舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
不再矇查查，YouTube 將為低畫質的影片加入 AI 解像度升級功能
令大家在電視上看影片會有更好的畫面效果。
以現在的觀賞要求來說，在 YouTube 看到低解像度的影片時，尤其是在電視上觀看，硬是覺得「 矇查查」，然後很自然地點齒輪想調高解像度，卻發現最多可能得 720p。YouTube 認為是時候為老舊的影片提升解像度，帶來更好的觀賞效果，於是利用 AI 為低解像度影片帶來升級，推出「Super resolution」功能，在大電視上睇片時不會再覺得「起格」。
YouTube 宣布為電視版應用程式推出多項更新，旨在令用戶在電視上有更好的觀看體驗。當中最重要是由 AI 驅動的「Super resolution」功能。YouTube 計劃將解像度低於 1080p 的影，利用 AI 自動升級至 HD 畫質，未來更打算支援可升級至4K 解像度。雖然提供畫質升級功能，但YouTube 亦會保留原始檔案與影片解像度選項，創作者亦可選擇退出這個增強功能。此外，YouTube 表示影片縮圖大小將由 2MB 增至 50MB，創作者快將可上傳更高畫質的 Thumbnail，與此同時，部分創作者將獲邀合作測試上傳更高容量的影片，這些改動顯然是迎合愈來愈多用戶會在電視上觀看 YouTube 影片，畢竟家中大電視觀賞體驗比手機當然來得更好，YouTube 亦指出去年從電視平台獲得六位數或更多收入的YouTube頻道數量增長了45%以上，因此投入資源更新於電視觀看 YouTube 的體驗是順利成章的舉動。
