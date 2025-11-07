不再「糖」突 —— 糖尿科助病人輕鬆控糖

撰文︰九龍東醫院聯網糖尿科顧問護師伍美寶

九龍東醫院聯網糖尿科顧問護師伍美寶

「少甜吖唔該！」近年，越來越多人透過飲食建立健康生活，希望預防包括糖尿病和高血壓等慢性疾病。

據統計，現時全港約有70多萬人患糖尿病，即每10個人便有1人是糖尿病患者。國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病患者將增至92萬人，高達人口的一成三。

若糖尿病控制不當，可能引致多種併發症，包括心臟病、中風、腎病和視網膜病變。糖尿病的成因與飲食習慣、缺乏運動、肥胖有莫大關係，可見預防糖尿病應從改變生活習慣開始。

廣告 廣告

糖尿科顧問護師為其他護士進行培訓，令病患得到適切服務。

糖尿科顧問護師為其他護士進行培訓，令病患得到適切服務。

退休後突急「上糖」？ 醫護助尋找成因

我的一位病人方女士（化名）於2003年確診患有二型糖尿病，確診後首十年倚賴口服糖尿藥物、飲食控制、持續運動及定期家居血糖監察來控制血糖，血糖控制不錯，糖化血紅素的水平能夠維持在7.5%以下。但退休後，體重上升，血糖也越來越高，即使採取胰島素針藥治療，糖化血紅素仍直逼10%。內科醫生遂轉介她到糖尿科中心跟進，並進行糖尿病併發症篩查，更發現她已出現視網膜病變、足病變及輕度腎病變。

方女士頓時感到無助，擔憂可能有失明、截肢及洗腎的風險。糖尿科護士與她一起找出問題成因，發現一切源於作息不定、飲食沒節制和久坐追劇的生活習慣。護士與她訂立短、中和長期目標，包括重設作息模式、選擇合適的運動和飲食，並使用連續性葡萄糖監察儀，更提供情緒支援，重建她的控糖信心。

三個多月後，方女士的糖化血紅素水平已回落至8%，期望能逐步達至標準的7%。她不但建立良好生活習慣，更加入病友互助小組，認識同路人，互相扶持及提醒，重拾動力。

糖尿科顧問護師出席海外週年糖尿教育專家研究會及發表本土糖尿服務發展，互相交流。

專科團隊 成糖尿病人最強後盾

聯合醫院糖尿科團隊包括內分泌專科醫生、糖尿科專科護士、營養師、足病診療師、臨床心理學家、物理治療師、眼科醫生和健康資源中心，作為病患的堅強後盾。團隊秉持「患者為中心」的理念，根據病人臨床情況及需要，編制個人化治療方案，並與不同專科團隊合作，為病人提供適切的個人化服務。

團隊近年開始積極培訓人才，擴展病人服務，包括與腎科合作加強糖尿腎病患者對糖尿足的教育、與上消化道外科成立減重及代謝治療團隊、與物理治療師增設骨質疏鬆服務等。

糖尿科團隊走入社區，推廣健康生活模式。

與社區上「糖」課 推廣「治未病」

除了積極拓展新服務，我作為糖尿科顧問護師，亦與大學合作參與研究，以實證為本，引入創新服務模式，提升及審視服務成效；在兼顧聯網醫院住院及門診服務之外，同時聯繫社區的地區康健站和「護訊鈴」，為服務機構提供職員培訓、個案分析、設定服務方向，令病患可以得到合適的社區糖尿病服務。另外，我又根據「治未病」的長遠慢性病概念，走入社區，推廣健康生活模式。

每年的11月14日為「世界糖尿病日」，旨在提高公眾對糖尿病的認識，推動全球糖尿病防控的進展，改善患者的生活質素和福祉，讓我們一起「慎擇而食，頻動而活」， 一同預防糖尿病！