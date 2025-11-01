不僅人類理性思考！黑猩猩會因證據改變主意

▲近日荷蘭科學家一項研究顯示，黑猩猩具備一個驚人的擬人化特徵，就是當有新的證據出現時，牠們也會調整、改變自己的主意。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 古希臘哲人亞里斯多德相信，人類是理性的動物，科學界也普遍相信，人類是地球上唯一擁有理性決策能力的物種。然而，這類假設已越來越被認為是過度自負，因為不少動物展現出的智力水準，可能已超越亞里斯多德的想像。近日荷蘭科學家一項研究顯示，黑猩猩還有另一個令人震驚的擬人化特徵，就是當有新的證據出現時，牠們也會調整、改變自己的主意。

根據《紐約郵報》報導，該研究的共同作者、荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）的心理學家施萊豪夫（Hanna Schleihauf）表示，理性並非人類獨有，黑猩猩也共享一些基本的理性思考過程，而所謂理性思考被定義為「基於證據形成信念」的能力，每當新證據出現時，有思考能力的人類或生物，便可以進行權衡，以判斷哪一組證據更有說服力。

為了評估黑猩猩是否具備這類能力，施萊豪夫和她的同事，在烏干達一處黑猩猩保護區進行了一系列實驗，內容是給黑猩猩展示2個盒子，一個裡面裝著蘋果，另一個則沒有。然後，它們需要依據展示的證據進行選擇，比如視覺上直接看到蘋果被放進盒子裡，或是較為微弱的證據，像是聽到盒子裡有可疑的沙沙聲。

在第四階段的實驗中，研究人員分成兩端進行，第一種是搖晃盒子2次，讓黑猩猩聽到同一塊食物在盒子裡發出的沙沙聲；第二種則是讓黑猩猩聽到有「另一塊食物」掉入盒裡的聲音。事情到這裡開始變的有趣，因為實驗結果表明，黑猩猩傾向於選擇新的、補充的證據，而不是重複的證據，這表明它們能夠區分新舊資訊。

而在最後階段的關鍵實驗裡，黑猩猩被引導，牠們先前接收的資訊可能是錯誤的，比如所謂的蘋果，可能只是玻璃上映畫出的圖像，又或者只是盒子裡發出聲響的石頭。在這種情況下，黑猩猩改變主意的次數更多了，它們會摒棄先前有誤導性的證據，轉而相信更可靠的線索。

研究結果讓科學家感到震驚，比如約翰霍普金斯大學研究動物認知的學者克魯佩尼（Christopher Krupenye），雖然並未參與這項研究，但他認同該實驗顯示，動物不僅僅是受簡單的情緒反應驅動，而也具有相當複雜的意識，這項實驗或許證明了黑猩猩的智力，比之前外界認為的更接近人類。

施萊豪夫則總結道，雖然人類和黑猩猩之間，仍存在巨大差異，但相似之處也比人們原先想的還要多。

Fascinating study shows that chimpanzees can change their minds — proving humans aren’t the only rational creatures

Chimps Can Revise Their Beliefs When Shown New Evidence, Study Finds

