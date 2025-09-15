銀債開售｜專家建議抽 30 手
不再有 Mini？vivo X300 正式曝光!
今年 vivo 正式宣佈，X300 系列將不再推出「Pro mini」型號。這是否代表小屏旗艦之路告一段落？並非如此。
去年 vivo 推出的 X200 系列市場反應熱烈，尤其是首度登場的 6.31 吋細屏旗艦 X200 Pro mini，與影像旗艦 X200 Pro 雙機齊發，成功帶動整體銷量突破 200 萬部，較上一代 X100 Pro 系列增長超過 100 萬，實現同比翻倍成長，表現遠超官方預期。而今年 vivo 正式宣佈，X300 系列將不再推出「Pro mini」型號。這是否代表小屏旗艦之路告一段落？
據 vivo 通信科技有限公司產品經理韓伯嘯透露，今年發表的 X300，其實正是 X200 Pro mini 的後繼機型。雖然名稱上不再帶有「mini」的字眼，但卻完整保留了前代深受用戶喜愛的小屏旗艦特色，並進一步升級多項 Pro 級配置。
X300 不僅繼續採用 6.31 吋 8T LTPO 小直屏，更加入 APO 潛望長焦鏡頭、長焦微距、超聲波指紋辨識、高規格 USB 接口，以及與京東方獨家合作打造的硬件級 1nit 超低亮度護眼技術。換句話說，X300 本質上就是「X300 Pro mini」。
特別值得一提的是，X300 全系搭載與京東方深度定制的 Q10 Plus 發光材料屏幕，並成為目前 ANDROID 陣營中唯一、也是行業中除 APPLE 外第二家實現硬件 1nit 低亮度顯示的機型。這項技術讓手機在極暗環境下仍能保持舒適觀感，大幅減輕視覺疲勞。
對於喜愛單手操作、追求輕巧手感與高性能兼具的用户來說，vivo X300 無疑是細屏旗艦的最佳選擇。
