雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
不再「糖」突 —— 糖尿科助病人輕鬆控糖
撰文︰九龍東醫院聯網糖尿科顧問護師伍美寶
「少甜吖唔該！」近年，越來越多人透過飲食建立健康生活，希望預防包括糖尿病和高血壓等慢性疾病。
據統計，現時全港約有70多萬人患糖尿病，即每10個人便有1人是糖尿病患者。國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病患者將增至92萬人，高達人口的一成三。
若糖尿病控制不當，可能引致多種併發症，包括心臟病、中風、腎病和視網膜病變。糖尿病的成因與飲食習慣、缺乏運動、肥胖有莫大關係，可見預防糖尿病應從改變生活習慣開始。
糖尿科顧問護師為其他護士進行培訓，令病患得到適切服務。
退休後突急「上糖」？ 醫護助尋找成因
我的一位病人方女士（化名）於2003年確診患有二型糖尿病，確診後首十年倚賴口服糖尿藥物、飲食控制、持續運動及定期家居血糖監察來控制血糖，血糖控制不錯，糖化血紅素的水平能夠維持在7.5%以下。但退休後，體重上升，血糖也越來越高，即使採取胰島素針藥治療，糖化血紅素仍直逼10%。內科醫生遂轉介她到糖尿科中心跟進，並進行糖尿病併發症篩查，更發現她已出現視網膜病變、足病變及輕度腎病變。
方女士頓時感到無助，擔憂可能有失明、截肢及洗腎的風險。糖尿科護士與她一起找出問題成因，發現一切源於作息不定、飲食沒節制和久坐追劇的生活習慣。護士與她訂立短、中和長期目標，包括重設作息模式、選擇合適的運動和飲食，並使用連續性葡萄糖監察儀，更提供情緒支援，重建她的控糖信心。
三個多月後，方女士的糖化血紅素水平已回落至8%，期望能逐步達至標準的7%。她不但建立良好生活習慣，更加入病友互助小組，認識同路人，互相扶持及提醒，重拾動力。
專科團隊 成糖尿病人最強後盾
聯合醫院糖尿科團隊包括內分泌專科醫生、糖尿科專科護士、營養師、足病診療師、臨床心理學家、物理治療師、眼科醫生和健康資源中心，作為病患的堅強後盾。團隊秉持「患者為中心」的理念，根據病人臨床情況及需要，編制個人化治療方案，並與不同專科團隊合作，為病人提供適切的個人化服務。
團隊近年開始積極培訓人才，擴展病人服務，包括與腎科合作加強糖尿腎病患者對糖尿足的教育、與上消化道外科成立減重及代謝治療團隊、與物理治療師增設骨質疏鬆服務等。
與社區上「糖」課 推廣「治未病」
除了積極拓展新服務，我作為糖尿科顧問護師，亦與大學合作參與研究，以實證為本，引入創新服務模式，提升及審視服務成效；在兼顧聯網醫院住院及門診服務之外，同時聯繫社區的地區康健站和「護訊鈴」，為服務機構提供職員培訓、個案分析、設定服務方向，令病患可以得到合適的社區糖尿病服務。另外，我又根據「治未病」的長遠慢性病概念，走入社區，推廣健康生活模式。
每年的11月14日為「世界糖尿病日」，旨在提高公眾對糖尿病的認識，推動全球糖尿病防控的進展，改善患者的生活質素和福祉，讓我們一起「慎擇而食，頻動而活」， 一同預防糖尿病！
其他人也在看
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
產後運動怎麼做？
女性十月懷胎已經不易，產後面對腹部鬆弛、失禁、腰酸背痛，希望盡快恢復產前狀態，有什麼產後家居運動適合在產後初期練習呢？Yahoo 健康 ・ 1 天前
禮來肥胖新藥報喜！最高劑量平均減重20% 最快下月展開第三期臨床
綜合外媒周四 (6 日) 報導，禮來 (LLY-US) 宣布，其實驗性肥胖新藥在中期試驗中展現顯著減重效果，公司計畫最快下月啟動第三期臨床試驗。這項成果有望鞏固禮來在快速成長的減重藥市場中的領先地位。鉅亨網 ・ 6 小時前
AIA持續優化癌症保障 醫療保障納入先進療法
友邦香港宣佈，公司持續提升癌症醫療保障方案，早前已將針對肝癌的突破性組織碎化技術（Histotripsy）納入相關保障範圍。另外，AIA的醫療保障範圍亦涵蓋其他先進療法，包括質子治療（Proton Therapy）及免疫療法（Immunotherapy）等，以實際行動支援客戶的治療與康復旅程，單在今年已成功處理至少數十宗涉及上述三種療法的相關理賠申請。 透過涵蓋各種癌症治療技術的保障計劃，AIA客戶可享以下三大保障優勢：1)獲得最新治療選擇，提升康復機會。AIA緊貼全球醫療科技發展，將創新療法納入保障，讓客戶能夠及時接受更精準、更溫和的治療方案。2)減輕財務負擔，安心接受治療：創新療法費用高昂，AIA的保障計劃涵蓋相關醫療開支，並提供預先批核及出院免找數等服務，為客戶減輕治療所帶來的財務壓力，同時讓客戶清晰掌握所需的醫療費用預算，毋須為繳付醫療費用及索償而煩惱。3)推動醫療系統的可持續未來，惠及更多患者：AIA積極引入創新技術的保障，讓客戶獲得更便利、更可負擔及更高效的醫療保健服務。(LF)infocast ・ 1 天前
查衛生署轄下辦公室醫療事故投訴機制 申訴專員關注醫委會聆訊拖延15年個案
申訴專員公署將展開調查，檢視衛生署轄下管理局及委員會辦公室的秘書處，處理醫療事故投訴及醫療專業人員註冊的程序和機制。申訴專員陳積志又指，公署亦關注近日報道，指醫務委員會秘書處未能解釋某嚴重醫療事故案件為何拖延15年。調查將檢視衛生署如何監管醫療業界處理投訴，以及其支援和成效，並提出改善建議。 陳積志指，現時衛生署am730 ・ 1 天前
世界中風關注日｜腦中風成本港「第四大」奪命殺手，有組織辦嘉年華推廣腦防治訊息。
世界中風關注日｜中風在香港的致命疾病排行榜中，穩居第四位，每年無情奪去逾3,000人的寶貴性命。中風的恐怖之處，並非僅在於死亡率，更在於其造成的永久性殘疾與龐大的家庭照護負擔。Medical Inspire 醫．思維 ・ 23 小時前
本地｜醫管局殮房收費明年1月1日生效 首3日不收費 第4日起每日100元
醫管局表示，明年1月1日起生效的殮房收費，將採用按遺體在醫院停放日數為基礎分層計算，首3日不另收費，第4日起每日100元 ，第18日起每日200元，第34日起每日550元。 醫管局回覆查詢時表示，為顧及部分有經濟困難市民，會為殮房服務收費設立豁免機制。病人若生前已領取綜援或長者生活津貼等援助，將獲豁免有關殮房服務收費。若病人生前已獲醫管局醫療費用減免，離世後的殮房服務收費亦會獲全數或部分減免。 醫管局亦指，如果因為特殊情況，例如需要等候死因裁判官作出剖驗遺體指示，該段等候期間將不作收費。若家屬為先人繳交殮房服務收費時有經濟困難，可向醫院尋求協助，醫院可按實際情況協助家屬申請豁免有關費用。 醫管局表示，由於殮房服務收費屬行政費用，因明年推出加強保障病人的每年一萬元醫療費用上限機制並不適用。又強調釐定殮房收費時已考慮各項因素，包括醫院運作及市場同類服務收費水平等。 醫管局指，根據近年資料，約有一成遺體在醫管局醫院殮房停放超過一個月，部分個案更逾一年。醫管局希望市民明白殮房是過渡性存放遺體的設施，希望家屬辦妥所需文件後盡快為先人安葬。Fortune Insight ・ 23 小時前
和黃醫藥(00013.HK)SAFFRON全球III期研究完成患者入組 頂線結果料明年上半年公布
和黃醫藥(00013.HK)公布，SAFFRON全球III期研究完成患者入組，其最後一名患者已於10月31日完成入組。 SAFFRON旨在評估沃瑞沙(ORPATHYS，賽沃替尼/savolitinib)和泰瑞沙(TAGRISSO，奧希替尼/osimertinib)的聯合療法用於治療既往泰瑞沙治療後疾病進展的表皮生長因子受體(EGFR)突變、伴有MET過表達和/或擴增的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者 。 該聯合療法為接受過一種EGFR酪氨酸激酶抑制劑(TKI)治療後疾病進展的患者提供一種具有前景的無需化療的全口服治療選擇，並已基於SACHI隨機III期研究的結果於2025年6月在中國獲批。沃瑞沙是一種強效、高選擇性的口服MET TKI ，由阿斯利康與和黃醫藥共同開發，並由阿斯利康商業化。泰瑞沙是一種不可逆的第三代EGFR TKI 。 SAFFRON研究的頂線結果預計將於2026年上半年公布，並將隨即提交研究結果於適當的學術會議發表。若取得理想的結果，其數據將有望支持向全球監管機構提交沃瑞沙和泰瑞沙聯合療法的監管註冊申請。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocksAASTOCKS ・ 1 天前
裡應外合讓漸凍人活出溫度
他坐在輪椅上，戴着呼吸機，緩緩說話。我仍記得他覆診時微微一笑，溫柔地向我問好，那份淡定的笑容讓人心頭閃過一絲酸楚。Yahoo 健康 ・ 17 分鐘前
mRNA新冠疫苗可能具抗癌潛力 分析近千名癌症病患 接種者存活率高出近兩倍
刊登於科學期刊《自然》（Nature）的最新初步研究指出，mRNA新冠疫苗可能對正在接受特定免疫治療藥物的癌症患者，帶來意想不到的正面效果，能夠激發免疫系統、幫助對抗腫瘤。 研究分析近千名晚期肺癌或皮膚癌（黑色素瘤）患者的臨床資料。結果顯示，若患者在開始免疫治療後的100天內接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，存活期明顯延長。 這與是否感染病毒無關，而是因為mRNA疫苗似乎能促使免疫系統對癌症治療產生更佳反應。 研究結果顯示，曾接種過疫苗的肺癌患者，在開始治療後三年的存活率，幾乎是未接種者的兩倍；在皮膚癌患者中，有接種疫苗者的存活時間中位數也更長，確切延長時間未定，因為部分患者仍在追蹤中。而若是接種非mRNA疫苗，如流感疫苗者則沒有顯著差異。 mRNA自然存在於人類細胞中，內含製造蛋白質的遺傳指令，其用於製造新冠肺炎的技術獲得諾貝爾獎肯定，但科學家早已嘗試開發個人化的mRNA「治療性疫苗」，用於訓練免疫細胞辨認病患體內的腫瘤。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 18 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。相關消息：灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？主打韓式炭火烤肉的新村食堂，去年12月登錄尖沙咀，選址寶勒巷萬事昌廣場1樓101號兩層舖，面積近10,000平方呎，號稱香港規模最大韓式餐廳。不過近日有網民發現，店舖招牌已未有亮燈，正進行裝修工程，而網上訂座平台更顯示餐廳「已改名」。有店員向傳媒證實餐廳已結業，不會再以「新村食堂」的名稱營業，但會在原址經營全新品牌韓式燒肉，預計在今年內開業。白種元旗下的餐飲王國The Born Korea在全球擁有超過2,700家分店，經營超過140家飲食品牌，包括新村食堂、BORNGA本家燒肉、香港飯店0410等等。不過The Born Korea今年接連被爆出食材產地標示不實、食安管理漏洞等多宗醜聞，白種元已公開道歉，宣布暫停演藝活動，專注企業整改。 延伸閱讀: 萬事昌廣場 店舖 尖沙咀28Hse.com ・ 14 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家
陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前