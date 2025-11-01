舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
不僅人類理性思考！黑猩猩會因證據改變主意
[NOWnews今日新聞] 古希臘哲人亞里斯多德相信，人類是理性的動物，科學界也普遍相信，人類是地球上唯一擁有理性決策能力的物種。然而，這類假設已越來越被認為是過度自負，因為不少動物展現出的智力水準，可能已超越亞里斯多德的想像。近日荷蘭科學家一項研究顯示，黑猩猩還有另一個令人震驚的擬人化特徵，就是當有新的證據出現時，牠們也會調整、改變自己的主意。
根據《紐約郵報》報導，該研究的共同作者、荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）的心理學家施萊豪夫（Hanna Schleihauf）表示，理性並非人類獨有，黑猩猩也共享一些基本的理性思考過程，而所謂理性思考被定義為「基於證據形成信念」的能力，每當新證據出現時，有思考能力的人類或生物，便可以進行權衡，以判斷哪一組證據更有說服力。
為了評估黑猩猩是否具備這類能力，施萊豪夫和她的同事，在烏干達一處黑猩猩保護區進行了一系列實驗，內容是給黑猩猩展示2個盒子，一個裡面裝著蘋果，另一個則沒有。然後，它們需要依據展示的證據進行選擇，比如視覺上直接看到蘋果被放進盒子裡，或是較為微弱的證據，像是聽到盒子裡有可疑的沙沙聲。
在第四階段的實驗中，研究人員分成兩端進行，第一種是搖晃盒子2次，讓黑猩猩聽到同一塊食物在盒子裡發出的沙沙聲；第二種則是讓黑猩猩聽到有「另一塊食物」掉入盒裡的聲音。事情到這裡開始變的有趣，因為實驗結果表明，黑猩猩傾向於選擇新的、補充的證據，而不是重複的證據，這表明它們能夠區分新舊資訊。
而在最後階段的關鍵實驗裡，黑猩猩被引導，牠們先前接收的資訊可能是錯誤的，比如所謂的蘋果，可能只是玻璃上映畫出的圖像，又或者只是盒子裡發出聲響的石頭。在這種情況下，黑猩猩改變主意的次數更多了，它們會摒棄先前有誤導性的證據，轉而相信更可靠的線索。
研究結果讓科學家感到震驚，比如約翰霍普金斯大學研究動物認知的學者克魯佩尼（Christopher Krupenye），雖然並未參與這項研究，但他認同該實驗顯示，動物不僅僅是受簡單的情緒反應驅動，而也具有相當複雜的意識，這項實驗或許證明了黑猩猩的智力，比之前外界認為的更接近人類。
施萊豪夫則總結道，雖然人類和黑猩猩之間，仍存在巨大差異，但相似之處也比人們原先想的還要多。
原文連結：
Fascinating study shows that chimpanzees can change their minds — proving humans aren’t the only rational creatures
Chimps Can Revise Their Beliefs When Shown New Evidence, Study Finds
更多 NOWnews 今日新聞 報導
「黑猩猩之母」珍古德逝世！生前最後訪談曝 提醒現代人1件事
畢生研究靈長類、黑猩猩！英國動物學家珍古德去世 享耆壽91歲
愛喝酒不是你的錯！黑猩猩嗜吃1物如每天1杯啤酒 基因藏關鍵
其他人也在看
神舟21號預計明晚11時44分發射
神舟二十一號載人飛船預計明晚11時44分發射，由執行過神舟十五號任務的張陸擔任指令長，三名航空員涵蓋70後、80後，90後三個年齡層。神舟二十一號航天員乘組將會新開展27項科學與應用項目，並首次在軌實施國內嚙齒類哺乳動物空間科學實驗。另外，中國載人航天工程透露，兩名港澳航天員正開展航天專業技術相關訓練，整體狀態良好，之後再強化訓練，期待他們亮相。(WL)infocast ・ 1 天前
LG電子稱將與Nvidia擴大在AI、機器人領域合作
LG電子今日表示，將與美國科技巨頭Nvidia就擴大機器人、智能工廠等實體人工智能產業合作達成協議。LG電子在新聞稿中表示，LG電子將加入Nvidia的人工智能平台生態系統，以增強其機器人能力。並指出，LG電子一直在以Nvidia的人形基礎模型Isaac Groot為基礎開發自己的物理人工智能模型。 LG電子表示，與Nvidia達成共識，收集高品質的數據是實現實體人工智能的關鍵，雙方同意擴大合作，以促進機器人的數據學習。該公司補充說，其他合作領域包括開發基於數字孿生技術的下一代智能工廠解決方案。同時表示，也尋求與Nvidia在人工智能數據中心領域的合作，利用其冷卻解決方案。(CW)infocast ・ 20 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 19 小時前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 18 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 21 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 20 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【Aeon】11.11購物節 精選商品買1送1（01/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！YAHOO著數 ・ 15 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 21 小時前
【UNIQLO】限定優惠 秋冬單品低至$79（即日起至06/11）
Uniqlo今期限定優惠精選秋冬單品，帶來超輕型羽絨外套、寬版牛仔褲、棉質/彈性9分褲及AIRism棉質長袖！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 15 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 1 天前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普籲廢除參院關鍵表決門檻 終結聯邦政府停擺
（法新社華盛頓30日電） 隨著共和黨面臨愈來愈多的壓力，要求儘速恢復政府運作，美國總統川普今天呼籲廢除參議院推進法案所需的關鍵60票門檻，主張以所謂「核子選項」（Nuclear Option），結束政府停擺。採取所謂的『核子選項』，廢除阻撓議事，廢除它！法新社 ・ 16 小時前