不倫雙重爆雷後代言全滅！ 永野芽郁清純標籤撕裂！
永野芽郁風波後的低調轉身！
哇，日本演藝圈這年頭真熱鬧，永野芽郁這位從NHK晨間劇竄紅的清新女孩，2025年卻因田中圭不倫疑雲和坂口健太郎三角關係報導，形象像過山車般下滑。
原本代言滿手，從飲料到化妝品十幾個全被撤，傳出違約金壓力山大，有人猜她得賣掉東京高級公寓緩解，但事務所低調處理，
她本人則剪去長髮接Netflix原創片，展現低調復工的韌勁。粉絲在X上議論紛紛，有人心疼「芽郁別急，慢慢來」，也有人好奇這波低谷後的她，會不會帶來新驚喜？
風波起因的連環報導：從不倫疑雲到三角關係的媒體風暴
一切從2025年4月《週刊文春》爆料田中圭不倫開始，永野被指介入已婚男星，事務所堅稱「只是前輩後輩」，但CM影片和廣告海報全下架，大河劇《豊臣兄弟！》也自請辭退。
沒喘口氣，9月又傳坂口健太郎同棲中與她親密，事務所這回認「過去交往，但不知他有另一半」，讓網友直呼「這轉折太快」。坂口所屬Tristone事務所氣氛尷尬，
社長小栗旬頭痛不已，田中圭復工快，永野卻實質休止。圈內人透露，女性觀眾支持下滑嚴重，地上波復歸路遙遙，但她沒閒著，悄悄剪短髮準備新作。
代言撤下的經濟餘震：違約傳聞與公寓賣房的市場猜測
永野過去是CM女王，2025年前手握十幾個大牌，風波後全數歸零，業界估違約金數億到十億日圓不等，有人說事務所先墊付，後從酬勞扣；
也傳她想自掏腰包，考慮賣2023年買的東京4億日圓公寓（約台幣8500萬）。不過這公寓傳聞未證實，她資產足夠撐陣子，粉絲安慰「芽郁家底厚，別慌」。
Netflix片酬估1.6億日圓左右，讓她短期無憂，圈內笑說「這波休止，反倒讓她專心挑劇本」。
Netflix新片的短髮宣言：韓國原作的瘋狂女權戀愛故事
低谷中，2025年12月3日Netflix宣布《僕の狂ったフェミ彼女》（我那瘋狂的女性主義女友），永野主演韓國小說改編的狂野愛情喜劇，她剪短茶棕髮，展現「不再當好女孩」的決心。
原作者ミン・ジヒョン感謝「芽郁會給故事新生命」，導演小林啓一讚她演技細膩。男主角木戶大聖是田中圭、坂口健太郎同門後輩，這巧合讓Tristone內部微妙，
粉絲調侃「這劇本也太戲劇化」。永野為角色轉型，訪談暗示「想挑戰不同面向」，這片2026年上線，成她風波後首個大作。
事務所與圈內的微妙氣氛：Tristone緊張與粉絲的分歧聲浪
Tristone因田中、坂口連環報導，內部傳氣氛緊繃，小栗旬社長壓力不小。永野事務所則護航到底，坂口案認過去卻否認知情，田中案全程否認。
網上意見兩極，有人批「肉食系標籤難撕」，也有人挺「私人事，演技才是重點」。她X和IG低調更新日常，粉絲數未掉反漲，證明核心支持穩固。
Japhub小編有話說
嘖嘖，永野芽郁這波風波聽來曲折，代言飛了傳聞賠償大，但Netflix短髮復出這招帥氣，證明女孩韌性強。
下次看她新片，記得多支持，演藝路長著呢。有你的芽郁最愛角色，留言來聊，一起等這位短髮女孩的逆風翻盤！
