表示，當初拍拖時其實沒有「一定要結婚」的念頭，所以從未把年齡視為障礙。真正推動兩人走進婚姻的，是日復日的堅持——無論工作多忙、多累，他們每天也會通話、Facetime三至四次，風雨不改，以有規律的面對面式溝通大大鞏固了彼此間的關係。
為了這段感情，「白先生」更主動提出由加拿大搬到香港與小巧共同生活。小巧坦言，非常感激對方願意為自己放下當地的朋友和原有生活圈子。談到真正令二人感到「文化衝擊」的地方，她笑言竟然是飲食習慣：「白先生」堅持每日早餐都要有煎蛋、乳酪和咖啡等西式餐點；偶爾二人同桌吃晚餐，畫面會變成「白先生」在切牛排，而小巧則在旁邊自顧自打邊爐。
節目尾聲，阿正追問「白先生」，究竟比較喜歡歌手身份的小巧，還是人妻身份的小巧？「白先生」回答更喜歡她作為人妻的一面，並笑稱「女人最重要係綁得住男人個胃。」小巧再問，那麼自己在台上表演時是否會變得特別有魅力？「白先生」則回應，舞台上的「鄧小巧」可以讓觀眾去喜歡和欣賞，而他自己則可以擁有小巧的「全部」。一番甜到漏的告白，瞬間令主持們「肉麻到打冷震」。
其他人也在看
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 1 天前
Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場
相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆
前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 19 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 1 天前
MAMA 2025｜三大亮點率先曝光 《Kpop 獵魔女團》、SJ出道二十週年特別舞台等七大演出惹期待
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日至 29 日一連兩日在香港啟德主場館舉行,以華麗閃耀陣容及精彩舞台表演吸引全球樂迷。今次是 MAMA AWARDS 事隔七年重臨香港,並將呈獻三大亮點,勢必改寫 K-POP 歷史。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
《非常盜3》實感魔術挽回上集劣勢 惟距離佳作還有很遠距離｜影評
《非常盜3》故事講述騎士魔術團消聲匿跡多年後，一群年輕魔術師以他們的名字執行任務，終吸引他們再次現身，並告知背後的「天眼」有新任務要他們一同合作，找出黑市鑽石商背後的陰謀。當年首集《非常盜》跑出，正是結合魔術與諜戰式任務，只可惜第二集過度誇張已難有實感。第三集初看或覺得，怎麼又重走了上集的毛病，再誇張地玩CG特技？這還算是魔術還是超能力？沒料到，今集正以此吸引觀眾，解釋得這一切的可行性；緊隨的一連串任務，也沒有濫用CG或雜耍式表演示人，一場一鏡直落的魔術表演，更大膽在大銀幕與觀眾玩場魔術與心理遊戲。重頭戲亦回歸首集好感，讓觀眾真覺在大銀幕看了場魔術表演。Yahoo Movies HK ・ 12 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
寫《世外》的人是個怎樣的人
《世外》編劇及監製楊寶文（Polly）這陣子為了電影宣傳忙得不可開交。我問：今次是第幾個訪問？「五十幾個啩，剛 […] 這篇文章 寫《世外》的人是個怎樣的人 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 1 天前
木村拓哉大女戀排球男神！木村心美男友小川智大是真正的《排球少年!!》
木村拓哉與工藤靜香的大女兒木村心美（Cocomi），近日被周刊證實與日本男子排球代表隊新星小川智大熱戀中！這段堪稱「現實版《排球少年！！》」的明星級戀情，瞬間引爆兩大領域的粉絲熱議！推薦閱讀:➤ 木村光希Kōki奪亞洲飛躍演員獎！木村拓哉女兒模特兒出身、IG穿搭品味也超優秀➤ 零緋聞突宣佈結婚，曾是「最想當戀人男星」第一！認識療癒系暖男松下洸平Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 19 小時前
黎明演唱會2026丨12.1優先購票 3月紅館開8場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
黎明將於明年3月於紅館舉行《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，一連開Show八場，票價分$1380及$680兩種，門票發售詳情有待公布。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
韓國「經典搖滾男團」FTISLAND於2025年11月22日，假AXA安盛創夢館西沙GO PARK舉辦的《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》演唱會圓滿落幕。香港作為FTISLAND此次亞洲巡迴的尾站，主唱李洪基帶領貝斯手李在真及鼓手崔敏煥，以搖滾歌曲《Be Free》震撼開場，隨即一氣呵成連唱《Let it go！》、《Flower Rock》、《Time To》等多首經典。李洪基高呼「Are you ready HongKong?」瞬間點燃全場，引領「PRIMADONNA」（粉絲名稱）陷入瘋狂，展開一整晚的跳唱派對！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
迪士尼與彼思創意爆燈新作！《狸想奇兵》電影預告
《狸想奇兵》故事大綱： 迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《反斗奇兵》系列 (Toy Story)班底，又一創意爆燈原創鉅製《狸想奇兵》。電影除了充滿彼思只此一家的幽默風格外，又像《阿凡達》加上《職業特工隊》再加上自然記錄片《天與地》，集驚喜刺激、爆笑窩心，令全球粉絲熱切期待！熱愛大自然和動物的環保少女美寶，利用科學家全新發明的「躍跳技術」，把意識轉移到一隻超萌機械河狸身上，潛入動物王國，發現不為人知的驚天大秘密，展開一場超越想像的刺激動作搞笑大冒險！ 迪士尼與彼思《狸想奇兵》2026年3月5日大銀幕上映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 18 小時前
特朗普：應收縮ABC及NBC電視台規模
美國總統特朗普表示，任何美國電視網絡都不應該擴張，憂慮左翼新聞網絡可能會繼續壯大，認為ABC及NBC簡直就是一場災難，因這兩間電視台實際上是民主黨的喉舌。 特朗普稱，這兩間電視台應被視為向激進左翼所作出的非法宣傳活動，絕不允許假新聞媒體擴張，如果要說的話，相反理應將它們規模縮小。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 15 小時前