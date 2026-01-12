不僅是頒獎典禮！「日本電子競技大獎2025」現場攤位實況報導

2026年1月12日(一)所舉行的「日本電子競技大獎2025(JAPAN eSPORTS AWARDS 2025)」

為表彰日本國內電子競技界所取得的成就與貢獻而舉辦的年度盛典，今年已邁入第三屆。

主要活動雖是頒獎典禮，但現場也同步推出限定內容，包含見面會以及攤位展覽等。

可與實況主、職業玩家同樂的NURO攤位

NURO攤位

在NURO攤位除了設置「快打旋風6」對戰機台外・・・

職業隊伍制服展

由相關企業或品牌贊助的職業隊伍・・・・

REJECT

RIDDLE ORDER

Fnatic

ZETA DIVISION

・・・展示了上述隊伍的制服。

FANTA、takera

還有FANTA(@Fanta_JPN)與takera(@takeraketa)、TOKIGO(@tokidoki77)們的對戰。

在制服上簽名的FANTA

在觀眾見證下進行的對戰會是一場認真的較量。

對戰結束後還可進行紀念合影，能與憧憬中的實境直播主及職業電競選手近距離互動交流。

可試乘JULIBAIK的SUZUKI展區

SUZUKI展區

過去曾在快打旋風聯盟以及東京電玩展會場設置的JULIBAIK「GSX-8R Tuned by JURI」

GSX-8R Tuned by JURI

鈴木株式會社將蛛俐形象與商標融入設計，讓我得以騎乘這輛珠玉般的設計機車進行拍攝。

不管什麼時候看都很美・・・。

會場商品販售區也推出了「TOKIDO紀念郵票套組」等商品

販售商品陣容

商品販售攤位則・・・

TOKIDO紀念郵票套組: 5,500日圓

日本電競大獎2023 標誌T恤: 1,200日圓

日本電競大獎2023 標誌連帽衫: 2,500日圓

日本電競大獎2023 橡膠吊飾: 600日圓

販售有以上商品。

TOKIDO紀念郵票套組

裝在原創活頁夾中的郵票套組可實際使用。

雖然可以使用⋯⋯但應該不會用吧？

日本電競大獎2023 標誌連帽衫

還有印有日本電競大獎2023 標誌的T恤與連帽衫。

設計沉穩卻出乎意料地實惠，堪稱物超所值！

見面會則是與ZETA DIVISION、REJECT選手們的交流

見面會

與ZETA DIVISION、REJECT所屬成員的見面會！

為了與第五人格職業選手交流，粉絲們從上午就開始排隊等候。

Kznk的痛包

還有自備痛包的鐵粉。

見面會實況

電子競技雖可透過直播觀賞，但親臨現場才能體驗的獨特樂趣，正是其魅力所在。

以上是展現電競魅力的2025日本電競大獎！